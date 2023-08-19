天下財經週報：台灣下半年經濟 晴天要來了嗎？

【文／辜樹仁；圖片／邱劍英攝】 台灣經濟下半年是否由陰轉晴，行政院主計總處本週揭曉。 中國經濟走出低迷與通縮，哪個產業是關鍵？ 中國幾乎全面恢復團客出境遊，全球觀光旅遊業春天要來了嗎？

＃1：台灣下半年經濟氣候，有望由陰轉晴

（關鍵事件：主計總處8月18日公布2023下半年與2024年經濟預測）

主計總處本週五將公布2023下半年與2024年經濟預測。從最近陸續公布的第二季經濟成長率與出口、投資數據來看，儘管今年下半年的經濟表現預料會優於上半年，但可能會比先前預期的差。全年經濟成長率無法「保2」，可能已經是既成事實。

主計總處在7月底公布第二季經濟成長率是1.45%，低於原先的預測值。

主要原因是全球市場需求低迷，導致台灣出口不振，7月出口已經是連續第十一個月衰退，第二季出口衰退近17%。

製造業外銷不好，投資自然縮手，第二季資本設備進口衰退14%，投資衰退13%。雖然第二季民間消費在疫情解封帶動服務消費持續升溫之下，成長12%，仍然無法彌補外需不振對台灣整體經濟成長的影響。

各預測機構在今年5、6月之後對全年經濟成長率的預測，都陸續下修到2%以下。中華經濟研究院上週將預測值從原本的2%，下修到1.6%，最悲觀；中央銀行預測1.7%；國泰台大產學合作團隊預測1.8%，相對樂觀。

但好消息是，下半年優於上半年的態勢，到目前為止沒有改變，是各機構的共識。國泰台大產學合團隊認為，製造業去庫存與聯準會升息循環，已接近尾聲，下半年出口、投資有望止跌回穩，台灣經濟氣候下半年有望由陰轉晴，機率在50%以上。

對第三季的經濟成長預測值，各機構都落在2到3%之間，第四季則有望升溫到6%上下。

＃2：房地產市場景氣不恢復，中國經濟難以走出低迷

（關鍵事件：中國國家統計局8月15日公布7月國民經濟運行情況）

中國國家統計局本週二公布中國7月國民經濟運行情況，也就是總體經濟情勢。在中國消費者與企業對未來仍然感到高度不確定，以及中國房地產市場依舊低迷的情況下，中國經濟在短時間恐怕很難出現明顯的復甦。

上週公布的中國7月消費物價指數比去年同期衰退0.3%，讓中國正式陷入通貨緊縮。1到7月平均消費物價年增率只有0.5%，遠低於中國政府的3%目標，反映了中國內需市場低迷的程度。

最主要原因，是豬肉價格大幅下跌。食物是中國消費物價指數中權重最高的品項，其中又以豬肉權重最高。去年夏季豬價大漲，但今年大幅回落，7月的衰退幅度，從6月的7.2%擴大到26%，導致食品價格衰退1.7%，大幅拉低了整體物價水準。

另外一個原因，是國際油價比去年大幅回落，汽油價格衰退了13%。

另一方面，疫情解封之後的服務消費，並沒有出現預期中的大反彈，這與中國政府並沒有發放現金刺激消費、受到疫情影響的民眾收入恢復很慢有關。觀光旅遊雖然有報復性旅遊人潮，但消費卻不如疫情前的水準，這可以從6月社會消費品零售總額的增幅從3至5月的雙位數成長，大幅回落到3%看出。

7月進口衰退12%，是中國內需市場低迷的另一個重要指標。

更重要的是，房地產市場持續低迷，上半年房地產開發投資衰退8%，房屋新開工面積衰退24%，商品房銷售面積衰退5%，拖累大型家電、家具等各種家庭設備消費，也是一大原因。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤認為，房地產活動是通縮持續更久的最大風險。

雖然中國政府有放鬆對房地產的管制，但力道有限，如果房地產政策支持力度不足，市場情緒進一步走弱或持續低迷，將抑制消費需求，中國經濟的通縮壓力就不會在短期內結束。

＃3：陸客團要傾巢而出了，但還不能來台灣

（關鍵事件：中國政府恢復中國公民赴美、日、韓等國出境遊）

中國文化和旅遊部（文旅部）上週宣布，恢復旅行社經營中國公民出境遊目的國家的第三批名單，包括日本、韓國、美國、澳洲等過去中國旅客最愛的熱門國家都包括在內，預料將給全球觀光旅遊業的疫後復甦注入強心劑，但台灣還沒有被包括在內。

今年2月開始，文旅部在中國政府結束防疫動態清零政策後，宣布了恢復中國公民出境遊，第一批名單以東南亞和南亞等短距離目的地為主，第二批擴大到歐洲主要國家。各國莫不期待中國觀光客能成為受到疫情重創的觀光旅遊業的救星。

但由於剛開放，恢復出境遊國家數量有限，加上中國經營出境遊相關業者的量能還沒恢復，上半年並未出現報復性出國旅遊潮，第一波出境遊高峰到暑假期間才出現。北京首都和大興機場進出境旅客人次，都一直到7月才恢復到單月100萬人次以上。

這次公布的第三批名單，包括日本、韓國、美國、澳洲等過去中國旅客出境熱門國家，總數從60國擴展到138國。

中國最大線上旅遊平台攜程網的數據顯示，政策公布後，出境遊產品瞬間搜索量增加超過20倍，其中以中國十一國慶假期出發時段最受關注，尤其是日本與韓國。

不過，政策開放了，中國業者與接待國家的服務量能、國際航班的恢復，目前都還在供不應求的階段。因此，不管是中國出境遊市場，或是接待國家的觀光旅遊業，要完全恢復到疫情前的水準，還需要一段時間。目前中國跨境航班與國際機票預訂量，都只恢復到疫情前的五成左右。

至於台灣，受到兩岸政治關係不佳的影響，至今雙方都沒有恢復團體旅遊。今年上半年，來台外國旅客將近270萬人次，以日本、港澳、韓國旅客最多。

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