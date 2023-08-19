如何讓小泡芙像日本Pocky一樣滲透美國？台味出口 最大勁敵是鄰國

【文／鄭閔聲；圖片／Shutterstock】 亞裔人口在美成長，美國人對亞洲食物好感度增加，但中日韓與東南亞食品早已卡位多年，台灣味要在美國擴大市佔，必須急起直追。 小美黑糖珍奶雪糕在美爆紅，欣臨總經理陳德仁認為，台灣味出口，保存期長的休閒食品應該是各國兵家必爭之地。

學品牌管理：零食帶動一級農產切入

就像小熊軟糖、Oreo餅乾可賣遍全球，欣臨談進主流通路的義美小泡芙、聯華鮮脆薯條，銷量都很穩定，但相較日本的Pocky巧克力棒、Hi-Chew軟糖等，台灣食品在主流市場滲透率仍低。

「零食的切入點比較低，台灣好的零食還很有機會，」陳德仁認為，台灣業者仍舊比較生產導向，沒有真正學會品牌管理，始終不夠國際化。

加工品有機會帶動一級農產品的出口。

以珍珠奶茶為例，華剛茶業執行長杜蒼林觀察，美國在珍奶熱之後，有愈來愈多非華人願意接觸茶飲文化，如果台灣茶葉能趁著這股熱度一舉打入主流消費圈，未來的銷路將無限寬廣。

反之，除了政治因素，中國本地茶葉自2018年以後始終生產過剩，對台灣茶葉的需求也逐年下降。

而台灣茶葉外銷美國金額10年成長超過2倍，去年已有2600多萬美元，是外銷中國高峰時5400萬的近一半。

不過相對於茶葉，在中國「讓利下」成長的生鮮水果與水產品要成功輸美，從口味、加工、品牌到市場開發還有一段長路。

10年前幾乎不會賣到美國的石斑魚，去年外銷量超過70公噸，其中三分之一是由元家執行長顏志杰賣出去，但他坦言想擴大市佔，產品需進一步研發。 天下雜誌提供

例如台灣新鮮芒果，因檢疫條件談不攏，還不能輸入美國，外銷總值能從2013年的10萬美元，上升至去年的240萬，靠的全是果乾、罐頭、果汁等加工品。

輸美果乾廠商泰泉食品副總經理楊依隆，就經過十年生聚教訓。原本在台北從事金融業的他，是蜜餞廠第三代女婿，10年前與妻子回彰化員林接班，躊躇滿志想經營品牌、拓展外銷通路打美國市場。但2014年把商品賣到紐約後發現，台灣蜜餞和中國、東南亞品項相比，價格毫無競爭力，很快鎩羽而歸。

芒果乾逆襲：別人模仿不來的特質

這次教訓，讓楊依隆學會，想在陌生市場插旗，東西除了品質，還要有別人模仿不來的特質。

2018年，泰泉從美國西岸捲土重來，這次主打商品是不添加色素、糖精的天然果乾，品項也精心挑選美國沒有的愛文芒果與紅心芭樂。靠著品項特殊，量雖少，卻在華人超市、電商平台闖出名號。

疫情間，外銷中國因價格、人流物流限制而近乎中斷，泰泉竟在產熱帶水果的夏威夷接到新客戶，「沒想過台灣芒果乾能在海島上競爭，」楊依隆說。

這兩年，客戶對愛文芒果與紅心芭樂乾所下的訂單，都超過泰泉所能提供的貨量。最新發展，客戶希望他們開發新品項，「台灣的品牌是好的，一、兩樣產品有機會，就可能走系列化，不斷進入市場，」楊依隆分析。

陳德仁預估，未來3到5年，是美國市場群雄並起的戰國時代，激烈廝殺後，只有最強大的品牌才能留下來。

台灣業者當務之急，是把口味、成本最具優勢的品項拿出來，組成冠軍隊聯合搶市。

當銷量達到一定規模，就在美國布建產線，降低運輸成本，並搶攻冷凍餃子、肉包等美國嚴格管制進口的含肉食品。

讓台灣味成為美國人餐桌上不可或缺的元素，或許，沒有那麼遙不可及。

【更多精彩內容，請購買《天下雜誌》779期「台味找到新大陸」，單本即享免運】

【延伸閱讀】

全美手搖飲店數翻倍、珍珠賣到缺貨 第二波珍奶熱，燒進主流圈

「台灣的大學迎來寶貴時機」 為何美國名校都來台找頂大合作？

八卦山下的隱形冠軍：每年5條國內外員旅路線、員工餐15元吃6菜