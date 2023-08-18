你是曬娃魔人嗎？「數位綁架」猖獗 網紅寶寶長大後會怎樣

【編譯田孟心 天下Web only】

從小，家族錄影帶或紙本家庭相簿裡，充滿了我們嬰兒時期牙牙學語、跌倒、崩潰哭嚎的片段。

這些畫面，原本應該僅存在於家族回憶裡，但現在卻一發出就可能有上百萬人同時觀賞，而且大概永遠無法刪除——拜社群網路所賜。

臉書在2006年出現，接下來有IG、抖音等新興平台，地球進入大分享時代。近期，第一批在這些平台上爆紅的孩子們準備進入勞動市場。面對父母過度使用社群網站的後果，他們許多人有著複雜的心情。

幫孩子經營社群帳號，有什麼風險？

一些長大後的網紅寶寶對他們童年的數位記錄感到尷尬。一位名叫「Annemarie」的18歲抖音用戶，最近發佈了貼文寫道：「當我還是個嬰兒的時候，我父母在網站上傳了我的照片，18年過去了，當你用Google搜索我的名字時，它們仍然是最先出現的5張照片，」「我對此無能為力。」

安妮瑪麗補充道，「當未來的雇主搜尋我時，他們看到的第一件事，就是我在毯子上做不倒翁。」

除了煩惱以外，有些情況甚至造成了孩子的創傷。

現年24歲的巴蕾特（Caymi Barrett），小時候被母親幫她經營的臉書披露了許多內容——洗澡照、她的醫療診斷結果、她被收養的事實、一次被酗酒司機撞⋯⋯。今年初，巴蕾特前往美國華盛頓州議會大廈作證，希望協助該州的兒童隱私法案。

在議會大廈時，巴蕾特淚流滿面，分享自己仍然感受到母親十多年來過度分享的影響。她表示，12歲時曾被一名男子跟蹤回家，她相信該人是透過網路認出她的；後來，巴蕾特在學校被同學欺負，因為同學們了解關於她的所有私密細節，使她提前從高中退學。

目前，巴蕾特與母親沒有任何聯繫。她告訴《大西洋月刊》，她對於和人互動相處有些偏執、異常注意隱私，「我不敢告訴我的朋友或未婚夫一些事情，因為在內心深處，我怕那會成為在網路上針對我的武器。」

隨著更多父母在網路上公開曬孩，「數位綁架」現象也愈來愈猖獗。

這是指有心人士盜用家長在網路發布的內容，創建虛假的社群媒體角色，並透過這樣的角色賺取成為網紅的利潤。《Your Tango》報導，一位母親發現，她的孩子在其他名字不一樣的帳戶已經聚集了數千名粉絲。

數位綁架除了讓網路上的陌生人以孩子的內容去賺錢以外，還可能為孩子引來戀童癖的危險人士，就像跟蹤巴蕾特的男子一樣。

英國國家防止虐待兒童協會2019年的一項研究發現，英國IG上的戀童癖和誘騙犯罪數量每12個月就會翻倍。

有法可管嗎？

目前，只有歐洲在管治上走得比較前面。

法國隱私法規定，任何未經同意發布和傳播他人（包括未成年人）圖像的人都可能被判處一年監禁，並處以巨額罰款。與此同時，歐盟的《通用數據保護條例》規定了「被遺忘權」，人們可以要求從網路上刪除他們的資料。

然而在世界上多數地區，父母的權威還是凌駕孩子的隱私權。我們已經習慣看到父母分享孩子換尿布的事故、如廁訓練成功等細節。

更不公平的是，法律也大多沒有規範這些內容賺取的收益，孩子能保障多少，多半全權由經營帳號的父母所有。雖然，現在美國華盛頓州、伊利諾州正試圖引入相關法規，來分配這些收入。

對於家長來說，發貼文可能很難戒掉。按讚和留言為父母提供了一種強力支持，撫慰了育兒的勞累。《網紅媽媽》一書的作者皮特森（Sara Petersen）分析，「有時候，發布一張可愛的照片就有十幾人回『太可愛了』，對爸媽來說感覺真是太好了。」

這無形中帶來了某種壓力。一位洛杉磯的母親克里斯蒂娜表示，出於隱私考量，她發布女兒的照片都遮住了臉，有人卻向她暗示，「女兒是不是出了什麼問題？怎麼沒分享？」

此外，即使雙親決定讓孩子遠離社群，他們也不是家族中唯一有手機的人。克里斯蒂娜說，她必須拜託來參加孩子生日聚會的朋友、家人，刪除在社群上有關她女兒的照片、影片。

「父母必須承擔更多的責任，更加留心，並認識到：這些照片雖然今天看起來很可愛、有趣，但15年後就不一定了，」紐約律師、智慧財產權專家布魯姆（Joshua Blum）說。

布魯姆提醒，父母在點擊發文按鈕時應該三思、帳號應該設為私人、不使用真名全名、不使用地理標記、不即時發布。

他也建議，未來矽谷軟體供應商應該一起承擔，或許可以實施一些協議，在一段時間後關於幼兒的內容將被刪除，不會永久保留。

社群的元宇宙蓬勃發展，我們正迎來一個隨時都可能侵犯他人界線的時代。人們，尤其家長，應該對隱私和數位倫理有更深的理解，否則育兒的喜悅，最終導向成年的怨恨與永不往來，就太不值得了。

（資料來源：The Atlantic, NYT, Your Tango）

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