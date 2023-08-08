護理師缺工現場！新人逃老鳥退 醫院開不了床、病患塞大廳

【文 彭子珊】

疫情期間缺乏臨床實習，國考通過率下滑、入職少離職多，一年內新人留不到兩成。更嚴重的是，老鳥也想離開，平均僅執業6.5年，遠低於各國。長照與服務業待遇提升、壓力更小，醫療院所難以留住人才，衝擊全台病患。

6.5年就離開，不及日本一半

疫情3年來，護理人力不足在許多國家都釀成災情。美國、英國都有醫院因此關病房，甚至關閉部份科別運作。

在台灣，護理師人力不足，早已不是新聞。台灣的護理師執業率已降到新低僅58%，平均執業壽命只有6.5年，遠低於日本的15年、美國20年、英國30年。

「護理師人力不足問題一直存在，就像是台灣的慢性病，」在護理界超過40年，曾任衛福部護理及健康照護司（簡稱照護司）司長，和信醫院健康醫學中心召集人游麗惠比喻，但這次「可能是一個陡坡。」

新人第一關：國考通過率45%

事實上，台灣每年培養出1萬4000多位護理系畢業生，若都能投入職場，「我們應該是很夠的，」長庚科大護理學院院長陳美燕形容，但養成過程卻「像沙漏一樣，在許多環節流失。」

因為畢業生在第一關國考，即遭大量刷除。根據統計，去年畢業季的國考通過率從前年的55%降到45%。即使一年舉辦兩次，2022年通過國考領照的護理人員也只有約7000位，同一年實際進入醫療院所僅剩4200位。醫療體系少了將近1萬名護理生力軍。

新人第二關：入職變「笨蛋」

剛過試用期的護理師彥廷（化名）認為，從實習到成為正式人員之間本來就有很大的衝擊。

雖然他求學期間就選了很多重症照護領域的課，「但課堂上沒有碰過真正的重症病人，像是心跳停了，我知道要CPR，可是沒有真的自己做過，」因此剛進入北部一間醫學中心加護病房工作時，親眼看到病患生命垂危，難免壓力很大。

對他而言，最難適應的是過去求學還算順遂，「進醫院後，好像變成一個笨蛋，那最痛苦。要學著接受自己目前就是沒有這個能力。」

對老鳥而言，長期處在感染、醫療暴力下的高風險環境，以及低薪資、長工時等都是推力，而蓬勃發展的服務業、長照需求，此時更顯其吸引力。

老鳥留不住，長照高薪門檻低

勞動部統計，一般護理師的經常性薪資為4萬6000元，如今照服員的月薪從3萬2000起跳，但賺到6萬元以上者不在少數，「你說怎麼可能留得住人？」台灣護理學會理事長、立法委員陳靜敏質疑。

台北市私立一滴水居家長照機構主任張雅雯觀察，護理師要轉任照服員，門檻相對較低，只要拿證書去換長照小卡就好，因此確實有護理師「一個拉一個」來詢問，想從兼職接案做起，因為照服員「比較輕鬆，不用做侵入性的護理。」

曾擔任醫院護理師多年，也成立一滴水、舜心等居家長照機構的負責人葉芳枝則觀察，因為居服督導需要幫居服員排班，處理和案家溝通、簽約等行政事宜，「像我用居服督導的話，我一定用護理師。」

以長照勞動合作社附設機構成立的一滴水來說，目前多位居服督導，都是擁有3年以上經驗的護理師，不用輪大小夜班，月薪有可能優於護理師。

護理人力不足的警示音已經響起，想要搶救南丁格爾，顯然須從學校教育、醫療院所和政府政策，進行全面性的跨界合作，否則在逐步邁入超高齡社會，醫療需求愈來愈大之際，將造成無可彌補的災難。

【延伸閱讀】

首個護理公費專班爆滿！醫院搶人搶到五專，60萬助學金綁5年合約

橋村炸雞開賣！醬汁刷75次、醃漬時間多5倍 韓國創辦人透露獨門祕密

抗生素荒波及台灣！更毒的細菌、更少的藥，感染疾病未來怎麼辦？

幾歲可以給手機？網路成癮專家告訴你0-18歲3C使用教養守則

壓力來源是「這個」！主任工程師揭密：在台積電工作要注意的事

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載