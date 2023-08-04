下半年兩岸關係走向？張五岳：審慎不悲觀 可觀察這五個時間點

【文／天下編輯部；圖片／黃明堂攝】

長期關注兩岸局勢，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳今年中旬才剛造訪中國，帶回最新在地觀察，並在2023天下經濟論壇（CWEF）夏季場中分享下半年兩岸政經局勢走向。以下為演講精華摘要。

過去這段時間以來，我經常碰到大家問我兩件事，企業界關心兩岸會不會開打、國外人士比台灣民眾更關心會不會開打。

而在兩岸的地緣政治風險下，我們必須面對的議題中，最關鍵的是美中關係。

美中「大兩岸」決定台海「小兩岸」

現在的兩岸關係只談台海兩岸已無太大意義。大部份是太平洋的美中「大兩岸」高度制約台海「小兩岸」，誰是朋友誰是敵人當然很清楚。敵人對我們有傷害，但也只有朋友會出賣我們，每個國家都有自己的國家利益，美中關係是長期無解的議題。

第一是大國崛起。既有的強權不會給予崛起中的強權祝福，一定會採取必要做法。

第二，美中貿易戰當中，科技才是真議題。因為美國對中的貿易赤字沒有大幅改善，但對中的科技報復持續擴大。

第三是發展方向。歐美普遍認為，市場愈來愈開放，政治對經濟的干預程度應該愈來愈低，政治與社會要更民主、多元。但中國正走出一套截然不同的模式。東西方之間存在基本的認知問題。

因此中方不斷與美方交涉，是為了避免誤判、管控分歧、不想衝突。美中之間不會因為香港、新疆問題誤判而開戰，如今，可能因為誤判台灣問題而開戰，所以雙方都希望不要有任何意外。

布林肯訪中，中美雙方達成5項共識，美中之間因此有了改變。

以前我們看美中問題，都認為領導人必須見面、應該凝聚很多共識、達成很多成果。如今見面本身就是種成果，見面是避免誤判、管控分歧、防範關係惡化、不想衝突。

中國一年的出口額佔全球的14.4%，台灣一年進出口貿易總額比俄羅斯還高，台海一旦發生衝突，對全球的地緣政治與經濟帶來的影響，遠遠高過烏俄衝突，也是全球的共識。

雖然歐美、日本、韓國都強調「一中政策」，但內涵與中國的「一個中國」原則不盡然相同。全球有半數的貿易貨櫃運輸船在台海區域移動，台海一旦發生衝突，勢必影響到周邊國家的安全、經貿利益，因此關切台海問題是必然的。

中國領導人從沒說過「武統」

至於中國的對台政策，「和統」仍然是目前的主旋律，非和平仍然排在最後。從來沒有一個中共領導人用過「武力統一」、「武統」這個字眼。「武統」只存在大陸的民粹學者和部份媒體當中。

烏俄問題讓中國更加了解，一旦貿然對台動武，短期內要承受的壓力、代價，會打亂了它的國家發展進程、打亂它的民族復興。

我也常常提到，習近平的歷史定位從來不需要靠台灣問題解決。因為2021年中共建黨百年的第三份歷史決議文當中，已經明確地賦予他的歷史定位。

北京不武統，但是北京一定希望在推動統一問題上要取得進展。

北京對台不可能沒有時間表

最好的方法，是跟美國講英文，由美國來跟台灣講，台灣一定會聽。

無論台灣有沒有政黨輪替，北京一定會積極強化武力準備。因為他認為只有武力準備，才能防範台獨、外力入侵，才能以武逼談、以武逼降、以武逼和。

北京對台灣問題不可能沒有時間表，基本上是希望2049年，建國百年以前解決問題，也就是完成中華民族的偉大復興。

今年內大家關注的議題，大概是美中之間高層的互動會非常多。美中如果高層沒有實體見面，拜登跟習近平可能會進行視訊通話來管控風險。

下半年兩岸關係的五個觀察點

接下來8月15日，賴清德副總統出訪巴拉圭，一定是過境美國。屆時北京的反應端看3個要素，賴副總統過境的地點、見什麼人、說什麼話。

8月下旬，台北上海雙城論壇也在上海舉辦；9月是G20峰會；10月12日是中國結束對台灣的第一階段貿易壁壘調查；11月12日是APEC會議在舊金山進行，我們的代表人選是誰？拜登與習近平會談什麼？

我想以上這些問題應該不會有太多驚喜，所以兩岸關係，我覺得基本上是審慎不悲觀。

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