收手機就吵同學 老師只能閉隻眼！連芬蘭都要推手機禁令 台灣呢？

【文／蕭歆諺；圖片／王建棟攝】

疫間遠距上課，迷網少年大增，成了教養上的長新冠。多國政府硬起來管制校園手機，台灣政策卻不夠主動；家長也應以身作則，引導孩子找到現實生活的樂趣。

老師睜隻眼、閉隻眼

收手機就睡一片，聽課3分鐘就不耐

在學校，老師在管理上普遍感到困擾，卻又無所適從。

教育部2019年發布「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，要求學校應訂定相關規範，並「建議」學生僅在有學習需求和緊急聯繫時可使用手機，其餘時間應以關機為原則。

（謝佩穎攝）

然而實務運作上，公立學校教師擔心沒收、保管學生手機後，家長或當事人會打電話抗議，多選擇不管。

「收學生手機，他們就睡一片，或跑去吵其他同學，」任教超過20年的新北某社區高中教師坦言，擔心影響其他學生，睜一隻眼、閉一隻眼成為不得已的做法。

她也發現，現在學生喜歡看短影音和滑IG，養出數秒就換內容的習慣，連帶影響學習表現，上課時更容易分心。

上課時只要有長一點的說明，同一概念若3分鐘沒解釋完，學生的注意力明顯開始渙散，老師被迫將授課內容拆成更細的小節。

不只社區高中出現分心問題，前段名校也有類似處境。

台中一中數學科教師陳光鴻觀察，5、6年前帶學生讀10多頁的小論文，平均一節可以讀完一篇，如今兩節課還看不完，大考時面對較長題幹也常讀得痛苦。

長文讀不下去，連帶影響寫作能力。以學習歷程檔案為例，他說，厲害的同學一樣能寫7000多字，但愈來愈多學生不知如何架構長文，要求能搭配大量圖片，寫2000多字即可。

媽，別滑了！家長也忘我》不只兒少，成人同樣有過度使用手機的可能，一旦輕忽很容易忘記留時間陪伴孩子。孩子若無事可做，更容易投向網路懷抱。 （謝佩穎攝）

台灣不是沒有看到問題，但目前僅台南市、南投縣成立「網癮防治中心」，中央部會的資源投入也有限。

不過，衛福部心理健康司司長陳亮妤強調，投入網癮防治業務的預算，兩年內翻倍至400萬元。健保診斷碼自2021年7月新增「遊戲成癮」。衛福部近3年投入專業人員培訓，培育更多網癮醫師、臨床治療師、職能治療師與護理師，並於2019年與今年補助亞洲大學「關機營隊」。

多國祭校園手機禁令，台灣呢？

上網不等於數位學習，應留意沉迷根本原因

此外，教育部也在108課綱的科技資訊與媒體素養中，提倡國小到高中階段科技合理使用的重要性，尤其是國小階段。

教育部調查發現，學生在國小階段，若有自我管理能力與學習策略，更有機會免於手機沉迷與網路遊戲成癮。另外，去年也要求輔導老師必須具備網癮輔導的專業能力。

然而，對比日韓和歐洲等國，台灣做法顯得乏力。

韓國作為最早以國家高度投入網癮防治的國家，即跨部會積極整合出多項政策，有完善三級防治架構。

不只韓國，為迎戰疫後出現的網路沉迷趨勢，近幾年澳洲、荷蘭與芬蘭等皆做出積極回應，鐵腕祭出校園行動載具禁令，賦予教師更多權力管制學生的手機與智慧手錶等使用，部份地區的校園內，甚至連下課10分鐘與午休時間都禁止。

但因手機的影響已遠遠大於應有功能，「手機的確與我們的生活交織，但它們不屬於課堂，」荷蘭教育、文化和科學大臣戴克赫拉夫（Robbert Dijkgraaf）接受外媒採訪時表示，手機明顯讓學生分心，影響了學生的學習狀況，政府有必要介入管制。

被視為教育大國的芬蘭，6月新上任的保守派政府同樣在3萬民眾連署支持下，承諾將於近期修法推動校園手機禁令。

想幫助孩子脫離沉迷，只有校園管制還不夠，仍需家人齊心配合。長期投入網路成癮研究的台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒指出，一味禁止並非解方，孩子之所以沉迷網路，很多時候是現實需求未被滿足。

（謝佩穎攝）

網路成癮只呈現出問題的冰山一角，家長應積極了解孩子沉迷的脈絡，抽絲剝繭找出孩子不如意之處，從根本解決。帶孩子脫離網路外，同時要幫孩子安排其他活動，讓孩子從其他地方獲得成就感，擁有多元愉快來源。

原先遊戲成癮的小侑，即是在專家、家人與關機營隊的支持下，一方面家長願意改變較威權的管教方式，另一方面他也願意培養攝影等新興趣，不再受網路擺布。

提倡數位學習的時代，學生不可能免於使用網路，但社會無疑需要發展出更健全的支援網絡，加強數位素養，才能讓孩子不再「迷網」。

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