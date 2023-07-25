日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

【文．楊湛華】

日圓過去半個月一路升值，日本央行月底會干預？換日圓還是時候嗎？

7月18日，日本新任央行總裁植田和男出席G20財長和央行總裁會議後直言，「會一直持續耐心地實施超寬鬆貨幣政策。」

植田的宣示，符合富邦金控首席經濟學家羅瑋「央行不做任何動作」的預測。日本央行這次為何不進一步動作？答案是等待通膨。植田和男6月底就公開表示，若確信日本通膨率在2024年再度升溫，「才是轉變貨幣政策的充分理由。」也就是說， 是否調整貨幣政策，主要考量還是日本是否持續而穩健的通膨。

「我是不覺得日本目前超過2%的通膨可以延續到明年，」國泰世華首席經濟學家林啟超認為，日本漂亮的成長數字背後，仍有不少隱憂，也是央行短時間可能不會出手抑制通膨的原因。

原因1：內需仍有提振空間

「日本過去會失落，主因是大部份民眾不願意消費，民間投資也比較弱，」林啟超分析，因此過去日本央行印再多的錢，最後仍被民眾留在銀行，在外流通的貨幣很少，因此必須觀察消費、投資是不是真的有提升。

日本的進口物價指數今年4月起已轉為負值，加上日本政府大幅上修第一季GDP成長率至2.7%，不但數值優於外界預期，還是由消費和投資所帶動，顯示通膨確實轉向需求面的趨勢。這也是央行樂見的。

儘管如此，日本民眾普遍還是悲觀居多。6月消費者信心指數僅36分，而他們上一次獲得「樂觀」的50分，已是17年前。

原因2：歐美景氣不振，影響出口

「亞洲國家普遍遭遇出口放緩，」林啟超指出。日本今年起出口下滑嚴重，5月出口總額年增率更只有0.6％，台灣、中國的出口也疲弱，主因都是歐美市場終端需求不足。

這對出口佔GDP約18％的日本來說，不是好消息。

原因3：實質薪資負成長

日本受通貨緊縮所苦，長期薪資停滯，不過，今年5月日本的名目薪資年增率達到2.5%，相較於過去20年的-0.4%均值，「表現相當好，」林啟超認為。

但如果將物價上漲納入考量，今年5月的年增率是-1.2%，等於人民在通膨期間賺的錢，變相減少了，大眾並未享受到經濟成長帶來的果實。

「通膨確實回來了，但更多的人加到薪水，才有辦法消費，」永豐金證券整合行銷部策略分析師陳泓睿也認為。如果賺得少、民眾消費意願就低迷，需求自然起不來。

關鍵：日圓走勢看套利交易臉色

在央行不會貿然升息的情況下，日圓匯率再次與套利交易的動向有關，走勢奇特。

羅瑋認為，先前帶動日圓走跌的急速套利交易，短期不會再重現。目前各國央行未顯現鷹派立場，日圓沒有大幅走貶的理由，在這樣的情況下，以美元兌日圓目前接近140的價位，今年若日本央行沒有其他動作，或許會稍微回落至142、143，如果真的大貶，日本財務省在150之前也會干預。

林啟超則認為，全球景氣低迷，弱日圓仍對出口有一定幫助，加上赴日觀光還熱，所以短期央行不太可能放任日圓升值。以目前新台幣兌日圓仍有近4.5來說，仍是30年來最好的情況，「如果你是要去旅遊，當然沒有問題，現在換都是比過去30年還划算！」林啟超說。

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