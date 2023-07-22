最有錢、高知識又健康 史上前所未見的「後中年」到底需要什麼？

【文／林倖妃 ；圖片／王建棟攝】

經濟無虞、身體健康，擁有豐厚的經驗和人脈，當代銀髮族跟過去不同，但台灣社會卻不夠理解「後中年」。為高齡者畫出理想藍圖，大眾將發現他們其實富有生產力。

追求生命精緻、生活過得精彩，是55歲以上「後中年」普遍的想望。壯世代教科文協會正推動台灣第一個高齡者需求調研計劃，跳脫銀髮族思維，從壯世代全新角度去思考。

「美好的高齡社會藍圖，還沒有人描繪出來，」壯世代教科文協會理事長吳春城表示，調研計劃共列出8項主軸，包括生理、安全、愛與歸屬、尊嚴、認知、審美、自我實現和超自我實現，從中各自發展出10項需求。

整體而言，可簡化為八大行動。為追求生命的精緻，他們講究食衣住行、記錄生活軌跡、充滿學習熱情、富有生產力，「除了適度付出勞力，繪畫、當志工都是生產，」吳春城補充，以及具有獨立的精神，不依賴他人。

而生活要精彩，必須參與、服務和挑戰，他們樂於服務別人，也更願意接受挑戰。吳春城坦言，壯世代對時間有莫名的焦慮感，「現在再不做，可能就沒機會了，」因此會有想要圓夢的衝動，或許是登山、或許是健身。

他參加電競賽，打贏年輕人

例如現年63歲的電競高手李福鈞，夢想是有朝一日能參加亞洲盃銀髮族電競大賽。雖然一般人多以為線上遊戲是年輕人的世界，他卻以家人Line群組的名稱「鈞玲天下」為代號，2年前參加弘道老人福利基金會舉辦的不老電競比賽，在《英雄聯盟》和年輕人對戰，打出8秒內連續擊殺3名對手的紀錄。

如今在上班之餘，他還是弘光科技大學「尚青電競隊」隊長。

李福鈞證明，電競不只是年輕人的世界，長輩也很有實力。 （王建棟攝）

「目前新加坡、日本都有老人電競，愈來愈多銀髮族投入，」李福鈞在尚青電競隊年紀最輕，最年長為70歲，「我期待未來有60歲以上的世界賽事，我們也能培養出實力不錯的人，組隊代表台灣出賽。」

她輔導中小企業，追求滿足感

步入後中年的人生，在追尋自我實現之外，更要找到自我意義和價值。

世紀奧美公關創辦人、曾出書《享受吧！50後的第三人生》，54歲退休的丁菱娟，在跳脫工作後，除寫書、演講、擔任新創團隊導師，每年還為自己設下挑戰，學繪畫、跳舞、爵士鼓，甚至出國遊學。

丁菱娟現在以生活為主、工作為輔，工作是讓生活更豐富，因為不再以賺錢為目的，更能選擇有意義和價值的事。 （王建棟攝）

但時日一久，「後半輩子還有2、30年，難道就每天畫畫？」現年63歲的她開始問自己，所做的都是自我學習、自我成長，既缺乏主軸，對社會也沒什麼貢獻。

新冠疫情期間，被迫停下腳步的她，整理過去在業界的心得，在2020年創辦「影響力品牌學院」，幫中小企業從認識品牌著手，找出自己的品牌核心價值和競爭力，再展開品牌行動，形同手把手傳授她的一生絕學。

丁菱娟不諱言，過去在職場是為跨國企業工作，為達成公司目標、為了自己要財富自由，期望值都是放在滿足別人的需求，不斷追求數字和永無止境的成長。

現在成就感卻來自於輔導中小企業，找到品牌核心價值，她從中得到的滿足感已不是金錢可以衡量，「這或許就是『利他』。感受到自己存在的意義，並對社會有貢獻的驅動力，真的很強，」談到曾輔導的品牌故事，丁菱娟嘴角的笑意藏不住。

丁菱娟（中）投入「利他」工作，獲得更大的心靈滿足。 （王建棟攝）

從過去的「老人」，轉向「後中年」或是「壯世代」，「他們的樣貌和需求再也不一樣，」弘道老人福利基金會執行長李若綺直言，這對社會是巨大的挑戰，也是莫大的機會。

「這是一個大未來，」60餘歲的吳春城說，他們的小孩都已經長大，後中年族群手上有錢、身體健康，又具有經驗、知識和人脈，正處在人生最佳狀態，還有30年餘命，「不應再用過去陳舊落伍的框架看待壯世代。」

只要翻轉觀念，高齡社會就能找到新出路。

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