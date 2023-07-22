兩個門外漢打造的電力公司 為何吸引富邦、士電搶投？

泓德董總謝源一（左）和周仕昌（右）透過戰情中心，能隨時監控案場，調度電力。 （黃明堂攝）

【文／康陳剛；圖片／謝佩穎攝】

泓德能源從承接案場工程，延伸到綠電交易和充電站營運，去年躋身台灣前五大太陽光電投資和系統商。沒有富爸爸的他們，如何打造「發儲售充」兼具的綠電王國？

走進泓德能源在台北天母總部的戰情中心，14台55吋顯示器掛滿牆壁，投影出的黑色台灣地圖，有上百個小亮點散落全台，每一個點都代表一座泓德管理的太陽能案場或電動車充電站。

泓德可以說是近年表現最亮眼的太陽光電業者之一，併網量連續三年擠進前十大，且排名年年進步，更吸引富邦創投、台灣人壽和士林電機等大咖投資。

在今年「快速成長一百強」榜單中，泓德以近三年營收複合成長率48.39%首度進榜，拿下第36名。

令人意外的是，泓德董事長謝源一和總經理周仕昌這對創業拍檔，碩士專業分別是創業和運動管理，可說是對電力一竅不通的門外漢。事業的起點也不在台灣，而是從語言不通的日本開始萌芽。

跟著政策走，從日本攻回台灣

2012年，30多歲的謝源一和周仕昌，看準日本政府開出光電收購價每度42日圓（約16台幣）高價，兩人和親友募集資金，攜手闖盪日本投資光電案場。

「那時候全球都沒聽過那麼高的補助，我們就殺去日本，每週飛去一、兩次，」周仕昌回顧當時，中國光電開發商也聞風前去獵地，導致在日本談生意，有時說中文比日文還方便。

兩人在日本邊做邊學，對控制案場成本、簡化管理流程、降低投後風險愈加熟稔，後來又到菲律賓、越南、韓國等地投資光電案場，「我們逐水草而居，哪裡有政策就去哪裡，」這些國外經驗成為日後回台創業的養分。

遊牧人生一直到了2016年，台灣公布明確的再生能源發展政策，兩人決定回台成立泓德能源，組成有工班、能設計和管理案場的團隊，從過往單純計算回報率的投資商，身兼實際開發案場的系統商。

2018年，他們拿下台灣單一最大光電案場，花蓮新光兆豐農場高達400MW（千瓩）的開發權利，一舉打響名號。

「真的是以小吃大，」周仕昌笑說，儘管當時公司規模小，但累積多年的投資經驗，兩人對於案場區位優劣、開發流程到財務規劃都有把握，更重要的是「知道地主在想什麼。」

競爭對手當時遊說地主，開出的分潤從30%加碼到40%，等於併網後地主每年能多拿上億元。周仕昌卻抓住地主不想承擔開發風險的心理，提出分潤僅15%，外加每年支付6000萬租金，地主馬上點頭答應。

這樣的分潤條件，投資方須自籌的資金較多，風險相對高，「當時沒有人想這樣開，可是我知道風險其實沒想像中這麼大，」他指出。

想源源不絕地開發案場，背後須仰賴大量的資本投入，適逢政策上開始鼓勵壽險業投資綠能產業，泓德憑著開發實績開始積極爭取壽險資金。

往下游賣電，競爭力大增

2020年開始，泓德與台灣人壽、全球人壽、富邦人壽等壽險業者合資成立星泓電力和星鱻電力，由壽險扮演主要出資者，泓德則主導案場規劃、維運和管理。

目前，星泓與星鱻兩家公司開發量體共計已有170MW，散落在台中、嘉義、台南和屏東等地。

同一時間，「再生能源發展條例」修正通過，民間綠電業者不只能賣給台電，也可轉供給企業，促使泓德成立「星星電力」、「星舟快充」兩家子公司，分別負責綠電交易和充電站營運，跨入更下游的售電產業。

「我賣給政府是一度4、5塊，我賣給企業6塊，從充電樁賣電給消費者可以到12塊，競爭力會一直增加，」周仕昌打打算盤說，當公司版圖愈延伸到下游，獲利和競爭優勢會變得更明顯。

謝源一（左）與周仕昌（右）串起發電、儲能、售電和充電一條龍版圖。 （黃明堂攝）

為了做綠電交易這門生意，泓德也跨足儲能案場開發。「帶著（儲能）電池賣電勢在必行，」周仕昌指出，看天吃飯的太陽能電力時多時少，必須儲存才隨時有電可賣。

泓德在去年收購位於台南柳營、全台單一最大的200MW儲能案場開發權利，並與士林電機、宸鴻光電合作，由士電支援重電和案場工程，宸鴻負責儲能設備，透過結盟降低案場建置成本。

同時，泓德與宸鴻進一步合資成立子公司，專責供應儲能櫃；士電則投資4.6億，取得泓德4.8%股權，以鞏固雙方合作力度。

至此，泓德串起發電、儲能、售電和充電一條龍版圖，手握與壽險業者合作的光電案場，再把電力供應給台灣大哥大、玉山銀行、國泰人壽等客戶，已簽訂4000萬度的轉供合約。「它其實是一個滾雪球效應，」周仕昌認為，泓德在供需兩端已集結大型客戶，成為經營綠電交易平台的優勢。

百人團隊監控電力新戰場

他也解釋，賣電就是一門控制電力賺價差的生意，因此公司內已有一組百人團隊，專門負責電力調度、資通訊和電力供需預測工作。

士林電機重電事業群總經理張金文觀察，目前國內其他綠電交易平台業者，還沒有如此規模的IT團隊，泓德此時投入能及早累積經驗、改進調度模式，先搶佔參與電力交易的客戶，產生先行者優勢。展望未來，泓德下半年將發表碳管理平台和充電平台，分別對應企業和消費者客戶。

「我們的下一步，就是把自己打造成一間電力公司，」周仕昌已定下目標，期望在三年內，公司利潤從現行以案場工程為主，變成由工程、維運服務、電力交易各佔三分之一，讓泓德轉型成真正的電力公司品牌。

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