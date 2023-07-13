黑暗榮耀拍攝地！聚集900家出版、影視公司 坡州如何從荒地變文化聖地？

【文 鄭景雯】

為什麼一群韓國文化人會離開城市，來到戰火最前線的坡州開疆闢土，創建坡州出版城？這股由民間發起的文化力量，如何讓900家內容產業聚集在此，提供韓國文創、影視、藝術源源不絕的動能？

78歲的金彥鎬在文風鼎盛的1976年創立「韓吉社」，他在韓國出版界地位崇高，發起韓國出版人會議、參與東亞出版人會議。70、80年代他出版的書籍，對韓國民主發展有很大的影響。

90年代他把首爾的房子賣掉，跟「悅話堂」出版社發行人李起雄等一群理念相仿的出版人，到距離首爾1.5小時車程的坡州開疆闢土，打造夢想中的「坡州出版城」。

20多年來，坡州從一片荒煙蔓草，逐漸形成350家出版社的聚落，從編務、印刷、物流、圖書經銷商到倉儲等一條龍生產，有如韓國出版縮影。

「坡州出版城讓中小型出版業者有了長期發展的基礎，以至於20多年後在高通膨、高物價的時代，讓他們比較沒有租金等財務上的壓力，也讓中小型出版業者成為韓國出版業的主力，」多次造訪坡州的聯經出版發行人林載爵觀察道。

隨著韓國文創主打「一源多用（OSMU, One-Source Multi-Use），再加上首爾房價租金高漲，近年影視製作公司也遷移到近郊，而20年前就以內容生態系作為規劃的坡州出版城，正好提供內容產業相互共生、共存的園區。目前共有900家出版、影視、印刷、設計等內容公司在此辦公，總計2萬人在這工作，能量不輸好萊塢，是匯聚韓國內容人才的大本營。

出版城變成內容產業共生園區

暢銷書《請照顧我媽媽》、《82年生的金智英》都是在這裡產製，坡州出版城一年創造2兆韓元產值（約476億台幣），相當於文化部兩年預算。

金彥鎬出生於二戰結束的1945年，「和平、反戰」像是與生俱來的信念。選擇在離戰事最近的地方開出版社，認為知識的力量能消弭南北韓的緊張，「文人手中沒有槍，只有書和筆，我們不會相互攻擊，」有朝一日他希望分裂的兩個國家能縫合成一本書，和平共生。

出版城構想，源自朝鮮時代士大夫家屋

出版城的構想，跟李起雄成長背景有關。

李起雄出生在江陵，童年在士大夫聚集的船橋莊成長，這裡是江原道地區保存最完整的士大夫家屋，為朝鮮時代上流階層的代表性房屋。

李起雄的祖先在這成立聚集學者、書法家、藝術家的沙龍「悅話堂」，堂號取自陶淵明〈歸去來辭〉中的「悅親戚之情話」，建築為別緻的閣樓式建築，收藏數千卷的書、字、畫。

園區建築物不得超過五層樓高，禁止隨意掛招牌，找建築師承孝相做整體設計統籌，打造一個彼此共生、但每棟建築物各有特色，同時又能互惠互利的環境，宛若當代的出版桃花源。

園區說老不老，就像金彥鎬眼裡老練卻充滿活力的目光，許多新的內容產業，已經從這個看似傳統，卻充滿文化創新力量的據點衝出新血路。

建築也是出版的一環

漫步在坡州出版城對建築愛好者是一大享受，建築物之間沒有圍牆，也沒有雜亂的招牌。設計保留了橫貫出版城一條長3公里的小河，四季景緻各有不同的美。

「韓吉社」外觀有如四本立著的大書，彎進建築中庭，金彥鎬放置一本金屬雕刻的書，日正當中陽光灑進，形成耀眼的光芒。一間三米挑高的巨型波浪玻璃帷幕藝廊，則是宋慧喬主演《黑暗榮耀》男主角的家。出版城裡唯一的幼兒園，四連棟的純白建築外牆開了大大小小的方形孔洞，像是幼童成長過程對世界的好奇提問。

出版城的心臟要地「智慧之林」圖書館，保留原沼澤地的一部份面積，清水模建造，內部以木頭書架搭建為牆，書本擺放到高得拿不到的天花板，韓劇《羅曼史是別冊附錄》、《芝加哥打字機》都在這拍攝。

「智慧之林」由坡州出版城文化基金會營運，李起雄、金彥鎬分別都當過理事長。主要工作為推廣閱讀，舉辦書節、講座活動，由東亞出版人創辦的「坡州圖書獎」也深具影響力。

坡州出版城一年觀光客僅25萬人不算多，卻很適合創作者沉思寫作。京畿道文化產業振興會每年補助作家到坡州出版城駐村，身旁擦身而過的都有可能是創作家。

出版城裡有書店、咖啡廳，唯一的一間飯店「紙之鄉」，房間裡沒有電視，只有作家書稿和書籍相伴，還有24小時不熄燈的閱讀空間，提供愛書人浸潤在書本的氛圍裡。

金彥鎬、李起雄建了一個城池，而這個文化城養育出無數年輕的出版人和更嶄新的商業方法，老靈魂、新靈魂連結在一起，他們都相信，出版不死。

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