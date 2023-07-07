福島核災12年 日本為何延役核電還要蓋新核電廠？

【文／劉光瑩】

福島事故後，日本一度關閉所有核電廠檢修，但如今已重啟了10部機組。日本為何決定延役核電，目標讓核電佔比從目前的不到5%，在2030年提高到20~22%？

2011年東北大地震前，日本原有54部運轉中核電機組，核電佔比達25%。日本震後一度關閉所有核電廠檢修，但如今已重啟了10部機組。

對於已運轉屆齡40年的核電機組，日本也保留彈性，讓機組繼續服役。一個例子是關西電力的美濱三號機在2021年重啟，成為福島核災後，日本首座重啟超過40年的核電機組，如今已進入第46年。

今年3月，日本政府更進一步通過修法，允許再延長核電廠運轉年限，在安全前提下，核電廠可運作超過60年。

為何在經歷福島事故後，日本還要重啟、延役核電，目標讓核電佔比從目前的不到5%，在2030年提高到20~22%（福島事故前是25%）？

三大原因：穩定、成本、減碳

九州電力會長瓜生道明，6月初在台北的論壇演講上強調，日本能源戰略基於S+3E方針，在安全（Safety）前提，確保能源穩定（Energy Security），提升經濟效率性（Economic Efficiency），即低成本；同時提高環保要求（Environment），意即減碳。

穩定為何重要？因為跟台灣一樣，日本也是孤島電網。

瓜生道明認為，建立對國際環境變化等外部因素具有抵抗力的能源供給結構，避免過度依賴化石能源，是極為重要的。

再來談到成本。

東京工業大學教授奈良林直受訪指出，最關鍵因素是能源價格波動。2021年全年，歐洲天然氣價格翻了8倍，烏俄戰爭爆發後更雪上加霜。為反映能源成本高漲，日本7家電力公司6月調漲電價，漲幅高達14~42%。

「應在確保安全前提下，避免受制於國際燃料價格波動，」瓜生道明說。

此外，減碳壓力也是因素。日本前總理菅義偉於2020年10月宣布2050年達成碳中和的願景後，隔年日本政府將此目標入法。

缺電危機是最後一根稻草。

2022年6月，日本東京電力備轉容量率跌破5%，日本經產省發布史上首次「電力供需緊迫注意報」，呼籲民眾節制使用冷氣、關閉不必要照明。

在用電增加、火力發電卻得退場下，獨立電網的日本，選擇不多。

這讓日本民意出現翻轉。去年8月，《讀賣新聞》與早稻田大學進行的民調顯示，有58%民眾贊成重啟符合標準的核電廠、39%反對。2017年後，《讀賣新聞》進行了5次民調，這是第一次贊成者多於反對者。

「在安全前提下，最大化運用核電，有助於日本強化能源自主以及脫碳目標，」瓜生道明強調。

如何說服民眾？瓜生道明說，除了持續改進安全外，必須與居民對話，建立信任關係，才能取得「社會執照」，被大眾接受。

「各國情況不同，但在沒有與他國電網相連、資源匱乏的日本，為同時實現S+3E和淨零排放，除了發展再生能源，在安全前提下利用核電，也很重要，」他強調。

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