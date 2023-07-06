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一忙就脖子痛…全台20萬人有頸椎椎間盤病變 復健科醫師過來人建議

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文．彭子珊】

30歲那年，聯新國際診所院長、復健科醫師林頌凱就發現自己得了頸椎椎間盤突出，連脖子上掛識別證都覺得緊繃不舒服。他卻拒絕開刀，如今已和頸椎病和平共處20年，他怎麼做到？

椎間盤是由形狀如輪胎的纖維環，包裹著如水球一般的髓核，為上下的脊椎骨提供了緩衝、避震的效果。但隨年紀漸長自然退化、長期低頭的姿勢不良，或是外力衝擊的創傷，都會讓纖維環破裂，髓核向外壓迫到神經，形成頸椎椎間盤突出。

根據健保署統計，跟林頌凱一樣的患者一直在增加，疫情前的2019年，全台就有超過20萬人因頸椎椎間盤病變就醫。

復健「拉脖子」反而更糟

曾出版《不開刀治頸椎》、《頸椎全書》的林頌凱解釋，自己當初先是頸椎緊繃痠痛，後來頭痛、肩胛骨疼痛之外，手也開始麻，表示頸椎椎間盤突出已經造成神經根壓迫。

直到照完核磁共振（MRI）和X光檢查，才發現他的頸椎已經變直，頸椎4、5、6節椎間盤突出，這讓他不得不面對病況，每週三次到復健科診所報到，以熱敷、電療、牽引（俗稱拉脖子）進行改善。

半年做下來，雖然症狀稍有進展，但沒多久又惡化，手麻更頻繁，晚上也睡不好。當時要再去做MRI檢查，他明知道檢查時身體不能動，卻痛到無法控制，來來回回照了三次才成功。

為什麼去復健拉脖子，頸椎痛反而惡化？林口長庚骨科部副部主任牛自健觀察，肩頸痠痛不是只有骨刺或椎間盤突出，肌肉發炎更常出現，例如低頭看手機，固定姿勢太久就會造成慢性疲勞。

如果是肌肉發炎，需要時間休息，「拉脖子反而容易愈拉愈糟。」

開刀不能治本

但開刀能治本嗎？恐怕也不盡然。神經外科醫師、七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖說，要判斷頸椎椎間盤突出需不需要開刀，先看上肢是否感覺麻痛、脊椎是否不穩定、或是感覺無力。如果藥物、復健等保守治療3個月仍沒有改善，就需要開刀。

一旦開刀就面臨兩種選擇，把發生病變的頸椎椎間盤切除後，植入護架（cage）把兩節脊椎融合在一起，或直接置入頸椎人工椎間盤，來填補椎間盤破損後的空間與作用。

兩者的差別是，護架的費用較低，一顆2萬元起跳，但術後的頸椎活動度降低，恢復期需要戴頸圈3個月，骨融合也容易造成鄰近的關節更大壓力，未來可能面臨再次手術的風險。

反觀頸椎人工椎間盤，雖然可以保留活動度，但最多僅能換兩節，價格也較高，一顆約20萬元左右。

「真正需要開刀的，大概只有兩成。其他八成屬神經功能缺損，只要物理治療加上休息，都有機會改善。」牛自健解釋，一旦動刀，「脊椎的生物力學、功能、活動度都會永久改變，開的傷口愈小愈好，能不開就盡量不要開。」

找到「加減分」才是重點

面對醫師提出手術的建議，林頌凱選擇了另一條路。「開刀不能真正治本，」他說，與其提早開刀，不如先從生活、姿勢改變做起，與頸椎椎間盤突出共處。

他在長達半年的復健中體會到，不能只靠復健、拉脖子就期待徹底治癒，他開始仔細研究生活中的「加分」、「減分」動作，從每一個細節做起。

林頌凱舉例，自己只要掛上識別證，或是晚睡、熬夜都會讓脖子緊繃不適，列入「減分」項目，在生活中盡力避免。而可以讓頸椎放鬆的「加分」，像是充足睡眠、紅繩懸吊系統做訓練，或是固定去按摩放鬆胸椎，他也會固定進行。

除此之外，牛自健提醒，無論是長時間低頭看手機、使用電腦，或是跑馬拉松、爬山、騎自行車，都是人往前彎、頭往前伸，容易造成肩頸肌肉疲勞，可以多游泳來舒緩背部肌肉，增加肌耐力。

保護頸椎，告別肩頸痠痛，唯有從日常生活的姿勢、動作做起，搭配正確的診斷和治療，才能避免不必要的傷害。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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