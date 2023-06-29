比想像中更進步！歐美「#MeToo」5年後 改變了什麼？

【文．田孟心】

近期，台灣因為影劇帶動，展開各行業的「#MeToo」運動。不過，#MeToo文章，真的能為性騷擾議題帶來實質改變嗎？比台灣早5年多發生的歐美「#MeToo」，究竟達成了什麼？又尚未完成什麼？

5年多前，在美國女演員米蘭諾（Alyssa Milano）一則推文指控她遭好萊塢製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾與性侵，並附上「#MeToo」標籤，邀請受害女性揭露遭受性騷擾後，這場運動的效應正式引爆，許多人紛紛發文分享自己遭受特定人士侵害的心路歷程。

儘管，「#MeToo」這個標語早在2006年就被人權運動家伯克（Tarana Burke）提出，但是到2018年米蘭諾的推文，才讓這個詞真正走出學術界，並讓美國與整個西方對於性暴力、性別歧視、權力開啟前所未有的關注。

近期，台灣也因為影劇《人選之人》帶動，遲來地展開各行業的「#MeToo」運動，受害者們終於不畏權勢，公開過往遭受性騷擾的經驗，給予彼此發聲的膽量。

不過，這些「#MeToo」文章，真的能帶來實質改變嗎？從米蘭諾的推文到今天，美國社會前進了多少？

比想像中更進步：意識與法規逐步到位

事實上，除了雪片般出現的受害網路貼文，「#MeToo」真的帶來不少現實世界的變革。

波士頓大學社會工作學院研究人際創傷的教授戈麥斯（Jennifer M. Gómez）告訴《CNN》，「我認為，總體主流性別意識5年前要高得多，現在人們可以更公開第談論性暴力和有關性的不當對待，這可以直接歸因於Me Too運動。」

《可信：我們為何懷疑控告者並保護施虐者》一書的作者圖爾克海默（Deborah Tuerkheimer）也表示，正因為有這麼多倖存者挺身而出，並講述了她們的故事，反映了對性侵現實的更多理解。

「你會看到，過往那些長期有具權勢的人，能夠利用他們的權力地位（性騷擾、性侵，且不被舉發），但現在那些特權開始消失了。」

在法規方面，#MeToo運動促成了美國聯邦的《2021年終止性侵犯和性騷擾強制仲裁法》，代號簡稱「HR 4445」，使受害者更容易在法庭上提起訴訟，而不是被迫走私下仲裁程序。簡言之，整個過程將比過往更公開，企業也會因擔心聲譽及早介入處理、防範。

「HR 4445與提高透明度有關，正如我們在#MeToo運動中看到的那樣：有時並非法律判決會促使企業做出改變，而是病毒式傳播的話題。」《Forbes》一篇分析該法案的報導如此解釋。

2017-2021年期間，各州也提出了2,324項與#MeToo相關的法案，並通過了286項，像是反性騷擾培訓、政府官員問責等法案。

在企業裡，多數大型企業現在都提供防止職場騷擾的強制性培訓，並鼓勵員工在遇到或目睹不可接受的行為時大聲說出來；企業員工也愈來愈敢抗爭，像是麥當勞、Google員工都在#MeToo之後進行過反性騷擾歷史性罷工。

且研究顯示，#MeToo導致因性行為不端而被解僱的CEO人數增加；美國皮尤研究中心2022年的一項研究亦表明，與5年前相比，在工作中做出性騷擾或性侵害的人更有可能被追究責任，舉報者也更容易被相信。

在英國，在針對英格蘭和威爾士一個主要工會聯合會的類似民調中，十分之七的參與者同意#MeToo讓員工更願意公開性騷擾問題。

《Politico》報導，#MeToo甚至引起人們改革更廣泛的婦女權利議題，例如薪酬平等、病假、產假，以及針對飯店業、餐飲業等弱勢部門女性的職業保護。

仍不夠完美：犯罪者總能重回崗位？

然而，儘管取得了上述這些進步，#MeToo還是沒能完美化解所有職場與生活中的性騷擾問題。

儘管民調顯示員工們們更有信心追究性騷擾者的責任，但這不代表每一位在職場中遇到不當或非法行為的人，都願意舉報。英國慈善機構Young Women's Trust 2019年的一項調查發現，還是有25%的18-30歲的人，擔心他們會因公開談論性騷擾而丟掉工作。

更糟的是，美國人力資源諮詢公司The Shift Workshop最近進行的一項調查顯示，近三分之二的女性和約三分之一的男性表示，他們在過去3年中仍在工作場所遭受過性騷擾。

組織心理學家查莫羅-普雷穆茲（Chamorro-Premuzic）指出，雖然年輕一代更加意識到工作中的不良行為，但與那些在#MeToo運動達到頂峰後立即開始工作的人相比，現在才出社會的Z世代青年對解決性騷擾問題的樂觀程度，也略微下降。

這是因為年輕人看到，雖然像韋恩斯坦這樣的一些知名人士因其罪行受到懲罰，但有許多其他犯法的人，還是能夠繼續他們的職業生涯，絲毫不受影響。

除此之外，《BBC》報導，在一些男女比較為不均的產業，例如科技業，性騷擾仍然「被廣泛接受為常態」。

其實，無論在歐美或台灣，#MeToo歷時都才剛開始，性別觀念偏差、權力濫用問題仍在繼續，前方還有很長的路要走。

值得慶幸的是，一篇論文顯示，全球的受害者依舊不斷在串連，透過網路發文持續這場運動。保持最初運動的能量並讓它走入制度與文化裡，是這一代人的責任。

（資料來源：CNN, BBC, Politico, Forbes, Reuters）

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