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流亡白俄！瓦格納首腦已抵當地 白俄羅斯總統證實了

侯友宜年輕選民支持度腰斬 剩12%還能搶回青年、深藍票嗎？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文 鄭閔聲】

一度被視為「反綠勢力」救世主的侯友宜，在接受國民黨徵召後一個月內，面臨青年支持率快速流失、民調落居第三的困境。不畏槍林彈雨的他，是否還有機會扭轉逆勢，攻下總統大位？

6月中旬，新北市長侯友宜在台灣大學與青年選民對談，但活動進行到最後一輪提問階段，接連兩位發言者關心的，竟然是民調落後的他，願不願為了促成政黨輪替「犧牲小我」，改挺民眾黨主席柯文哲。

當晚，類似問題已經不是第一次出現，侯友宜還是耐著性子回應，這次決定參選總統，也一定會堅持到底。

民調落後到第三名，流失年輕選民

自從5月17日接受國民黨徵召參選總統以來，原本支持度一直「坐二望一」的侯友宜，接連在《美麗島電子報》、《TVBS》、《台灣民意基金會》等機構公布的民調中跌至第三，不僅落後民進黨主席賴清德，還被柯文哲超車。

侯友宜支持度快速下滑的首要關鍵，是20到39歲間的年輕選民大舉「由藍轉白」。

以《TVBS》民調為例，侯友宜接受國民黨徵召當下，在20到39歲間選民的支持率約為23%，但短短一個月腰斬剩下12%。同期間，賴清德的支持結構沒有顯著變化，柯文哲卻在同年齡層獲得過半的壓倒性優勢。

政策不足，領導力受質疑

曾一度被視為「非綠陣營救世主」的侯友宜，在正式登板不久就瀕臨被年輕選民淘汰邊緣，主因是政策準備不足。

「政治是一門專業。侯友宜在政治大學（演講）的表現可以說是完全崩盤，不要說台美、兩岸關係，連性平的概念都不清楚，怎麼讓人相信他能領導一個國家？」東海大學政治系教授邱師儀直言。

台大學生謝佩玲過去對侯友宜的印象是「非傳統藍營權貴」，原有意先觀察再決定投票意向。然而親身參與兩場對談活動以後，她認為侯友宜在政大的表現是「自曝其短」，台大場雖有回穩，卻仍未讓人驚艷，「整體而言，沒有達到預期的加分效果，」她說。

國民黨發言人林家興則代為緩頰，侯友宜是公務員出身，一輩子都在認真做事、專注解決問題，或許言詞表達不容易討喜，但他提出的政策以及過去治理的執行力，是最有可能解決年輕人問題的人選，「相信後續當選戰回到政策辯論，侯友宜的務實優勢能慢慢浮現。」

侯在國民黨選民中，支持度也偏低

不僅是年輕選票，侯友宜失去的還有藍營鬆動的基本盤。根據《TVBS》最新民調，政黨傾向支持國民黨的選民，僅73%支持侯友宜，卻有19%支持柯文哲；《美麗島電子報》5月底調查，也僅73.9%國民黨支持者表態把票投給侯友宜。

侯友宜在認同國民黨選民中的支持度偏低，台大政治系教授張佑宗認為，是因為他在接受徵召後，尚未展現主導議題的能力，對於兩岸關係等重大政策，也沒有鮮明主張，甚至與藍軍路線有差異，難以凝聚高教育程度的藍軍認同。

不願具名的國民黨立委分析，國民黨的鐵票組成大致區分為「眷村藍」與社經地位較高的「驕傲藍」兩塊，在韓國瑜出現前，國民黨總統候選人都是具有外省背景、美國名校博士畢業的菁英，自然對這兩群選民具有號召力，反觀侯友宜是基層警官出身，又與傳統國民黨淵源不深，雖有益於開拓非傳統票源，卻無法直接驅動藍營熱情。

「台灣選民是全世界最難滿足的一群人，不可能只因為討厭其他人就支持你，」邱師儀認為，侯友宜現在能做的，是好好閉關補修政治學分，在國際、兩岸關係等政策上展現深度與格局，努力讓年輕、高知識水準選民，接納他是「可以擔任國家領導人」的選項之一，後續才有可能突圍。

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