那些沒人回去的地方 該怎麼「創生」？台灣偏鄉離島三大危機

【文／林倖妃；圖片／謝佩穎攝】

沒有土地讓青農返鄉，寂靜的村子裡聽不見嬰兒啼哭，只剩下阿公阿嬤阿祖的台灣偏鄉，正悄悄走上滅村之路。青壯世代若回不去、留不住，地方更難以創生。該如何透過政策規劃與引導，搶救失衡的城鄉發展？

年齡超過400年的老榕樹，顫巍巍地伸展開來，庇蔭著嘉義布袋鎮考試里。

夏日夜晚，里長陳泰和總會騎上摩托車，在里內繞行過一圈，確認沒有動靜後，才安心回家躺上床。「沒有巡過一遍，晚上會睡不著，」陳泰和當了12年里長，全里600公頃面積的範圍，他總要在一片漆黑中繞上40分鐘左右，「我都刻意不開燈，還曾抓到偷剪電線的賊。」

少子高齡化、六都整併，加速人口磁吸

戶籍人口約273人的考試里，老人比例高達三成三，整個村落還在就學年紀的僅12人。68歲的陳泰和每天的工作，除確認路燈亮不亮、驅趕成群結隊的流浪狗，就是陪村內老人家聊天說笑。

1994年，「社區總體營造」第一次成為政府政策。30年來，社造演進為地方創生，隨著少子化、高齡化的壓力，所有努力都在與人口變遷賽跑。類似考試里這樣，只剩下阿公阿嬤和阿祖，絕少小孩蹤影，是台灣鄉村普遍的現實。（延伸閱讀：連5年沒新生兒、村裡只剩老人 台灣哪些地方正悄悄「滅村」？）

台灣整併六都後，人口更加快速往都會集中，將南北、東西、城市、鄉村和離島、本島拉開距離。六都不僅吸納非六都人口，新北、台北、高雄的高齡人口增加速度，更遠勝於農業縣市。

「六都雖然賺了人口，財政負擔也愈來愈大，」台北大學公共行政暨政策系教授呂育誠分析，高齡者受到醫療、福利等吸引湧入都會，所需要的社福預算勢將排擠其他支出，相關設施也需要更多配套。

但政府的政策卻未能跟上人口發展的軌跡，甚至互相扞格。為解決鄉村從農多是「千歲團」，政府喊出青農返鄉，然而，「務農要有一定的生產規模，年輕人回鄉後第一個遭遇的就是沒有土地，」曾任台北農產運銷公司總經理、作家吳音寧說。

以如火如荼展開的光電政策為例，廠商為追上政府目標，搶農地、魚塭地種光電面板，以提高租金作為誘因，卻讓苦於農地價格飆漲的返鄉青農更無以為繼，既買不起，也租不起。

別讓短期利益主導農地、國旅政策

要活化地方需要新血，但沒有政策的規劃引導，卻可能是「災難」的開始。曾經人口大量外流的離島蘭嶼，近年雖因觀光潮湧入，吸引大量年輕人返鄉，然而「觀光蓬勃發展，帶來海岸線土地破壞、垃圾量暴增和交通等問題，」蘭嶼部落文化基金會董事長周家輝不諱言。

當地土地屬原住民保留地，公所雖是代管單位，卻沒有能力也無法管，周家輝認為，蘭嶼該走的路是保留文化的根，發展蘭嶼特有的觀光模式，「但政府對蘭嶼、對原住民都沒有妥善規劃。」

每一個時代，都有獨特的時代困境，然而，今日的台灣卻是對現在和未來的所有焦慮，都擠壓在同一時空、同時爆發。

從政策、制度甚至是法規，都須加快調整因應的速度。

既然鄉鎮註定老化，東海大學政治系助理教授黃信達即主張，過去是一套制度通行全台，未來行政組織和資源分配都要更彈性，不如因地制宜，讓鄉鎮的村里更小，里長肩負長照專員的功能，城市的里鄰更大也未嘗不可。

當縣市政府為求表現，不斷撒錢給福利，造成地方愈加傾斜失衡，已幾近束手無策，「中央政府應更落實分權，制定明確標準，不要讓身為中華民國國民，活在不同地方卻有不同待遇，」呂育誠強調，至於差異性高的經濟發展，則讓地方去發揮。

唯有先從根本去穩住人口，才能為未來爭取更多時間。

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