高學歷低就、躺平不買房當「袋鼠族」 南韓青年：我們是受詛咒的一代

【編譯 樂羽嘉】

南韓千禧世代過得怎麼樣？《商業內幕》指出，近70%南韓千禧世代有大學學歷，在就業市場只能低就，此外由於高房價，有不少千禧世代青年還是跟爸媽同住，當個「袋鼠族」。

MZ世代，也就是韓國的千禧世代與Z世代，這個群體由於擅長數位操作以及對人生的展望相似，時常被看作有共通點的一群。1980年到2005年出生的人，都可稱作MZ世代。MZ世代占南韓人口近3分之1，南韓人口約5200萬人。

MZ世代是南韓教育程度最高的一代，也是第一個站出來為社會議題和氣候議題大聲疾呼的青年世代。

MZ世代的共通點，還包括高度財務焦慮。由於房價、交通成本、教育成本高漲到空前的水位，像權和洪這樣的年輕人，認為自己的人生目標已經很難達成了。

《商業內幕》訪問金融、世代專家及MZ世代韓國人，以求更瞭解發生了什麼事。

房價負擔不起，多數年輕韓國人願當「袋鼠族」跟父母同住

根據南韓政府數據，只有12.7%的單身MZ世代、36.6%的已婚MZ世代夫妻持有房屋。相比之下，47.8%美國千禧世代有房子。美國政府對千禧世代的定義範圍較廣，包括27至42歲。

南韓人並不是不想買房。2020年一項研究詢問2889名20都歲韓國人的意願，近95%認為買房子很重要。數據分析師權俊燁表示，多數南韓人心中買房已經是神聖的地位象徵。

年收6萬美元（約新台幣184萬元）的權俊燁，並不確定將來會不會買房。權俊燁說，「如果沒結婚，也許我35、36歲時會搬出去租房子。」他說跟父母同住，讓他可以把收入的70%都存起來。

大學學費相對不貴，近7成千禧世代有大學學位

南韓大學學費一年約5000美元（新台幣約15萬元），跟美國比起來相對不貴。韓國大學生只有不到3成是揹學貸讀書。

25歲的朴敏俊（Park Min-jun，音譯）正在首爾大學攻讀碩士，住釜山的爸媽替他付一些學雜費。他多數首爾大學朋友，都有爸媽資助學雜費。

許多千禧世代只能在就業市場低就，青年失業率是美國近兩倍

今年二月，20到29歲南韓青年的失業率是7%，比一月起增加了1.2個百分比，相比之下美國今年二月25到34歲民眾失業率是3.9%。

韓國經濟政策研究所（Korea Economic Institute）傳播主任Sang Kim告訴《商業內幕》，韓國勞動市場沒有足夠的高薪工作給年輕畢業生。以前大家拚命要進名校，因為名校是進好公司的保證，但現在是就算有名校學歷，還是很難找到想要的好工作。

朴敏俊正在攻讀國際關係碩士，他打算如果找不到薪資理想的工作（年薪約新台幣92萬到122萬），他考慮讀博士。韓國博士後平均年薪約新台幣165萬元。朴敏俊說，「工作就在那兒，我只是不確定薪水對不對。」

狂買精品，反正買不起房

摩根士丹利調查發現，2022年，韓國個人奢侈品消費總額增加了24%。知名的新世界百貨表示，MZ世代占了2021年韓國奢侈品買家近40%。專家表示，這是出於補償心態，年輕人反正買不起房地產這種成功的象徵，不如就買奢侈品，買不起豪宅，買名車也行。

爸媽夢想功成名就，MZ世代只想擁有自己的幸福

老一代韓國人對成功的定義是有名、有社會地位、有錢，MZ世代則只想要好好享受自己喜歡的生活。

金昭希說，她不期待變有錢，幸福就是可以給身邊的人買好東西，其實身邊有很多好人都已經算是成功了。馬木表示，MZ世代更珍惜照顧自己、保有工作和生活的平衡，而不是只聚焦在薪水上。

「他們對目標很務實，喜歡舒適的生活勝過承擔風險。」權俊燁也同意，「我唸了想唸的大學，達成目標，算是成功。」

（資料來源：商業內幕、韓國時報）

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