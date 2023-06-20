水蓮女工變老闆！外配撐起美濃億元產業 全台市佔九成

【文 廖雲章】

你我餐桌上的水蓮，超過九成來自美濃，且多是新住民所種。一群外配每天下田，工時超過10小時，純手工種水蓮、洗水蓮。她們不只做工，還有生意頭腦，沒有她們，美濃的水蓮農業幾乎無法運作。

黎玉印》打工到創業當老闆

黎玉印為了照顧家庭，她到處打工，農村缺人手，處處有零工可做。直到4年前丈夫猝逝，她決定放手一搏，與人合夥租地創業種水蓮，自己當起老闆。

目前，她承租加上代管面積超過10甲水蓮田，每天出貨450台斤到市場。自己也每天下田種水蓮、洗水蓮，工時超過10小時。

在田間洗了一整天水蓮，傍晚才下班，黎玉印沖個澡，換上一身粉紅色恤衫，戴上黃金耳環與項鍊，盛裝到越南小吃店來見記者，她說，「台灣怎麼吃這麼多水蓮啊？」

過去20年，深入台灣368鄉鎮的外籍配偶，早已成為地方不可或缺的支柱。她們不僅撐起自己的家庭、融入村里，也打開許多城鎮的新格局。

美濃區農會總幹事鍾清輝觀察，產銷班的「百萬農民」（年營業額超過百萬的農民），幾乎全是新住民，「沒有這些吃苦耐勞的外配，農業幾乎沒辦法運作，尤其是野蓮（水蓮）。」美濃農會統計，台灣的水蓮超過九成產自美濃，種植面積達200公頃，年產值超過3億元。

黎柏杏》種水蓮又代理水產

既然水蓮價格這麼好，為什麼找不到工人？涵恩農場負責人黃詞偉說，「種水蓮技術門檻不高，但它的生長特性無法機械化，全部得靠人工，工時每天10小時起跳，台灣人不願意做。」

但他表示，對移工來說，做個3、5年就能回國買地蓋房子，目標明確，拚起來很有動力。黃詞偉的妻子，是他當年一起採水蓮、洗水蓮的越南同事黎柏杏。兩人湊了5萬多元，從一根水蓮種苗都沒有，至今經營水蓮田面積超過8甲8分地，每天供貨批發市場800台斤。

出身越南薄寮省的黎柏杏五官深邃，有著越南女子的纖細身材與女性意識，即使每天在田間勞動，仍不忘淡掃娥眉，精神奕奕的她一邊對著記者說明，手上動作沒停下，談笑間分裝了一箱水蓮。她直言，水蓮產量穩定、全年可採收，工人日薪1700、1800，對新住民跟移工很有吸引力。

黎柏杏善用自身的越南人脈，從家鄉招攬工人，透過農會合法引進，穩定水蓮田的勞動力。站穩水蓮產業之後，來自越南漁村的黎柏杏另外成立了水產公司，從越南引進蝦苗與水產，進軍養殖業。

彭麗霞》種小番茄一週收入6萬

不僅是水蓮，來自印尼勿里洞島的彭麗霞，是祖籍廣東梅縣的客家人，1994年嫁來美濃時，語言完全無障礙。她婚後跟著婆婆務農，然而務農收入微薄，只夠吃用，無法存錢。

17年前，她投入種植高價的橙蜜香小番茄，像照顧家庭一樣細心呵護。番茄長不好、生病了，就去請教植物醫生，持續不斷地精進農作技術。彭麗霞每天清晨4點起床、午夜12點才能收工，這樣的小番茄人生，彷彿來台時光的操勞縮影。

如今，她在8分多的農地上，一年能種出1到2萬台斤的橙蜜香小番茄，與行口合作，收入穩定。

新住民以行動證明她們不是拖累，而且她們減緩了少子化危機、承擔起高齡社會的照護；隨著對社會脈動與商業邏輯的掌握，她們進一步累積資本、投資技術，更善用社會資本，進行跨國貿易與人力交流，成為打造美濃水蓮產業的農企創業者。

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