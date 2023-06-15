重押一檔股票、一退休就狂花錢 專家：7大常見破產原因

【文．樂羽嘉】

人是怎麼破產的？有時候答案是欠缺適當的財務管理，例如預算規劃錯誤、沒有記帳，也有些情況超出一個人的控制，像是醫療花費過於昂貴，更有其他外部因素造成有些人處於經濟困境甚至破產。

《GOBankingRates》訪問3位理財專家，談談民眾最常破產的7大原因：

‧錢花太多

錢花太多加上預算管理不良，是很多人破產或陷入經濟困境的常見原因。

狄納金錢管理（Diener Money Management）私人財富經理人狄納（Seth J. Diener）表示，因為過度花費破產的人，通常都沒有記帳，預算管理也不實際，老是把錢花在非必須品上，或是入不敷出，這樣很快就會吸乾他們的存款，透過信用卡或是借貸，累積如山的債務。

‧退休初期不成比例的龐大開銷

HCM財富顧問公司（HCM Wealth Advisors）理財專家優斯勒（Jim Eutsler）表示，退休初期不成比例的龐大開支，可能造成一些人破產。

有些人可能覺得自己存了一大筆退休金，滿有錢的，拿一些去花也沒關係。

但是優斯勒表示，這些錢必須支持退休族的餘生，亂花你的退休基金會害你更快把錢花完，甚至打亂退休計畫。

‧欠缺緊急存款

沒存緊急存款跟破產有什麼關係？這要說到一些超過個人控制能力的外部因素，像是突然失業或是出現醫療緊急狀況。

狄納說，假如沒有緊急存款提供財務緩衝，你可能會被迫依賴信用卡或借貸來支應生活，加劇財務困難，甚至造成負債循環。

‧投資組合過度集中在單一個股

優斯特看過一些人的投資組合部位中，把資金高度集中在一檔股票，死也不賣。

「這檔股票要嘛是他們工作過的公司，要嘛就是配息非常高的公司。」

「有時候這種做法行得通，但有一些其他例子是情況反過來對他們不利，讓他們的存款出現鉅額虧損。」

‧忽略投資

財務不穩定的另一個顯著因素是忽略投資。

百夫長財富（Centurion Wealth）共同創辦人、理財規劃師涅布雷特（Sterling D. Neblett）說，沒投資的人沒辦法善用投資機會保有必要的財富安定和成長。

‧負債過多

數百萬美國人都擺脫不了負債循環。累積愈多高額負債，如信用卡債和借貸，愈難全額償還或僅僅支付利息、每月還款。

涅布雷特說，過量的負債若置之不理，會迅速失控，造成破產。

曾在嘉信集團（Charles Schwab）擔任理財顧問18年的理財服務專家史奈德三世（John R. Schneider III）就曾經犯下不少重大的理財錯誤。他曾經刷卡支付新車的頭期款，把公司給他的MBA學費報銷支票拿去看賭城的瑪丹娜演唱會，最後跟男友在租來的房子裡坐困愁城，因為兩人累積了高達5萬美元的信用卡債。後來兩人學著節儉省錢，不要鋪張浪費，少外食，才慢慢還債、存到退休基金。

史奈德提醒，最好時常檢查信用分數，並存一筆緊急基金，大約存3到6個月的生活費。

‧難以預見的情況

超過個人能控制的外部因素，可能嚴重衝擊一個人的財務狀況，雖然這種事情特別難預料，涅布雷特建議打造一筆充裕的緊急基金，並適度善用保險來提供財務支援。

（資料來源：Yahoo Finance、GoBankingRates）

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