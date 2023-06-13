「台灣離岸風電產業，處在最脆弱時刻」 開發商為何紛紛撤出台灣？

【文 劉光瑩】

過去5年，台灣的離岸風電從兩支示範風機，到如今已有3座風場、90支風機。然而自詡為「全球最佳風場」的台灣，近日卻接連傳出有離岸風電開發商募資困難、不願簽約，甚至撤出台灣。大環境起了什麼變化、對台灣有何啟示？

台灣離岸風電優勢不再， 歐美急起直追

首要原因，是國際局勢變化下，台灣已不再是具高度吸引力的離岸風電開發地。過去5年，全球離岸風電板塊經過一番洗牌。從睿思再生能源顧問（RCG）歷年的研究報告，可見端倪。

2022年報告數據看得更清楚。RCG副總監黃敬文指出，美國與英國已獲開發權的離岸風電建置量，已近台灣的兩倍，波蘭、德國與荷蘭也都在過去一年內急起直追。

最新消息是，澳洲也開始積極搶進離岸風電。去年底，澳洲政府在澳洲以南海域，劃定了第一塊離岸風電開發區，面積達1萬5000平方公里，是工研院預估台灣整體離岸風電可開發區域面積的近3倍。

地緣風險提升，開發商傾向減碼投資

第二，中美衝突下，地緣風險因素影響。亞太區資深能源記者埃文斯（Damon Evans）表示，他近期聽到不少參與台灣離岸風場的開發商說，過去一年台灣的國際能見度因為海峽戰爭風險升高，讓母公司開始審慎考慮，是否該繼續在台灣加碼投資離岸風電。

台灣合約條件嚴苛，降低誘因

第三，經濟部嚴苛的合約條件，讓誘因愈來愈薄。兩年前，前沃旭亞太區總裁柏森文就曾受訪指出，台灣離岸風電進入第三階段區塊開發，同時要求電費費率天花板、零組件國產化比例要高達六成，以及單一風場容量上限僅500MW，不具經濟規模，將使區塊風場不具財務可行性及可投資性。

他甚至直言，這將影響台灣亞太風電龍頭的寶座，以及未來風場的穩健開發。如今看來，可謂一語成讖。

從零開始，學習與人力成本過高

開發商縮手，究其柢，關鍵還在於台灣的離岸風電國產供應鏈的競爭力不足。

台灣的離岸風電是全新供應鏈，建構國產化能力所需時間與成本遠超乎想像。以管架式水下基礎為例，世紀鋼先前就發生過因生產難度高於預期，而延遲交貨，甚至從韓國進口半成品來加工的例子。

「本土化要求、施工船的匱乏，都是導致風場開發成本持續上升的原因，加上採價格標，造成相對不具競爭力的投資環境，」伯威海事工程台灣區總經理孫俊成受訪時也說，他們透過歐洲商會等組織持續與政府溝通，期待促成本土化政策鬆綁，以及增加裝置容量開發上限，才能讓台灣的環境更具吸引力。

台灣發展風力綠電，前景堪憂

「台灣正站在十字路口，」丹麥商務辦事處畢尚德（Peter Sand）在一場茶會上對經濟部長王美花直言，區塊開發第三階段第二期（3-2階段）的限制條件如果維持現狀，未來恐怕難以吸引到開發商來台投資。

「台灣的離岸風電產業，現在處在最需要幫助、也最脆弱的時刻，」一位離岸風電業界人士透著憂慮。因為，第三階段合約如何訂，將影響到開發商是否願意繼續在台投資。

當大環境產生變化，台灣該重新檢視自己的風場在全球的競爭力，才能吸引開發商持續投資，達成綠電目標。

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