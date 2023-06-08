韓國直擊／momo強勁對手來了！拆解酷澎「火箭擴張」三祕訣

【文．王一芝 李宜萱】

韓國電商酷澎（Coupang）為何退出日本，衝刺台灣？《天下》直擊酷澎亞洲最大的大邱智慧倉儲中心，解析酷澎快速躋身全球第五大電商的祕密。

相信多數台灣消費者最近都被韓國電商龍頭酷澎（Coupang）的廣告密集打到。事實上，這不是被《Forbes》喻為「韓國亞馬遜」第一次攻台。早在2021年，營收是momo 6倍的酷澎，就以「十分鐘快速到貨」為訴求，切入台灣生鮮電商市場。

外界看來，這是不得不然的做法。疫情期間Uber Eats、Foodpanda和全聯都磨刀霍霍投入生鮮配送市場，酷澎生鮮快送範圍僅有台北市中山、大同、松山、信義、大安區，再加上品項少、輸全聯太多，勝算並不大。

「生鮮雜貨快送只是測試市場，」酷澎行政長羅傑（Harold Rogers）解釋，在台推動「火箭速配」，本來就在計劃中。

PChome旗下日本跨境電商比比昂社長羅薇琳認為，目前台灣市場沒有厲害的韓國跨境電商，酷澎補上這個空缺，「首購7折，是要快速吸引消費者第一次下單，累積和供應商談判價格的籌碼。」

祕訣1：智慧物流

秒速「貨到人」 ， 24小時送到家

酷澎競爭力從何來？走入面積相當於1.3個台北大安森林公園大、斥資2.6億美元（約80億台幣）的大邱新物流中心，發現倉儲地板就像棋盤一樣，好讓無人搬運車沿著地上的QR Code行動，並將產品架準確移動到作業區。

當產品架抵達作業區後，工作人員便可透過螢幕查看產品位置，接著從相應位置取出產品、確認資訊，最後再裝入商品分類箱。這一過程僅需幾秒鐘，工作人員省下許多搬貨、找貨時間。

這就是所謂GTP（Goods to Person）系統，也就是「貨到人」，不用透過「人」去拿貨物，而是讓機器人快速把貨物送到人手上。

為了掌握配送速度和顧客體驗，酷澎從無到有自建最前端的用戶平台，一路控制到最後一哩路的「端到端」（end to end）系統，當商品從供應商端買斷後，即存放於酷澎倉庫，消費者下單後，便立即出貨，24小時內能夠配送99.3%的訂單。「酷澎打造了像UPS風格般的物流，」韓裔美籍的金範錫形容。

祕訣2：大量買斷商品

壓低售價，追蹤庫存不怕缺貨

在富爸爸軟銀的支持下，酷澎商業模式開始貼近亞馬遜，推出付費會員制，開始大規模投資物流。甚至看見美式量販店好市多的影子，大量買斷商品，生產自有品牌，壓低商品售價。

羅傑進一步解釋，目前7成的韓國人居住在離物流中心10公里內範圍，韓國人只要在睡前下單，隔天7點就會到貨，酷澎有三分之一的訂單都是這種「黎明配送」服務。

「掌握配送服務，也是酷澎壓低成本的關鍵，」曾在亞馬遜工作，負責酷澎物流服務的執行長布朗（Ryan Brown）解析，供應商出貨，直接進入酷澎倉儲，省掉層層轉嫁給消費者的運費。

物流也成為酷澎維繫顧客忠誠度的利器。每個月只要付4990韓圜（約116台幣）的會員費，就能享受酷澎免運費和30天免費退換貨的服務，甚至可免費觀看韓國第二大串流媒體Coupang Play。

祕訣3：與當地企業合作

把台灣面膜、鳳梨酥賣到韓國

比如韓國清潔用品品牌HB Global，2003年做進口電商生意起家，2018年發現業績停滯，於是成立B2B團隊拓展業務。沒想到兩週後酷澎就主動聯繫談合作，不但販賣自身品牌商品給酷澎，也為酷澎生產自有商品。第一年營收就成長到1.1億台幣，年增145%。

4月底，酷澎也向台灣企業招商，把韓國人喜歡的台灣商品，像我的美麗日記、Dr.Wu、Neogence、鳳梨酥、牛肉泡麵等賣到韓國。

物流建設是酷澎最大的優勢，其實也是最龐大開支。攤開財報來看，酷澎直到成立13年後，今年第1季才迎來首度獲利，淨利為9100萬台幣。

酷澎能持續投資物流建設，熬過那麼長時間的虧損，都是因為和全球第三大電商阿里巴巴一樣，幸運地獲得日本軟銀願景基金的奧援，目前酷澎排名全球電商第五，也是繼2014年阿里巴巴後，美國規模最大的海外上市公司。

從跨境電商切入，酷澎會不會在台灣翻攪本土電商市場？抑或藉著台灣反轉逆勢，與亞馬遜、阿里巴巴平起平坐？未來發展值得觀察。

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