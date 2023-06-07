鄰國都在節水 台灣呢？在新加坡用水超量 政府就派人到你家

【文／鄭閔聲；協助採訪／楊孟軒；圖片／劉鎮豪影像合成】

台北是亞洲用水量最大的首都，台灣水價也最低。缺乏節水誘因，讓全台用水量始終難下降。鄰國卻已走在前頭，韓國、新加坡水資源管理備受矚目，台灣也應從國家高度，制定全新水政策。

過去企業投資開出用水需求，政府就要想辦法生出水源。但當水開發已到極限，反過來，調適變成重點，全台應該依據供水量，來制定用水、投資策略。

台大生物環境系統工程系教授童慶斌指出，過去的用水量與佔比不應該是理所當然，政府須替各部門計算出合理的用水量。譬如，過去台灣用水比重大致為農業70%、民生20%、工業10%，每當談起調整供需，花費最大的農業用水自然首當其衝。

新思維》農業、民生、工業量入為出

農委會農田水利署長蔡昇甫認為，農業灌溉會與民生、工業搶水的只有水庫水，僅佔水庫總消耗量的四分之一，「全面降低農業用水量，未必能直接轉給民生、工業使用。」

農業部門能做的，是在與民生、工業用水有競爭關係的石門、明德、烏山頭等水庫灌區，鼓勵轉種抗旱作物或開闢多樣化水源，例如增設河川取水設施、建置具儲水功能的生態調蓄池。農水署未來3年已爭取140億元預算，逐年降低農業灌溉對水庫的依賴。

工業部門則已進入「以價制量」的節水時光。

台積南科廠區設再生水廠，增加多元取水來源。 （邱劍英攝）

經濟部自今年1月起，針對所有每月用水9000度（噸）以上大戶，每度加徵3元耗水費，5個月來，效果十分顯著。賴建信指出，今年4月，南科與去年同期相比，節水率約18.9%，台南市整體公共用水節水率也達8.8%。

新管理》應設國家級政策，跨部門整合

各部會祭出的政策固然有成效，但專家認為，台灣仍缺乏一套具國家戰略高度的水資源管理政策。

學界出身的桃園市水務局長劉振宇指出，各縣市水資源中心處理過的家庭污水，只要多加一道程序，就能轉為再生水，理應是能穩定供給工業生產的水源，但被利用的比率不高，理由是設施選址、升級再生水廠預算、連接工業區的管線興建維護等，涉及眾多中央部會與地方政府權責，整合協調需要時間。

另一方面，台灣人均生活用水量極高，水價卻極其低廉，導致民眾缺乏節水誘因。但調整水費是高敏感政治議題，也非經濟部能單獨決定。

成大水利及海洋工程系名譽教授游保杉因此建議，中央應出面整合督導水利、環保、農業、工業、國土及地方政府，強化各單位需水管理。

游保杉的建言，就是聯合國強調的「整合性水資源管理」概念中，最關鍵的「跨部門整合的政策制定」。

台灣重要競爭對手韓國，2018年藉由修法，大幅調整水資源管理架構，將原本各部會各自為政，轉變為整合式規劃管理，由環境部統一負責供水與水質保護，並成立直屬總統的水資源管理委員會。

高雄執行減壓供水，洗車場雖透過存水讓民眾能照常使用，民生用水習慣仍待調整。 （黃明堂攝）

負責全台水資源調度的賴建信強調，水利署用盡全力執行開源、調度、備援工作，都只是因應短期的供水目標，長期而言若想實現永續目標，國人用水習慣與文化勢必要有所調整。

面對節節升高的乾旱風險，台灣的應對之道不能只有靈活的水資源供給調度，從管理架構到用水觀念，也應同步轉型。

借鏡新加坡》

3招推廣節水，用水量比台灣少四成

先天水資源匱乏的新加坡，用水一向節約，2021年每日人均用水158公升，遠低於台灣的282公升。但新加坡政府預估，30年後該國總用水量將是目前的2倍，因而訂出在2030年，將每日人均用水降至130公升的目標。

負責管理水資源的新加坡公用事業局（PUB），透過3項策略不斷強化民眾節水意識。

首先是以價制量。新加坡水價在亞洲主要城市排名第一，約為台灣的4倍。

新加坡國立大學曾發表研究，2017年該國宣布調漲水費30%後，每月家庭用水相應減少5.8%，而且在宣布到實際調漲的過渡期間，節水率就已達3.7%，可見民眾對價格的反應十分敏感，是有效的節水工具。

第二是灌輸兒童節約用水概念。每年3月的世界水資源日前後，公用事業局都會前進校園，進行節水宣導活動。

今年的主題是「限水演習」，活動當天先關閉校內所有水龍頭，讓學生到指定地點，領取一天僅限一包的塑膠袋裝飲用水，與一桶生活用水，體驗在二次大戰與1960年代，新加坡人必須領取配給過活的日子，從小就建立珍惜水資源的態度。

第三是社區服務。公用事業局每年固定推出的「節水志工到你家」計劃，會主動派人訪視用水量高於平均水準的家庭，先診斷用水超量的原因、提出對策，再協助安裝節水設施，受訪家庭節水最多可達5%。

政府新建的組屋（BTO），也陸續加裝了節水淋浴設施，以及透過手機app監控用水的智慧系統，讓住戶不因輕忽而造成浪費。

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