買房會讓人更幸福嗎？ 哈佛快樂學教授這樣說

【編譯 田孟心】

根據調查，「擁有房子」是美國人認為財務成功的首要指標。但買房後的快樂能持續多久？如何讓它永不褪去？長期研究幸福學的哈佛教授綜合研究與個人經驗給出指南。

比台灣有過之而無不及，買房，在美國社會具有近乎神話般的意義。

去年，金融服務公司Bankrat請美國人對「財務成功的標誌」進行排名時，「擁有房子」位列第一，勝過退休、擁有成功的職業、有車、生小孩和上大學。

即使在資本主義價值觀沒那麼濃厚的歐洲，「買房或租房」也是歷久不衰的話題，引起許多研究人員爭相投入這個領域。

2022年，在一篇發表在《幸福研究雜誌》的論文中，兩位瑞士經濟學家分析了德國數十年來收集的幸福數據，發現購屋者的幸福感，在購買前和購買後的幾個月內更高，不過在一年後就恢復至購屋前的水準。

此外，研究人員將受測者分為「外在價值驅動」和「內在價值驅動」兩組——前者的幸福感取決於收入和優渥工作等外部力量，後者則來自家庭、友誼等內部支持——並發現：被外在價值驅動的購屋者，最可能高估自己將從買房中獲得的滿足感。

在美國，研究顯示，一般來說有房者比無房者更快樂，但當控制了婚姻、收入成長和社會參與等變項後，擁有房屋就不再能預測幸福感了。

歐美兩地的研究都揭示著「社會關係」在買房這個課題裡扮演的角色，比想像中重要。

美國的研究人員甚至在論文摘要直言，「似乎與家人、親戚和朋友等他人建立良好和融洽的關係，是生活滿意度和人類幸福感的主要來源，和最重要的因素，而房屋擁有率與幸福感之間的關係並不顯著。」

長期研究「如何能有幸福人生」的哈佛教授布魯克（Arthur Brooks），近期在《大西洋雜誌》的幸福專欄，也以自身經驗與觀察回應這個議題。

買房、租房都能快樂的關鍵

他寫道，當買下第一間房子時，內心有一種複雜的感受——對於擁有如此巨大實物而感到自豪，又擔心自己在錯誤的時間點購買；同時也很興奮，預期這房子會提高自己的幸福感。

「擁有一個家可以為你提供一個舒適的睡眠場所，可以提高你的信用評級，甚至可以提高你的社會地位，」「但這些事都不會讓你更快樂，買房，只有出於一個原因時才會提升人的幸福感：與所愛的人聚在一起。」

布魯克斯以長期研究「物質滿足對人類幸福感影響」的經驗說明，即使新房絕對舒適，也只能提供暫時的快感，就像人類適應所有物質滿足一樣，那份快樂終究很快會退回原點。

不過，如果一個買家正在考慮購買的房子，是被用來讓他經營家庭、歡迎朋友，為所愛的人提供目的地的場所，那這就是個不錯的主意，「如果你負擔得起，買棟房子，透過為家人朋友提供所需的空間來促進你的人際關係，那你的幸福感會持續上升，」「因為你找到了可以幫助你在生活中建立愛的物理空間。」

反之，如果買房威脅到一個人的人際關係，例如必須犧牲與家人朋友相聚的時間來打工存錢、總是汲汲營營在看房與比價、為了省錢買房對周遭的人錙銖必較、離鄉背井就為了賺更多錢買房、為了房貸壓力而時常精神緊繃⋯⋯等等，那麼買房的幸福感可能會直線下降，「必須抵制為了投資獲利或社會地位象徵，而犧牲美好人際關係的誘惑。」

最後，學者也對租屋族提出建議。租屋，看似永遠都可能流動，因此較不會積極經營鄰里關係和在地社群，但事實上，就算未來將再度搬家，經營社群還是值得租屋者花心思，「你需要一個可以在現實生活中接觸和看到的強大人際網絡，這是打造幸福家園的最佳方式，無論是否買下它。」布魯克斯總結。

（資料來源：The Atlantic, Wiley, Journal of Happiness Studies, NIH）

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