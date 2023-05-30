現代汽車做對了什麼？ 馬斯克讚：做的很不錯

【編譯 賀先蕙】

《華爾街日報》分析，現代汽車在去年成為全球第三大汽車廠，銷售6百85萬輛汽車，只落後豐田（Toyota Motor）和福斯（Volkswagen）；而目前現代也成為美國市場第三大的電動車廠。

根據《CNBC》所取得的數據，截至今年第一季為止，全美最大的電動車廠仍是特斯拉，銷量為16多萬輛、第二名是通用汽車，第三名是現代汽車，銷量分別是2萬多輛和1萬4千多輛，都跟特斯拉還有很大的一段差距。

雖然還有不小的差距，但現代汽車近幾年在電動車上的快速布局已經讓業界刮目相看。福特執行長法利（Jim Farley）在被問到去年的電動車市場競爭時，他就強調：「我最關注的就是現代和Kia、中國（車廠）和特斯拉。這是我的清單，」《華爾街日報》指出。

除此之外，特斯拉創辦人馬斯克去年夏天也在推特上指出，「現代做的很不錯（Hyundai is doing pretty good）。」

第三代掌門人接任，全力衝刺電動車市場

而這一切的轉變，都跟現代集團管理的轉變有關。現代集團現任會長鄭義宣是前任掌門人鄭夢九的獨子，於2020年3月接任董事長、並於當年10月正式接任集團會長一職。正式接班之後，現代汽車在2021年底時，就進行了集團成立以來最大的一次管理階層大洗牌。

據《金融時報》報導，當時的大搬風，更換了200多位高階主管以及許多他父輩的主管，包括設計師Lee Sang-yup也被拔擢為執行副總裁，並接管設計大師西瑞爾（Peter Schreyer）的角色成為設計主管。

「大約三分之一新被拔擢的主管都是40多歲，比過去明顯年輕了許多。前任會長鄭夢九的左右手，包括主管勞動關係和國內工廠營運的，都將從日常營運上退休，轉做顧問工作，」《金融時報》在2021年報導指出。

當時《金融時報》也分析，2021年的管理大搬風，反映了新任會長鄭義宣想要將集團重心從過去的石化燃料引擎轉為新時代能源，包括電動車、氫能車和自駕車的努力。

「現代汽車（在電動車上）的轉變仍然落後國外競爭對手。它應該加速往新技術前進，尤其是在全球政策環境在往碳中和方向發展下，」《金融時報》引述韓國汽車技術研究院（KATI）高級顧問Lee Hang-koo的話指出。

錯過SUV市場發展，不願再錯過電動車

現代汽車在1986進入美國市場，Kia則是在1993年進入美國。一開始的時候，兩個品牌在美國都被當作是平價汽車品牌，並且也經常因為品質問題引起爭議。《華爾街日報》分析，當時的現代汽車的主要主管都遠在韓國，對美國市場的反應遲緩，「現代在韓國，是以最保守、最軍事化著名，」《華爾街日報》引述現代前公關主管阿藍斯（Frank Ahrens）的話強調。

也因此，現代汽車曾經錯過了美國SUV汽車興起的熱潮。然而，這一次，現代沒有錯過電動車熱潮。近兩年，該集團持續宣布大手筆在電動車上的投資。今年5月份，現代集團宣布將投資24.5億美元拓展印度的電動車工廠；4月份，現代集團宣布在2030年之前將投資181.4億美元在南韓電動車市場；今年1月也宣布將在美國市場投資85億美元，拓展現有產品線和建立新工廠。

在鄭義宣的領導下，現代汽車展現了不同的領導風格。《日經亞洲》在去年底的一篇文章中就分析，鄭義宣可以說是新一代的韓國財閥領導，他精通英文、擁有舊金山大學的MBA學位。《日經亞洲》引述現代汽車第一位女性董事Lee Ji-yun的話指出，「從我個人的經驗，我可以告訴你，鄭義宣的特長在於他的透明度和開放度。」她也強調，「他願意聽從盡量多的不同專家的意見，並且付諸實踐。」

（資料來源：日經亞洲、WSJ、FT、CNBC、路透社）

【延伸閱讀】

輝達飆漲 哪些AI概念股有望成下一波台股護國群山？

黃仁勳 沒辦公室、肩上有刺青的異類年度企業家

台灣AI研發背後的神祕金主 一手慈善、一手科技的低調企業家廖群

第四波疫情「海怪」來襲 為何天選之人也淪陷？

總是捨不得花錢買便利？ 哈佛教授告訴你花錢買時間有多划算

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載