防疫險、解約潮燒出營運大洞 2023兩千大調查：全台15家金控11家衰退

【文 盧沛樺】

全球升息、股債重摔，去年台灣金融業總獲利，比起前年腰斬。最大關鍵是，金控雙引擎之一的保險業，防疫險幾乎吃掉所有獲利，由盈轉虧。未來還很辛苦，新時代會是什麼面貌？

台灣一年期定存利率雖然沒有破2%，只有1.6%，但已是前一年的2倍。去年一整年，美國聯準會把利率從0%拉到4.5%，導致全球股債重摔，在金融圈颳起巨大風暴，中斷國內金融業連3年獲利屢創新高的榮景。

成也壽險，敗也壽險

保險業顯然是重災區。《天下》百大金融業，2022年總獲利4053億，較前一年腰斬。15家金控，有11家淨收益負成長，而且壽險部位愈大，負成長也愈大。

第一、華南、台新、永豐是唯四淨收益成長的金控，其中華南、永豐都沒有壽險，第一、台新也以銀行為主。

金控獲利腰斬，股民荷包跟著乾癟。今年3家不發股利的金控中，開發金和新光金都是以壽險為主。國泰金和富邦金則都動用到資本公積配股利，不過，富邦金表示，金控帳上未分配盈餘充裕，是考量股東稅負優惠，僅股票股利用資本公積分配。

擴張壽險版圖，原是金控獲利保證。過去9年，台灣保險業總資產從16.5兆成長至33.6兆，規模翻倍，同期銀行業資產僅成長六成。

保險業能吸收現金，加上壽險的財務槓桿高，金控紛紛效尤國泰與富邦的雙引擎策略，掀起整併潮。

2011至2015年間，中信金一連吃下大都會、宏利和台灣人壽；2017年開發金併購中國人壽；2021年台新金併購保德信人壽。

「過去金控資產的成長都在保險，銀行不容易成長，才想說有個保險，能發揮綜效，」中信金控總經理陳佳文不諱言，「保險也曾幫我們一年賺200多億。」

只是，成也壽險，敗也壽險。

疫情、戰爭、通膨，導致利率環境反轉，原本股債市雙漲，投資收益可觀的壽險，一下被逼至險境。因為股債雙殺，吃掉股本，壽險公司差點都得增資，直到金管會祭出一連串的監理彈性才穩住。

產險也不好過。去年，台灣落後世界、大規模爆發本土疫情。大量民眾一手握快篩試劑，一手打給保險業務員，申請防疫險理賠。防疫險成了燙手山芋，2022年讓全體保險業理賠了1693億元，是保費收入的43倍。

最新《天下》百大金融業，有13家虧損，創下2012年以來新高，產險業佔大宗。「一年賠掉過去20年賺的錢，」一家民營金控總經理無奈地說。

台灣壽險成亞洲最危險的地方

「保險業要學會跟陰晴圓缺共舞，」法國巴黎人壽亞洲區總裁黃𨭎葹正色說道，「市場不會那麼快回到風平浪靜。」

撇開市場風險，眼前仍有兩大挑戰。

一是保險公司收台幣保費，但拿去買美元資產，等到保戶申請理賠，又要以台幣給付，台灣保險公司因此承擔較高的外匯風險。保險局承認，今年保險業首季虧損，主因即台幣升值，導致匯兌損失逾千億。

中華信評研究顯示，過去10年，台灣壽險業外匯淨曝險部位增加近兩成，主因是為了省下避險成本，未避險部位擴大。

潛在影響是，外匯風險愈高，壽險業獲利波動也愈大。台灣壽險業外匯風險冠於亞洲各國，已成為亞洲最危險的地方。

其次，接軌新的國際監理準則，保險業增資壓力罩頂。繼歐盟、韓國之後，台灣預計2026年接軌IFRS17（國際會計準則）和ICS（新清償能力指標），讓金控、壽險公司如臨大敵。為了不要跟股東拿太多錢，保險產品轉型勢在必行，長期以來熱賣的儲蓄險則將逐步退場。

金控雙引擎神話正在褪色，保險業進入收縮期，對長期扭曲的台灣保險市場未必是壞事，只是短期握有壽險金控股票的股民，可能還要忍耐一段日子的陣痛。

好消息是，防疫險理賠會落幕，今年上半年產險業增資潮會告一段落；升息步調從激進走向和緩，壽險業資金外流壓力會變小。而確定的是，靠據點穩扎穩打做生意、賺利差的銀行，將在未來幾年再度獲得青睞。

【延伸閱讀】

初魚8年翻身百貨坪效王 訂位龜毛依然爆滿的祕密

大一生只有高一程度？台、清新生理工成績下滑三大關鍵

對公司越不滿，你要越低調！離職的5個注意事項，新工作會更順利

交通傷亡年增一成 兩大問題不改，路口大執法、百億前瞻計劃也沒用

台灣AI研發背後的神祕金主 一手慈善、一手科技的低調企業家廖群

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載