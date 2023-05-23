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2023營運績效50強：高爾夫衝榜首！疫情餘韻後 分析師看好這類IC

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：天下資料
圖片來源：天下資料

【文 史書華】

2022年台灣遇上疫後經濟大亂流，不只台股走過2008年金融風暴以來的最大跌幅，《天下》兩千大企業中，營收衰退家數也比2021年多出360家。但動亂中，仍有企業站穩腳步。疫情下，連燒3年的半導體族群，依舊盤據《天下》「營運績效50強」最新榜單。

客製IC高成長，分析師看好後市

要進入這份榜單並不容易，《天下》每年檢視兩千家企業財報，綜合過去3年營收、獲利及股東權益表現優異者，從中挑選2022年明顯展現營運爆發力的前50大企業。

攤開今年名單，IC設計公司智原（1名）、創意（3名）分別拿下榜首和第3名，再加上半導體業者台積電（22名）、聯電（32名）、景碩（32名）等，十家半導體相關企業進榜，佔了五分之一。

（點擊看完整榜單）

尤其是智原和創意，雖然台系IC設計從去年下半年開始遇上庫存逆風、甚至營收衰退，但這兩家提供客製化的特殊應用積體電路（ASIC）產品與矽智財（IP）的公司，卻被市場看好長線表現。

集邦科技分析師鐘映庭分析，北美和中國雲端服務供應商、中國手機業者，考量效能、成本，還有增加對供應鏈的掌握度，目前都有自主研發、客製化晶片的需求。「相對於已經在量產的消費型晶片，ASIC目前量少、基數小，成長爆發快。長遠來看，受惠AI、物聯網等需求，是正在成長中的行業，」鐘映庭說。

高爾夫一桿進洞，台廠嘗甜頭

至於今年另一個同分榜首，出乎意料，由非高科技業者、高爾夫球具代工廠復盛應用（1名）拿下。

過去兩年，疫情掀起全球高爾夫球熱，光看全球最大的高球市場——美國，2022年高球參與人數首度超過4100萬人，比2021年還多出350萬人。

「很多以往不打高爾夫球的年輕人、女性，在疫情期間都開始下場打球，」復盛應用發言人許廷儀談起，受惠市場變化，公司的營收和獲利來到十年新高。

復盛應用不是唯一嘗到甜頭的企業。全球有超過八成的高爾夫球具由台灣代工製造，高爾夫運動大熱，台廠因此跟著大吃紅利，明揚（8名）、明安（32名）、啟坤（32名）也跟著進榜。

然而，小白球今年能否延續好成績？疫情派對結束，第一季已有公司出現獲利逆風。「高爾夫屬於客製化與高單價產品，庫存調整在今年第二季應該會結束，」台新投顧副總經理黃文清觀察。

散裝船首上榜，需求疲弱難接棒「航海王」

今年還有一組上榜者，也受惠疫情派對的餘韻。去年空降營運績效50強第1名的長榮海運（5名），隨著全球貨櫃航運榮景從雲端下跌，相隔了一年，排名也小幅跌落。

至於仰賴大宗原物料需求的散裝船，業者正德（21名）、慧洋（26名）今年則首度進入營運績效50強。

慧洋發言人薛亦駿分析，散裝航運指標「波羅的海乾散貨指數」（BDI）在疫情期間一度低迷，2021年因為疫後重啟，指數才創下2008年以來的新高，直到2022年上半年仍延續行情。

但到2022年下半年，由於烏俄戰爭、全球通膨等因素影響，散裝船的運價開始下跌，市場需求力道也將影響今年的發展。「大宗物資的需求，主要會看中國市場，但中國解封後，目前復甦不如預期，」黃文清說。而這點，也是今年最需要注意的經濟逆風。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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