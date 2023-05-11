Nike、愛迪達製鞋靠這間隱形冠軍 台灣老牌鞋機廠轉型功臣：一隻病毒

【文 吳靜芳】

這4年，老字號鞋機廠鉅鋼機械氛圍很不一樣。總經理陳璟浩在意外中接班，竟碰上一隻癱瘓公司系統的勒索病毒，卻加速他數位轉型大計，更為老牌公司注入新活水，一次解決管理效率、世代交替問題。

「這是全世界第一雙3D列印鞋，是愛迪達......」、「Nike的太空嬉皮，整雙都是產線上回收料做成的...... 」、「這是愛迪達碳排量最低的鞋，（碳排放）只有2.94公斤...... 」、「這是全世界第一個物理發泡中底......」幾乎每一雙，陳璟浩都能講出故事；他也一眼就能看出，哪一雙鞋的中底，是自家機器製造。

全球運動鞋的關鍵部位都靠它

國際運動品牌Nike、愛迪達（Adidas）、Reebok、Puma、Under Armour到高階拖鞋品牌如Crocs，品牌運動鞋10雙有8雙的中底，都是鉅鋼設備製造。

早在30年前，鉅鋼就打敗義大利鞋機廠，成為全球中底設備的隱形冠軍，最高峰時一年可以出貨260台設備。

中底是鞋的靈魂，除了少數鞋款以運動明星命名，大多運動鞋款推出時都以中底科技命名。2013年，愛迪達推出中底恰似保麗龍的大賣鞋款Ultra Boost，名字就是與國際化學公司巴斯夫合作的創新中底科技。

中底射出成型機，往往是製鞋業者生產過程，先期最大的一筆資本支出。每1台單價可以從幾百萬到上千萬不等，當品牌決定推出新中底鞋款、與特定的材料商以及設備商合作開發上市，可能一下單就是20幾台製造中底的機械，投資可達上億。

半路回家接班的「二兒子」

今年41歲的陳璟浩講得一口製鞋經，其實才回家接班4年。4年前，這家中底設備的霸主撞上好幾重的危機，否則陳璟浩原本沒想過要接班。

「鉅鋼就像是我爸爸的大兒子，」陳璟浩國小曾熬夜跟著長輩改研發設計圖，他知道這間公司對父執輩的意義，「我可能還是很台灣性格，不可能看他一直累下去，」父子倆人長達兩年來回溝通和討論，陳璟浩最終決定披掛上陣，當時他已經知道公司有兩個待解的危機。

一是人才老化，從小看他長大的一大批資深主管陸續將屆齡退休，必須培養新人接上來；二是原有的量產設備，已不再滿足客戶的新期待。

他先是力行換血，大擴編超過兩成人力，而且招聘的全是35歲以下年輕人。以前5到6人為一組生產單位，可以從無到有組裝所有的機型，但大招聘後現場人力有新有舊，必須以流水線概念重新分工，每個人分配專精一種工作。

人的工作方式能變，但是20年沒改的ERP（企業資源規劃系統）習慣的，還是量身訂做的老方法。數位創新中心經理簡光正是在鉅鋼20年的老臣，他回憶有陣子為了配合新方法，得用老系統多寫好幾道資料，「常常在加班。」

一隻病毒帶來的轉機

2020年5月，疫情開始延燒時，有一隻勒索病毒剛好駭進鉅鋼關掉ERP系統，導致所有進度數據都看不到，部門間必須面對面溝通。兵荒馬亂下，陳璟浩拍板捨棄舊ERP，直接改用微軟雲端系統。兩個好像很硬來的方法，卻意外大大改變公司文化。

以往發現不良品需要層層紙本簽呈，半小時到幾天後才能處理完畢；現在是一拍照知會所有部門，馬上做分析。新機種的研發速度也比以往快了6倍。

而新系統還可以直接串接資料組裝、縮短蒐集數據途徑，不用會高深的程式碼也能做得出來，這彷彿給了數位原生世代的年輕同事勇氣。

曾有一個不會程式的新人，到職三個月內用新的數位工具，做出生產進度即時連線視覺化系統，這讓內部大為振奮。

「他們（年輕人）聚在一起就會寫project（專案），」陳璟浩笑稱這自動自發的風氣是「失控」。前前後後，鉅鋼在軟硬體的數位轉型投資上千萬，也積極和工控龍頭西門子、如億自動化及大塚資訊等簽約合作，從製程連線到3D建模一步步改變。

老字號工廠的數位轉型打響名號，他收到的履歷愈來愈多是國立大學碩士生，「 我要確保這公司有活水，年輕團隊可以慢慢承接，」老員工也受到他的激勵，工作風氣更活潑有彈性，「他很年輕，沒有包袱，反而有點像導師，」在公司30年的副課長楊憲忠觀察。

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