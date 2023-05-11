嗆辣徐巧芯「完勝」費鴻泰 國民黨新時代來臨？

【文／鄭閔聲；圖片／王建棟攝】

戰鬥力十足的徐巧芯，在立委初選一舉扳倒常勝老將費鴻泰，讓國民黨青壯世代深感振奮。但這股象徵世代交替的巨浪，並未一舉沖走阻擋國民黨重返執政的結構性隱憂。

「我知道大家投給我，就是希望年輕世代能在國民黨傳承，讓國民黨能永續發展，」剛通過初選、確定將獲國民黨提名參選立委的台北市議員徐巧芯，在記者會上先深深鞠躬向支持者致謝，話鋒一轉隨即回歸辛辣本色，猛轟明年立委選戰中敵營民進黨台北市議員許淑華是「薪水小偷」。

「我一個月前就決定要在初選結束第0天做這件事。我贏了代表馬上調整姿態，槍口一致對外，這也是支持者希望在我身上看到的戰鬥力；我輸了，也是替初選對手做球，證明要團結幫國民黨贏下這席立委，」徐巧芯對《天下》解釋這場記者會的用意。

徐巧芯公開給黨員的親筆信，希望爭取支持。

敢於廝殺的蜜獾性格

出人意料的結果，讓期盼新局的國民黨人士樂觀認定，這家百年老店正在快速轉骨。

前台北市議員羅智強觀察，在野近7年的國民黨，人才晉升管道本就不如執政的民進黨暢通，黨內年輕世代施展抱負的機會，又常受到禮讓前輩的慣例與提名規則等結構性因素壓制，但徐巧芯沒有輕易屈服，反而挺身用自己的方式反抗。

「想重返執政的國民黨，需要這樣的奮戰精神，」羅智強觀察。

身材嬌小的徐巧芯，將自己比作「世界上最無所畏懼的動物」蜜獾，體型雖不起眼，但鬥性堅強，敢於廝殺。

過去一年來，徐巧芯花了許多心力，砲打中央執政的民進黨，舉凡高端疫苗採購價格、數位部資安院疑似拖欠薪資、缺蛋危機，都是她的關注範圍；火力兇猛的問政內容，透過臉書、YouTube等社群平台的數十萬粉絲向外擴散，更讓她快速累計全國知名度，轉化為挑戰國會的底蘊。

面對在松山、信義區已深耕30年的費鴻泰，33歲的徐巧芯依舊毫無懼色。她高舉「世代傳承」大旗，強調自己會是最具戰力的立委，若費鴻泰能轉戰不分區或在國民黨重返執政後入閣，兩人會是最好的拍檔與組合；為了下戰帖辯論，她可以不顧形象「強碰」在市場拜票的費鴻泰，當面叫陣。

種種近乎「我行我素」的招式，在講究和諧有序的國民黨內可說是前所未見。挾著年輕化訴求的徐巧芯，不僅在佔總成績70%的民調上取得優勢，就連一向被認為對挑戰者不利的黨員投票，她也戲劇性地以一票之差勝出，「完勝」各種選舉從未嘗過敗績的費鴻泰。

衝撞體制，為國民黨導入新基因

國民黨副主席連勝文在結果底定後發文解讀，資深黨員對黨內世代傳承的議題，比外界想像的更有急迫感。年齡與徐巧芯相仿，有意參選的國民黨文傳會副主委林家興，更難掩興奮地對《天下》表示，「事前絕大多數人都覺得現況難以打破，但巧芯贏了，代表國民黨的文化已經產生改變，很激勵人心。」

黨內對她的選戰打法毀譽參半，但徐巧芯自己很清楚，衝撞既有體制、為國民黨導入全新基因，原本就是她的目標之一，「我常聽到有人抱怨國民黨對年輕人不友善，但我覺得年輕人自己也要負責任，天下是靠自己打下來的，不要太容易被摸頭、成為別人希望你成為的樣子，」她說。

徐巧芯種種近乎「我行我素」的打選戰招式，在講究和諧有序的國民黨內可說是前所未見。

這場初選代表一個新時代來臨，徐巧芯強調，國民黨員過去給人的印象就是重情義、對現任者友善，但自己能在黨員投票中取勝，證明了只要年輕人夠努力，也能贏得資深黨員支持；當黨員願意敞開雙臂，自然能讓更多年輕人願意加入國民黨，實現世代共榮，打下重返執政的基礎。

「戰鬥藍」鞏固鐵票，但大選不吃香

雖然對徐巧芯與國民黨年輕世代而言，這場勝利具有高度象徵意義，但是否有助於國民黨重返執政，仍不無疑問。

首先最根本的問題，是國民黨的黨員結構和全國選民樣貌截然不同。以黨內初選仍有30%採計黨員投票，就算年輕世代獲深藍黨員青睞，也無法實質拓展藍營政治版圖。

初選之前，一位藍營資深幕僚即預言，徐巧芯即使在黨員投票中落居下風，差距也不會太大。理由是許多忠貞國民黨員，並不滿意國民黨立委近年的表現，這些憂憤的藍軍支持者可能認為，與其讓拿民進黨沒輒的熟面孔連任，還不如給問政剽悍的徐巧芯一個機會。

強悍的「戰鬥藍」路線，或許能鞏固深藍鐵票，但在全國性選舉恐怕很難吃得開。擅長網路數據分析的銘傳大學廣電系副教授杜聖聰指出，強勢批判對手累積的聲量，對初選民調有利；但進入大選階段，候選人仍須謹慎控制「仇恨值」，才有助於在大選中取得過半選票。

凸顯黨內人才培育危機

其次是初選過程中的種種紛擾，尤其是以改革名義砲打自己人，令黨內人憂心已對國民黨形象造成難以彌補的傷害。

一位與徐巧芯同屆當選的國民黨議員透露，徐巧芯3月間不滿「中央選戰策略會報」成員名單時，竟脫口說出「我爸不是蔣孝嚴」，就讓基層支持者頗有微詞，認為這句話形同批評曾為她助選的台北市長蔣萬安，且放大國民黨菁英是靠家庭背景出頭的形象，不夠厚道。

「要批評黨中央也不能太過火，『公司』是大家的，搞爛了對誰都沒有好處，」這位議員說。

「要我因為人情，在初選不釋放自己和對手的差異、不做任何攻防，是不可能的，」徐巧芯說。

另一位國民黨立委也同意，黨內同室操戈發生的種種扭曲現象，已經讓去年九合一選後「討厭民進黨」的氛圍煙消雲散，進而導致新北市長侯友宜參選總統的民意支持度下滑。

追根究底，年輕世代為搶出頭而劍走偏鋒的現象，反映的其實是國民黨缺乏人才培育機制的系統性危機。

這位立委分析，馬英九執政時偏好延攬學者入閣，立委階層人才幾乎停止換血；政黨輪替後，國民黨雖然在地方選舉頗有斬獲，首長卻傾向優先從公務體系拔擢局處長，拿民進黨執政的高雄與藍營執政的直轄市相比，「國民黨給的機會確實比較少，」若結構不變，黨內的世代之爭，未來勢必會愈演愈烈。

「徐巧芯已經是歷任主席大力栽培的年輕世代門面，如果連她都要靠製造衝突向上發展，其他年輕人只會更吃力，」他感嘆，世代傳承是必然趨勢，但過程中如何避免撕裂內耗，是全黨必須嚴肅面對的議題。

種種批評聽在徐巧芯耳裡，自有一番解讀。她認為，國民黨總害怕黨內互打造成撕裂，先入為主地排斥競爭，但她相信只要理念相同，無論內部競爭再激烈，分出勝負後還是能團結對外。

為求勝利，她參考民進黨的選戰模式，並套用在個人初選之中，「要我因為人情，在初選不釋放自己和對手的差異、不做任何攻防，是不可能的，」徐巧芯說。

「我希望這場勝利，可以激勵所有跟我同個世代的年輕人，天下沒有打不贏的仗，」徐巧芯自許為在野陣營整合先鋒，除了能吸引民眾黨支持者，也有信心能爭取年輕、高教育程度選民認同。但她也呼籲國民黨黨中央，應以全民調決定提名人選。

一場後起之秀扳倒常勝將軍的立委初選，證明了即使是最保守的國民黨員，也樂見世代交替；但注入新血的國民黨若想重拾社會信任，進而重返執政，仍有許多難題必須克服。

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