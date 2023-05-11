新案一半跟AI相關！專訪緯穎執行長洪麗甯 ChatGPT能否救景氣？

【文／楊孟軒；圖片／黃明堂攝】

過去十年成長迅猛的緯穎，面對今年的景氣逆風，執行長洪麗甯怎麼看？如今火熱的生成式AI、ChatGPT商機對緯穎和雲端服務商，帶來什麼效益？

今年年初的緯穎kick-off大會，執行長洪麗甯秀出一張簡報，介紹老鷹、蜂鳥、鴿子和信天翁，四種不同鳥類的翅膀構造及飛行方式。

她要員工學習信天翁，順風逆風都能駕馭。

因為，「這是緯穎十年來第一次遇到大環境逆風，」她告訴《天下》。

頂著一頭捲髮、粗黑框眼鏡的洪麗甯，個頭嬌小的她說話活力十足。同仁形容，她對市場敏銳且行動快速果決，是科技業少見能鼓舞士氣、又具備執行力的女性CEO。

今年首季，台灣科技業哀鴻遍野，除了鴻海小幅成長，其餘電子五哥皆陷入衰退。但這家11年前才從緯創獨立的雲端伺服器專業代工廠，卻較去年同期大幅成長43%，傲視台灣電子業。

而且，當前最夯的就是ChatGPT熱潮，瑞士信貸今年3月發布的報告指出，緯穎是AI直接受惠者，因為Meta與微軟兩家大客戶就佔營收六到八成，而且來自亞馬遜的業務也快速擴張中。而這三家科技巨頭，都是AI的主導者。

即便有生成式AI這塊新動能，洪麗甯卻毫無輕鬆感。

砍單潮從手機蔓延到伺服器

面對通膨、升息影響需求，砍單潮從手機到PC，連原本中流砥柱的伺服器成長也失守。

市調機構集邦科技估計，四大雲端服務商亞馬遜、微軟、Google和Meta皆下修採購量，今年雲端伺服器整體採購從年增6.9%降到4.4%。

但4月底，多家大型雲端服務商的財務發布會，應該能讓緯穎稍鬆一口氣。

因與ChatGPT母公司Open AI結盟，而成為AI指標企業的微軟，本季營收較去年同期增加7%，超越分析師預期。

此外，微軟宣布，將持續增加Azure基礎設施的資本支出。消息發布後，微軟的股價大漲7%。

另一指標Meta則終止連續三季營收衰退，且在資本支出持平下，仍會增加對生成式AI能力的投資。

大客戶資本支出不變甚至還加碼，代表AI軍備競賽相當激烈。緯穎財務長陳昌偉在今年2月的法說會提到，目前AI伺服器在出貨量及營收佔比還不到20%，但新開發的案子已經一半和AI相關。

作為台灣指標雲端伺服器的系統廠和AI商機受惠者，《天下》專訪洪麗甯，談緯穎如何面對伺服器產業大環境以及AI商機。

問：你怎麼看當前科技業的景氣，以及雲端伺服器產業的前景？

答：年初的員工大會，我告訴所有緯穎同仁，我們需要為這個產業十年來第一次逆風做好準備。

我們過去一直活在很好的大環境，抓到很好的領域（雲端伺服器）發展，努力執行、埋頭苦幹，公司持續成長，今年則需要因應景氣做調整。

緯穎執行長洪麗甯表示，「我十分看好雲端伺服器產業，尤其又有AI帶來的轉變。」 （黃明堂攝）

緯穎員工現在要向信天翁學習

我用信天翁來比喻，意思是我們要調整自己，以不同角度來面對不同風向，生意本來就沒有永遠處在順境。

長期下來，我十分看好雲端伺服器產業，尤其又有AI帶來的轉變。只是此時此刻，真的不確定景氣什麼時候回來。所以keep alert、keep resilient（保持警戒、保持彈性）。

去年上半年，緯穎被庫存壓到喘不過氣，打算發GDR（海外存託憑證）募資，我內心很掙扎，但下半年缺料開始緩解，就克服了困境。

現在有點像去年要發GDR之前的心情，希望我們能順利走過去。今年，我看著大環境的狀態，個人會保守點，期待過完今年就會看到春天，2024年會好轉。

問：景氣不好，生成式AI讓雲端服務大廠展開軍備競賽，你認為這會帶動什麼契機？

答：AI的軍備競賽重要，但客戶在資本支出固定的狀況下，內部必須要排出優先順序。

有人設法延長機器壽命，有些則是提高效率。明明以前做一台機器只能做100件事，但在公司政策要求下，工程師重寫軟體、再加強演算法，忽然間機器就能完成130件事，省下購機成本。

景氣好的時候，客戶會大方投資AI，但現在看不清楚景氣回春的時間點，所以回頭檢視，能不能再多擠出一點資源，我覺得客戶現在是在這樣的情緒。

緯穎現在很多案子都跟AI相關，確實是忙得要命，無論是設計、生產，都要開始再踩一點油門。目前緯穎AI產品出貨的比重不到兩成，但是如果順利，很快會到達這個比例（兩成）。

省電、散熱，是伺服器下一個決勝關鍵

問：因應AI伺服器的發展，緯穎的組織架構或研發人力有什麼樣的調整？

答：緯穎不會只因應AI而做調整。但考慮到未來伺服器的發展趨勢，我們抽出一個專門研究散熱技術的團隊，因為省電跟散熱是AI下一個決勝的關鍵。

工廠端就有很多地方要改變，以前只要測CPU（處理器），現在一個伺服器要測這麼多顆GPU（圖形處理器），變得很繁複，組裝線要微調、要做更多自動化。尤其我們做Rack Integration（機櫃系統整合），機器比以前重很多、大很多而且貴很多。要怎麼測試、測多久才算測試完成，我們還在經歷與成長當中。

加上雲端客戶現在都自己開晶片，複雜度變得更高。

很多時候晶片還在開發階段，我們就得先平行作業，拿著技術文件開始模擬，先把主機板做起來，你幾乎不可能等晶片好再來設計。晶片是很寶貴的資產，拿到之後就要熱騰騰地開始測試。

以前就是跟英特爾、AMD（的處理器）一起走，現在還多了GPU，綁在一起怎麼做、分開要怎麼做，這都是一路走來不斷學習的。

但一旦練起來以後，就是別人拿不走的能力。就像台積電被大家認可不是某個產品，而是它的整體執行能力與嚴謹度，良率自然就會提高。

緯穎在AI伺服器優勢並不是造出某項代表性產品，而是一種能力。

【延伸閱讀】

王品8年關百家店！被批冷血的陳正輝，揭露重返觀光股王祕密

買一台氫能SUV，政府幫你出一半 現代如何打造「氫能車王國」？

獨家深入星宇「心臟」 再燒錢也要飛北美，張國煒在想什麼？