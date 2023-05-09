不需要理工背景 ChatGPT創造哪些高薪好工作

【編譯 張詠晴】

歷史經驗告訴我們，新科技擊垮一些工作的同時，往往也創造了新的職缺需求。生成式AI創造了許多高薪好工作，許多甚至不需要理工背景。

探討生成式AI技術將如何消滅人類工作的論點不計其數，投資銀行高盛（Goldman Sachs）報告認為，全球多達3億個全職工作可能受到衝擊。報告也提到，過去歷史告訴我們，自動化取代某些工作時，往往也會創造新工作，而當前約63%的工作更可以把AI當助手，像是客服部門。

《華爾街日報》則報導，部分職業可以藉由ChatGPT等生成式人工智慧技術省力，像是會計師、作家、數學家、公關專家和區塊鏈工程師手上約50%的枯燥任務可以透過AI處理。

隨著新科技大紅大火，生成式AI也創造了一些新角色，就等對的人填補空缺。以下列舉其中5個角色。

一、提示工程師，或稱AI溝通工程師（Prompt Engineer）

生成式AI使用的是自然語言處理（NLP），也就是一種機器學習技術，讓電腦能夠解譯、操縱及理解人類語言。

提示（Prompt）用在人工智慧領域， 就是你所問出的問題或提出請求的文字。以ChatGPT舉例，提示工程師更簡單的說，就是懂得如何對ChatGPT 提問，來得出你想要的最佳結果。

與不同生成式AI架構溝通的技巧不一定相同，同樣的提問方式在ChatGPT可以得到你要的結果，但換到Bard則不盡然。OpenAI執行長奧特曼說，寫提示「是一種具有高附加價值的技能」。

作為一名厲害的提示工程師，不一定需要資工相關背景，而當前開出的待遇年薪介於25萬至33.5萬美元不等，約相當於台幣750萬至1005萬美元。

二、AI訓練師

當企業決定要讓生成式AI機器人與外界世界互動，系統就必須學習回應方式，舉例來說，一家保險公司刊出的AI訓練師徵才訊息就寫到，該職缺不需要直接與客戶通話，而是在AI系統接起電話後，從旁協助。因此，AI訓練師是要幫助系統更完美，當AI機器人的回應不夠像人、不夠有人味時，AI訓練師就必須從旁插手。

三、人工智慧稽核員

人工智慧的內容產製不能只是酷和有趣，AI還需要正確和避免偏見。大科技公司們也坦承，AI依然會創造出帶有偏見和惡意的言論和結果。企業領袖們永遠不可能消除AI的偏見，《麻省理工學院史隆管理學院評論》（MIT Sloan Management Review）指出，企業應該把焦點放在「補救」，人工智慧稽核的角色就是在盡可能剷除偏見。

四、人工智慧倫理專家

微軟的Bing GPT-4將人工智慧倫理專家定義為「負責確保AI以安全和合乎道德的方式行事」。求職網站Indeed.com也在找人工智慧倫理專家，工作描述則指出，「對我們來說，人工智慧倫理專家是要透過降低演算法裡的偏見，以及加強公平性，幫助每個人找到工作」。

人力資源網站顯示，人工智慧倫理專家年薪大約是16萬美元（約合台幣480萬）。

五、機器管理

生成式AI不能只是自顧自地接受和拋出訊息，更大的應用將在於與實際工作場景的工具對接、合作。這就是機器管理的工作，確保AI與職場工具或生產工具整合，並且確保硬體和系統運作順暢。

這類工作往往需要資工背景，如果有實際與AI協作的背景經驗就更好了，求職網站所列待遇範圍很大，年薪介於10.9萬美元至25.1萬美元，也就是台幣327萬至753萬左右。

乍看之下，上述某些工作內容似乎是有所重疊、可以兼顧的。比方說，人工智慧稽核員和人工智慧倫理專家彷彿都在避免AI口出惡言。確實是如此，生成式AI初出茅廬，有無限可能，卻也需要規範。

史丹佛「以人為本AI研究院」院長李飛飛接受天下專訪指出，AI的商業競爭已經白熱化了，但整個社會的防護是沒有跟進的，既沒有監管法律，連監察機構現在都還措手不及。商業公司傾向自我監督：你來信任我。但也有人認為商業機構不可信，需要像政府這樣更強大的權力去執行。

(資料來源： PCMag, Wall Street Journal, TheNextWeb, MIT Sloan Management Review)

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