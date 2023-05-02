財富自由理財網紅 為什麼要回去上班了？

【編譯 樂羽嘉】

自號「理財武士」（Financial Samurai）、在部落格及各大媒體撰寫多篇文章教人如何財富自由的多根（Sam Dogen），打算回去職場上班了。

多根一直是倡導財富自由、提前退休運動的先驅者之一，他34歲時實現了與太太合計淨資產達到約300萬美元（約新台幣9196萬元）的目標，於是辭去在瑞士信貸的工作，宣告退休，把時間拿來做自己喜歡的事情。

然而，現在多根宣布他打算重返職場，部分原因是希望在未來12到15年存到孩子們的大學學費。

多根在部落格寫道，「因為2022年的熊市，阿爸必須回去工作了。2022年標準普爾500指數下跌20%，我們的淨資產受到了7%的損害。」

哪些人財富自由後可以永遠逍遙自在，而哪些人不行？

賓州理財公司TGS Financial合格理財顧問亨菲爾（Jim Hemphill）首先在《市場觀察》（MarketWatch）提醒投資人小心一個陷阱。

他認為，FIRE運動中的「財富自由」是很好的目標，但「提前退休」這部分假設工作糟糕透頂而退休幸福美滿，未必正確。2022年非營利組織雇員福利研究（Employee Benefit Research）執行的一項退休花費調查，就揭露以1分到10分來衡量，美國有37%退休人士對退休生活的滿意度，大概只有4到7分。

其次，專家指出，有小孩的人，可能也不太容易財富自由、提前退休。

里程碑財富管理公司（Landmark Wealth Management）合格理專費伯利托（Joe Favorito）解釋，「養小孩的代價極其高昂……我愛我的兩個孩子，但養他們的花費多到難以估量。讓他們上足球課、棒球課和鋼琴課的同時，又要存下一大部分收入是不切實際的想法，除非你的薪水真的很高。」

也就是說，FIRE運動的支持者相信有些人財富自由後真的一輩子不用工作，但當然這種做法的可行性取決於每個人的收入。

費伯利托表示，「多數人不可能在這麼年輕的時候，就能支付掉基本開銷的同時還能把25%之類的大比例收入存起來。多數勞工的收入最高峰是在接近40到50多歲的時候。」

亨菲爾說，假如你奉行FIRE運動的法則，經濟上你最該擔憂的就是「4%法則」的設定。

曾獲評選為第一名外資分析師、提前退休的楊應超等人，都信奉4%法則。楊應超先前向《經濟日報》表示，這一個計算法則是經過很多財務專家、會計師、理財專家驗證過。

財務自由的一個重點，就是存到多少錢才能退休。「4%法則」的意思是，存款的4%可以支付一年的開銷，你就可以退休了。基本上存到每年花費的25倍就是4%法則，更保守的話就是用3%法則，就是存每年花費的33倍。

亨菲爾認為，「4%」數字是基於歷史模擬的回測以及過去的平均餘命來計算。今天退休的40歲女性，可以輕鬆預期往後退休生活大概是50多年，但如果醫學進步，她活到120歲呢？更有錢的人、教育程度高的人活更久，而高學歷的有錢女性活得最久。

亨菲爾的意思是，你不只要存得夠多，還得要聰明投資，若要讓4%法則奏效，你的投資策略至少要有70%資金放在股票。

亨菲爾說，「這種做法要奏效，只靠固定收入是不可能提供你未來所需要的財富成長。你會需要把70%以上的資金放在股票，我認為你的股票投資組合要強烈傾向價值股和外國股票，才有比較高的機率成功做到。」

普利莫建議，你也需要時時刻刻注意你的投資。要重新調整投資組合的配比、持續對你的退休目標做出貢獻，FIRE並不是不可企及，但紀律是這種策略的關鍵。

（資料來源：MarketWatch、CNBC、經濟日報、Financial Samurai）

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