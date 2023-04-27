林恩平報壞消息！大立光毛利率跌破五成 iPhone 15救得了它？

【文／楊孟軒；圖片／王建棟攝】

出貨狀況差，連6月能見度都還看不到，林恩平在法說會上坦承，高階手機需求疲軟，大立光績效節節下滑。但iPhone 15旗艦機將搭載「潛望式鏡頭」，大立光將獨家供應，它能靠蘋果再攀高峰嗎？

4月13日，光學鏡頭龍頭大立光法說會，執行長林恩平依照往例，彷彿上場前喝了自白劑，釋出的訊息寒風陣陣。

「4、5月（拉貨）狀況，會比2、3月還差，」他一開口就是壞消息。法人追問到6月的能見度，「看不到，」他維持一貫省話性格直言。

大立光第一季合併營收91億，為5年來同期新低；稅後純益33億，也寫下7季以來新低；就連一向優秀的毛利率也失守50%大關，剩49%，創10年新低。

林恩平表示，雖然中低階手機需求稍回溫，但高階手機需求疲軟，客戶對銷售保守。

即便全球智慧型手機銷售成長疲軟，外界關注，身為蘋果光學鏡頭一階供應商的大立光，手上握有領先同業的高單價、高階潛望式鏡頭，什麼時候會用在最指標的iPhone上？

一位蘋果供應商告訴《天下》，今年下半年上市的iPhone 15最高階機種，將搭載潛望式鏡頭，光學變焦將從2.5倍增加為5倍，並由大立光獨家供應。這將是近年iPhone相機規格最大的升級。

在法說會上，林恩平並未正面回應此事，但他承認，客戶對潛望鏡頭接受度確實變高；然而高階潛望式鏡頭，生產挑戰大、價格高，較少客戶願意採用到如此高規格。

「大家都想把旗艦機的手機鏡頭做好，只是（擔心）賣不好，」林恩平說。

解決手機鏡頭凸出的問題

這幾年手機鏡頭規格節節攀升，多以堆疊多片塑膠鏡片達到高解析度，以iPhone 14 Pro為例，搭載的是4800萬畫素鏡頭、片數達7P，雖然可比擬單眼相機水準，但鏡頭也明顯愈來愈凸出，影響手機整體設計與手感。

潛望式鏡頭的設計，就是為了解決此問題。其原理是將手機長焦鏡頭藉由稜鏡，讓光線以直角方向折射，縮短相機鏡頭長度，達到鏡頭內部光學變焦效果，改善鏡頭凸出問題，讓手機設計不受限於鏡頭厚度。

外界也公認，龍頭大立光是最有能力投入潛望式鏡頭的業者，技術和良率都最佳。但大立光的潛望式鏡頭之路，卻走得十分波折。

2019年，強打鏡頭、相機功能，野心勃勃的華為，推出旗艦機P30 Pro，就是第一支導入大立光潛望式鏡頭的智慧型手機。

但P30 Pro風光發布50天後，美國商務部將華為列入貿易黑名單，從此華為在全球手機市場節節敗退。華為當時佔大立光營收三成，是僅次於蘋果的第二大客戶，這讓大立光成為中美貿易戰最大受災戶，2020年股價就跌掉37%。

大方的華為vs.嚴苛的蘋果

至今過了4年，如今傳出蘋果終於要採用，能不能讓大立光再次攀上另一個成長高峰？

難度看起來頗高。

首先，是毛利率。大立光毛利率，從全盛時期2017年到2019年的逼近七成，到去年剩下五成四，關鍵是最大方的客戶華為消失了。

過去大立光兩大客戶蘋果與華為，個性大不相同。一名蘋果供應鏈業者分析，當蘋果還在研究一項新技術時，華為會搶先來做，願意開高價讓供應商做出高技術規格的產品，「為了搶先，就算良率只有10%、20%，也要（讓供應商）量產。」

蘋果則相反，以用戶體驗優先，不強求新技術。對供應商相對嚴苛，規格或良率沒有達到要求，蘋果絕不會採用，「生產要非常穩定，製程中間的變異極少，蘋果才要，」他分析。

這也可以解釋，華為在2019年就推出潛望式鏡頭的手機，而蘋果一直到今年才決定使用。

華為過去願意砸錢、給訂單，讓大立光量產新技術產品，拉高良率。如今華為手機幾乎在國際市場消失，根據摩根士丹利的報告，去年蘋果在大立光的營收佔比，已經來到四成以上。

大方客戶華為式微，面對嚴苛客戶蘋果，大立光即便技術領先，但毛利率，明顯不如以往。

技術含金量高，卻賺比較少

但最實際的，技術含金量高，就代表利潤比較好嗎？

以賽亞研究資深分析師韓文堯觀察，大立光供給蘋果的潛望式鏡頭組，是一片玻璃鏡頭加三片塑膠鏡頭和一個稜鏡。塑膠鏡頭由大立光自產，其他例如稜鏡是向蘋果指定廠商購買，且蘋果已經談妥價格和數量， 「這個狀況下，大立光能賺取的主要是代工費用，」韓文堯說。

專門研究蘋果供應鏈的天風國際證券分析師郭明錤，在自己的社群網站上透露，大立光出貨潛望鏡相機鏡頭，包含稜鏡的單價一組約4美元，「顯著低於」市場共識的4.5至5美元以上，代表潛望鏡沒有帶給大立光想像中的高利潤。

若是蘋果下半年iPhone 15採用潛望式鏡頭，是否會帶動Android陣營跟進？

一名光學廠高層觀察，「很多Android開始跟了。」

譬如，小米目前用的潛望式鏡頭就是向大立光採購。這名高層樂觀指出，只要潛望式鏡頭普及，自然能讓大立光受惠。

以大立光在技術上的優勢，法人認為，目前在潛望式鏡頭領域的最大競爭者舜宇，也還無法對大立光造成威脅。

面對2023年智慧型手機低迷的市場買氣，大立光技術含金量高的高規格鏡頭要發功，看來還要再等一等。

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