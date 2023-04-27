拆屋不如好好保存 作家小野：台北還是大有可為 愈舊的事物愈值錢

【採訪整理／鄭景雯；圖片／黃明堂攝】

從出生到求學、工作、生活，全都沒離開過台北，作家小野的記憶裡，台北有很長一段時間「又髒又臭又醜」，對這個城市從不喜歡到喜歡，他為什麼認為台北愈舊、才愈值錢？

今年72歲的李遠，筆名小野，24歲以《蛹之生》描寫1970年代大學生尋找自我認同，拿下聯合報文學獎首獎，出版超過百本書、20部電影劇本。

80年代，他和楊德昌合寫的電影劇本《恐怖份子》，描繪居住在台北的疏離，人心被逼到臨界點的狀態，入圍金馬獎最佳原著劇本獎，並拿下最佳劇情片。從他出生到念師範大學生物系，無論求學、工作、生活，全都沒離開過台北市。

生活在此，小野對台北的感情，從不喜歡到喜歡。他認為什麼是最適合台北的發展路線？以下是訪談摘要：

我爸爸是台灣省物資局公務員，從小我們一家七口住在萬華的公務宿舍，家家戶戶都用籬笆圍著，以現在的眼光來看，當時我們住的是違章建築，我家就在大水溝跟鐵道的交叉口，童年每天都可以聽到鐵道的聲音。

公務宿舍拆除後，我們搬到永和，結婚後我住過六張犁，再到現在的古亭，在我的記憶裡，台北有很長一段時間「又髒又臭又醜」。

早年台北治安不好，家家戶戶都是鐵門鐵窗，沒有捷運的時候，街道一塌糊塗，也沒有河濱綠地，堤防全部擋住，看不到河流，山脈底下都是軍營，四獸山下是彈藥庫跟軍隊，不准老百姓靠近。

直到80年代鐵路開始地下化，以及捷運的興建，逐漸改善台北的交通，為生活帶來便利，雖然蓋捷運帶來長達十年的交通黑暗期，卻也讓台北邁向現代化。

用歷史與生態「打開台北」

我滿喜歡現在的台北，交通便利、居住安全、醫療便捷，再加上有獨特的地質。貴子坑有台北最古老的「五指山層」，從岩壁就訴說千萬年的地質變化，就近就能帶孩子觀察生態。

雖然統計數字顯示，台北正在邁向老化，人口老、房子老，政府也推動都市更新，希望把30年以上的老屋拆掉重建。但是我反而認為，不如好好保存、整修這些老房，再結合台北周遭的生態環境，發展成生態古蹟城市，會比發展成像紐約、新加坡、倫敦，還要更具特色。

台北是清朝政府所規劃的最後一個府城，日治時期才加速台北發展。國民政府來之後，政治經濟又全集中在台北市，才有許多外地人口移入。因此台北其實是個移民城市，居民對台北的認同相對薄弱。

但對我這個老台北人來說，過去20、30年，台灣古蹟保存運動步上正軌，許多老建築陸續被留下，藉由古蹟訴說歷史，讓我感覺到「台北被打開了」。

像是我居住附近的「榕錦時光生活園區」，日治時期，這裡是台灣最大規模監獄「台北刑務所」的獄政官員宿舍。

日本人當初蓋台北刑務所時，拿清治時期蓋台北城用的石塊來蓋監獄圍牆。國民政府來後，為了掩蓋殖民痕跡，再用水泥牆遮住監獄外牆、拆除日本神社，改名為台北監獄。監獄搬遷後，改為司法新村，城鄉移民陸續遷入，又再形成華光社區。

雖然我就住在附近，但過去這一大片建築全都被包覆著，我也不知道台北有過這段歷史。

（黃明堂攝）

全部拆除，反而失去時間感

但從我兒女到4個孫子，他們上學、學騎腳踏車、練習滑板、玩躲貓貓，全都在這裡長大。有一度，政府要把華光社區開發為「台北華爾街」，但開發計劃未明朗，如今還是一大片草地。

所幸2013年，台北市文化局先將台北刑務所官舍登錄為歷史建築，全面修復整建後，保留了全台最具規模的日式宿舍群，才有現在的「榕錦時光」。

曾聽過一個導遊跟觀光客介紹，「台北就是日本加中國，」我覺得很貼切。台北的建築許多都是日治時期興建，而台北的道路則是用中國地名命名。

我認為，保留古蹟和街道文化，就是為市民保留城市的歷史，不管是獨裁的或是殖民的，愈是保留這些建築，愈能凸顯台北的特色，如果把它們全都拆除，台北反而失去了時間感。

台北還是一個大有可為的城市，愈舊的事物才愈值錢。

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