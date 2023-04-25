500戶擠在天「籠」國！信維大樓都更夢卡關 房價先飆到一坪80萬

【文．林倖妃】

寸土寸金大安區，矗立一棟老舊斑駁、掛滿鐵窗如牢籠的信維整宅。1970年代政府為照顧拆遷戶所興建，曾經的夢想之地，如今卻成為「都市之瘤」都更戰場，投資客聞風而來、房價瘋漲，喊都更多年，到底圓了誰的夢？

6坪籠屋，家電堆門口

曾經承載一代人的夢想，如今信維大樓卻是外界眼中的「台北之恥」、「都市之瘤」。去年在台北市長選戰中，成為三黨參選人爭相搶都更話語權的戰場之一；甫上任的台北市長蔣萬安的百日新政，將公辦都更門檻需9成住戶有意願，降到75%市府即進駐，也將此地鎖定為標的。

81歲的張各田親眼見證信維曾有的風華。小學畢業從台中到台北學藝，當兵退伍後在延平北路的理髮廳當師傅，信維大樓完工後第二年，29歲的他用7.2萬在二樓買了間房，一點一滴攢了十年後，在同一層樓以48萬元買了第二間房，也擁有屬於自己的店面，國防部長、大安分局長等都是座上賓。

全棟近500戶和絡繹不絕的外來客，全盛時期單是理髮廳連同張各田的店就有5間，夫妻兩人在此打拚養大一雙兒女，還幫兒子付了部份頭期款，在復興南路置產。

然而，繁華終將落盡。如今信維外牆老舊斑駁，掛滿鐵窗如牢籠，隔絕外人也困住裡面的人。「這邊實在太小了，」張各田打開家門，6坪不到的空間放上單人沙發和電視、小餐桌就塞滿了，80餘歲的老夫妻每天爬到閣樓房間睡覺，他指著門前堆積如小山的紙箱，「大家都把東西放外面，」三樓以上格局也僅8到10坪。

投資客搶進，一坪80萬起跳

但要攜手同行的都更夢還沒實現，房價卻趁勢而起。打開實價登錄頁面，去年陸續有7間房出售，不到8坪的店面賣了1316萬元，每坪單價達166.4萬；六樓不到10坪的套房，一坪也拉高到93.8萬。

「信維大樓一坪均價超過80萬，」永慶房屋大安成功店店長周鴻仁分析，在台北要找到機能好、總價千萬以下的物件，選擇並不多，相較周邊公寓一坪約85到90萬、華廈也要百萬，超過半世紀的信維毫不遜色。

推高房價的除部份後來的自住者，更多是聞風而來的投資客。「信維大樓一直喊要都更，有些人會先搶進等機會，」周鴻仁不諱言。5年前一坪62萬，短短時間漲幅近3成。

老鄰長不願搬：這裡不是危樓

但都更多年，到底圓了誰的夢？管委會總幹事林永年說，目前有意願參與都更者為81%，無意者多是一、二樓，「對他們來說，只有3到6坪的格局，換回來同樣小，只是比較新，」但從設計、拆除到蓋好需4、5年，「雖然市府進駐較有公信力，但不放心的人還是不放心，」他說。

除投資客之外，第一代和第二代接手者心態也大相逕庭。相對於從母親手中繼承，對房地產市場熟稔的廖廣志，堅信信維可望比照水源都更案，換回更大的房子。

這裡卻是張各田住了一輩子的家，重蓋期間去外面買房買不起，租房也要個把萬元，他的朋友房子都更完成後，管理費一坪就要200元，「現在都沒有收入了，我哪裡付得起？」他的理髮店在2016年即已結束營業。

「這裡的地點很好，人人都想投資，」他的腦袋很清楚，大家都想要坪數更多，但若都更後坪數不多反減，「太小了，站著睡覺誰要？這裡地基打得很好，只是太舊、不會危樓。」信維大樓對某些人是「家」，但對有些人卻可能是塊不吃可惜的「肥肉」，說是都更夢，或許更像是一場發財夢。

【延伸閱讀】

2023台北都更地圖》都更變豪宅！又老又貴的天龍國，誰住得起？

配息率高達8%，資產規模勝0050 這檔基金有哪些風險要注意

看不見車尾燈！韓國萬輛氫能車上路，台灣卻掛零 輸贏在兩關鍵

弱勢租戶超過半數 南機場最強里長：需要都更，但不是趕走窮人

九成公司都開太多會 張忠謀：不發表意見的人不必參加

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載