脫掉鞋襪、嬰兒哭鬧 飛機上哪些行為最難忍受？

【文．樂羽嘉】

搭飛機時哪些行為最不能忍受？是前座的人把椅子整個放倒，還是有人一直在恩愛？調查顯示，答案取決於你來自哪個國家。

調查公司YouGov週一公布對18個市場做的調查，顯示飛機乘客心目中最無法接受的行為，因地區而異。

這項研究發現，歐洲人更容易受到飛機上的特定行為打擾，而來自阿拉伯聯合大公國的乘客最能接受許多令其他國家乘客厭煩的行為。

調查發現，來自歐洲的乘客，認為喝醉、不使用耳機、公然整理儀容是最難接受的行為，歐洲乘客對這些行為的接受度低於其他地區的乘客。

歐洲人也最無法忍受前座的人傾倒椅背，接近60%認為這項行為「某種程度上」或是「完全」不能忍受。

相反的，來自阿拉伯聯合大公國的乘客，只有32%不能接受前方座位的椅背整個倒下，低於全球平均的53%。

阿拉伯聯合大公國的乘客，也最能容忍嬰兒哭嚎和4歲以上小孩吵鬧，僅19%不能接受嬰兒尖哭，不到3分之1受不了4歲以上小孩吵鬧。

不過，阿拉伯聯合大公國的乘客對於一件事情的容忍度低於歐洲旅客。近40%阿拉伯聯合大公國乘客指出，公然曬恩愛是無法接受的行為，不過僅有21%多的歐洲乘客不能接受公然放閃。

調查顯示，機上醉醺醺的乘客是全世界都討厭的人種，在每個地區都是最不能接受的行為。77%北美乘客不能接受機上有人醉酒，歐洲乘客則是78%。女性乘客更厭惡機上醉漢，全球有81%女性表示機上醉漢是最難忍受的物種，多於男性的70多%。

女性乘客幾乎對每一項行為的容忍度都低於男性，除了哭叫的嬰兒。僅21%女性乘客認為哭叫嬰兒是不能忍受的，低於男性乘客的25%。

美國乘客則比較不能接受其他乘客在機場整理儀容跟脫掉鞋襪，比起全球平均也比較不能忍受哭泣嬰兒，而且更討厭機上的吵鬧小孩。

根據SurveyMonkey於2022年公布的爭議機上行為調查，發現超過36%美國乘客會在飛行期間脫掉鞋子，超過57%美國乘客會使用其他排的上方置物櫃，包括頭等艙和豪華經濟艙。這項調查訪問1098名成年美國旅客。

一支抖音的爆紅影片中，有乘客赤腳關掉遮光板，推特也有影片出現女子用光腳點擊觸控螢幕來選擇要看什麼影片。Instagram上有乘客善用時間替腳趾甲塗指甲油，或是刮掉腳皮。在飛機上赤腳是OK的行為嗎？

《Traveller》指出，即使空姐不阻止你，也不代表你就應該露出光腳。很多國家並沒有關於機上清潔的法規，由航空公司自行設立標準。航空公司一般會每天清潔機艙，但班次與班次之間的清潔比較表面，大概就是快速擦拭、噴一下消毒劑。例如，廁所可能看起來乾淨但還是有很多細菌，廁所空間小更方便細菌散播，而且由於某些乘客瞄準能力不佳，廁所地上很多液體可能並不是水。

機組員看到有人潑灑飲料或注意到髒污的時候會清潔地毯，但地毯也沒辦法非常乾淨。《Traveller》建議，至少起飛和降落的時候穿好鞋襪，尊重其他乘客，確定你的腳真的很不臭的時候才脫鞋。從衛生和禮貌的角度考量，在機上至少不要脫掉襪子，腳也不要伸到你座位以外的空間甚至走道上。

（資料來源：CNBC、the Street、Traveller）

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