搭飛機手機為何要開「飛航模式」？ 真正原因曝光

【文．樂羽嘉】

後新冠疫情時代，隨著各國解封、開放邊境，搭乘飛機起降時，時常會聽到久違的「請把椅背豎直、收起餐桌、收起窗戶遮光板、把筆電放在頭上置物艙，並把電子裝置設定為飛航模式」。

前4個聽起來滿合理的。窗戶的遮光板要往上收起來，我們才能看到有沒有火災之類的緊急狀況。餐桌也應該要收起來，椅背豎直，才能盡可能快速移動、離開座位。若發生緊急狀況，筆電可能變成拋射物，因為前方座椅後的口袋束縛力不夠強，可能無法牢牢固定住筆電。

把手機之類的電子用品設成飛航模式，也是為了不造成機上出現緊急狀況，對吧？《CNN》表示，各國當局對此莫衷一是。

航空的導航和通訊依賴無線電裝置，自從1920年代以來無線電裝置就已經調整到能把干擾最小化的狀況。

目前使用的數位科技，已經比60多年前使用的某些舊類比科技先進得多了。研究已經證實，個人電子裝置可以在與飛機通訊和導航系統相同的頻寬內發射訊號，創造出所謂的電磁干擾。

但在1992年，美國聯邦航空管理局和波音在一項獨立研究中，調查飛機上使用電子裝置的干擾，發現電腦或其他個人電子裝置，在飛行的非關鍵階段並沒有疑慮（起飛和降落算是關鍵階段）。

美國聯邦通訊委員會（The US Federal Communications Commission）也開始創造針對不同用途（像手機和飛機導航、通訊）的保留頻寬，就不會彼此干擾。全球政府也發展出相同的策略和政策，預防飛行時發生干擾問題。

既然有了這些全球標準，航空產業為什麼繼續在飛機上禁用手機？其中一個問題你可能料想不到，那就是地面干擾。

無線網路是透過一連串的塔連接，如果乘客飛過這些地面網路時若全都在使用手機，網路可能過載。2021年飛行的旅客人次超過22億，只有2019年的半數左右。

當然，說到手機網路，近幾年來最大的改變，就是換成了新標準。目前的5G無線網路，已經造成航空產業內許多人士憂心。

無線電頻寬是有限的，但我們依然在試圖加入更多裝置進去。航空產業指出，5G無線網路頻譜非常接近保留給航空的頻譜，可能造成機場附近協助飛機降落的導航系統受到干擾。

澳洲和美國機場的營運商，已經表達跟5G推出相關的飛安疑慮，不過歐盟似乎沒有這些聲音。不論如何，在5G相關問題獲得解決之前，限制飛機上使用手機是謹慎的做法。

有多少乘客聽到機上廣播指示開啟飛航模式，卻當成耳邊風？安聯全球2017年一項研究顯示，約40%乘客搭飛機時懶得把手機開啟飛航模式。

俄亥俄州立大學航空研究中心教授普魯尼奇（Shawn Pruchnicki）表示，重點在降落時，尤其是在使用儀器降落的情況下，那些訊號非常非常精確，透過這些訊號飛行的自動導航也非常非常精確，這時候你不會希望有任何閃失，尤其是有地勢考量的時候。

理論上，電子干擾可能造成飛機墜機，但並沒證據顯示發生過這樣的事情。

普魯尼奇說，「從意外事故調查的角度來看，我們沒有證據顯示這曾經造成事故發生，但也不代表電子干擾不可能成為事故的主因。」

「這是未知的，更新的飛機會更加精密，也更依賴自動化。」

《CNN》的結論是，飛機上使用手機目前並不會妨礙飛機的運作，但機組員可能希望提供乘客機上服務的過程不要被拖延到，畢竟旅客滿多的。不過，目前對於5G網路是否會干擾降落時的飛機導航，還需要更多研究來解答。

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