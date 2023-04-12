殺手機器人會出現嗎？AI大神李飛飛 用「養孩子」哲學給解答

【文／楊孟軒；圖片／王建棟攝】

人類不一定會圍棋，但絕對要用語言。比起7年前的AlphaGo，如今ChatGPT強大到全民有感。史丹佛「以人為本AI研究院」院長李飛飛近期來到台灣，對於教育衝擊、道德界線以及未來突破，有哪些觀察及預測？

剛結束台東旅遊的李飛飛，一身輕裝，揹著「都蘭國小」小書包，出現在一間迪化街老宅2樓，在龍應台基金會接受《天下》獨家專訪。

她是世界頂尖AI學者，創立的全球最大影像識別資料庫ImageNet，是推動上一波AI視覺革命的功臣之一。

2017到2018年間，李飛飛出任Google雲端AI/ML（機器學習）首席科學家，接觸從農夫到大企業等各色Google客戶的刺激，讓她意識到AI已經深入人類社會，身為科學家，有責任解決AI發展下，未來可能衍生的問題。

2019年，她在史丹佛大學成立「以人為本人工智慧研究院」（HAI），借助大學中立的平台，集結產官學共同參與AI研究，與社會對話。

最近新一波AI熱潮席捲全世界，李飛飛對於這樣的現象有哪些觀察？以下是專訪重點摘要：

問：你怎麼看ChatGPT帶來的衝擊？

答：比起7年前的AlphaGo，這次有個重要的意義是「公眾覺醒」，這些大語言模型已經強大到連普通人都能感受到它的威力，因為大部份人不玩圍棋，但大家都用得到語言。

語言是人類獨特的能力和工具，甚至是人類和動物重要的區別之一。

另外還有個特別重要的技術突破，就是生成式AI。以前AI大多是ossification（僵化），只能用在某個狹窄的領域，但生成式AI是帶著創造能力的，包括語言、文字、圖片創造。

問：你看好生成式AI運用在哪些場景？

答：和文字、文本有關的應用都會感受到極大的好處，而我最關注的是醫療產業。

醫療紀錄就是大規模的文本，醫生護士追蹤病人的紀錄，是醫療場景裡非常辛苦的一環。

透過AI來整理歸納大量的電子病歷，協助醫生護士追蹤病人身體病理變化，是很有機會的。

問：你覺得ChatGPT對教育會造成什麼衝擊？

答：教育的本質是什麼？這是我們每一代人，從父母到教育者都要思考的問題。這次AI帶來非常強大的工具，再次提出這個問題。

ChatGPT幫不了「育人」

我個人的觀點，教育是以育人為本質，不是純粹的知識灌輸，ChatGPT這樣的工具，是幫助知識灌輸，但是幫不了育人，育人還是教育本身的工作。

但我們不能忽略它的存在，AI確實會對教育的方法和內容產生巨大影響。

從爺爺輩用算盤、我當學生時使用計算尺，到後來計算機的出現，顯然學習的工具是要變的。

站在教育的角度，絕對不能忽略這些工具，你不用，孩子自己都會用，我們應該用AI工具去落實、強化教育的本質。

當然，教育現場有些具體的事情是會改變的，一間教室幾十個孩子，或許可以借助AI工具對題目進行個人化設計。而用AI來作弊又是另一個衝擊。我聽說，我的同事又讓大學生回到教室裡考試了，沒辦法線上考了。

另外，今年大學申請入學的備審資料，可能會讓老師頭疼。

問：Google也曾有類似ChatGPT的產品，但因為容易產生虛假訊息，違反內部的道德規範而擱置。但OpenAI就毫無顧忌地推出ChatGPT。因為商業競爭而犧牲了道德，會不會成為未來AI發展的常態？

答：AI的商業競爭已經白熱化了，但整個社會的防護是沒有跟進的，既沒有監管法律，連監察機構現在都還措手不及。

愈商業競爭，愈需非營利平台

大公司也不是完全不關注（道德議題），OpenAI的初衷就是做友善人類的AI，Google更是如此，幾家新創公司也說要做最安全的AI。但最後在社會層面怎麼去執行治理？商業公司傾向自我監督：你來信任我。但也有人認為商業機構不可信，需要像政府這樣更強大的權力去執行。

現在是百家爭鳴的時代，所以HAI在做兩件事，我們沒有營利目的，我們有跨界研究的學者，來自法學、經濟學、政治學與哲學領域。

他們能和電腦科學家共同研究AI，也是讓政府、民間、商界和學術界共同討論的中立平台。

我們的定位很獨特，全世界只有我們這一家這樣定位。

矽谷有一種傳統，就是不怎麼和東岸的政策制訂者打交道，但科技發展到今天，AI那麼強大，對社會的影響那麼多，不可能不和政策制定者產生互動。我們必須承載教育決策者的工作。

下個突破：解決自駕車瓶頸

問：過去幾年一連出現AlphaGo跟ChatGPT兩次震撼世界的革命，下個重大突破會是什麼？

答：對環境的感知（perception）。現在的（電腦視覺）只是感知的第一步，很多人在做這方面的研究，一旦突破了，車輛的自動駕駛問題就真的解決了，因為瓶頸就是這個。

感知問題解決之後，再來就是具身智能，這會對機器人發展帶來重大突破。

我沒辦法預測哪一年會突破，但是它們確實即將發生。

有人擔心，這樣是不是就會出現殺手機器人？但我比較樂觀，我認為有一天人類和具身智能會共同合作。

但要怎麼合作？我們必須引導它，就像育成一個小孩一樣。

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