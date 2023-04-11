台美關係升溫時刻！國內「疑美論」卻高漲 台灣如何找到最大利益？

【文．鄭閔聲】

「蔡麥會」加深台美關係，但國人對美國觀感卻前所未見地劇烈分歧，甚至出現「依靠美國，台灣不會有好下場」等言論。第一批遭中國制裁的NGO，美國人權機構自由之家主席，如何看「疑美論」？

自由之家（Freedom House）一直堅定站在中國政府對立面。2019年，這個接受美國聯邦政府資助的人權機構，因為長期批評中國侵害公民自由，又大力聲援香港反送中運動，成為第一批遭中國官方制裁的非政府組織。自由之家主席麥可．阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz），也在3月間首次造訪台灣。

「親美」與「疑美」激烈交鋒

台灣的多元、自由並沒讓他失望。阿布拉莫維茨用一週時間與台灣的政府機構、學術人員、公民團體交流後發覺，「台灣社會似乎對很多事情都有不同意見，」即使對美國也不例外。在他接觸到的人當中，有些對美國印象極佳，也有些顯得遲疑，「看法是混雜的（mixture），」他說。

1949年以來，美國一直是台灣最重要的國際盟友，但台灣社會對美國的觀感，從不曾像當下這般矛盾分歧。

「蔡麥會」前，中國駐美大使館雖祭出威脅信件，揚言不會坐視蔡英文與美國國會議員見面，並派出航空母艦穿越台灣海峽；兩人會面後，中國外交部與國防部也各自發表聲明譴責，但第一時間動作較去年裴洛西訪台後溫和。

反倒是台灣內部討論起美國時，紛擾不斷。行政院長陳建仁在國會備詢時，以嚴厲語氣批評立委高金素梅對「台灣學人法案」的負面解讀是疑美論。

約莫一週後，37名學者及藝文人士連署發表反戰聲明，訴求台灣不能淪為美中戰場，引來綠營政治人物及不同意見學者強烈抨擊。國際社會也注意到台灣內部「親美」與「疑美」路線的激烈交鋒。

在野黨的背後盤算

台灣民主基金會副執行長顏建發認為，當美中對立尖銳化，台灣無法在兩強之間維持等距，執政的民進黨已明確選擇親美，在野陣營既不願拿香跟拜，又不敢違背台灣主流民意而選擇中國，權宜之計就是操作懷疑論貶低美國，削弱親美路線的正當性。

在信仰自由民主價值的美國人眼中，「疑美」本身未必是嚴重的問題，重點在於質疑是否基於客觀事實。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅就透過網路節目說明，「疑美」並不等於「反美」。

高度讚揚台灣民主成就的阿布拉莫維茨也表示，容許不同觀點相互辯論，卻仍以和平手段解決爭執，是民主制度最可貴之處。但他期望台灣人不要忽略美國政界對台灣的跨黨派支持，美國總統拜登更曾數度親口承諾協防台灣。

適度質疑，讓台灣更有空間

然而，適度的疑美卻可能為台灣撐出更多空間。「台灣要走親美路線絕對沒有問題，如果不是美國，中華民國早就不存在了，」曾任國民黨副秘書長、政大外交系副教授黃奎博直言，但親美不等於要對美國的一切要求照單全收，而是以台灣利益為主體，並「兼顧」美國西太平洋戰略利益。

以麥卡錫原本有意來台，卻被我方說服改於美國會面為例，黃奎博指出，此舉既能避免升高台海緊張局勢，雙方也能各取所需，這證明適度挑戰美方要求，有時反而能創造對國家最有利的局勢。

顏建發也認為，台灣只要不片面改變兩岸現狀，同時在封鎖中國先進半導體等核心利益上配合美方需求，包括經貿交流、國防安全等議題上，都可以要求美國更重視台灣利益，「美國畢竟是民主國家，談判空間比較大，」他說。

而關於台灣的疑美言論，阿布拉莫維茨想說的是，這麼多年來，美國肯定犯過錯，但美國一直願意對努力爭取自由的人們，提供廣泛支持，「它的紀錄不完美，沒有任何國家是完美的，」他說。

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