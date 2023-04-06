夜晚想女兒痛哭...太魯閣號事故兩週年 他們踩著傷痛要台鐵「回正軌」

【文．蔡立勳】

台鐵太魯閣號事故屆滿兩週年，11位遺族組成罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」，將失去至親的傷痛化為推動台鐵改革的最大動力。他們計劃近日赴日本，與JR福知山線事故遺族交流經驗，要讓台鐵知道，他們是認真的。

2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號列車行經花蓮段時，撞上落軌工程車，帶走49條人命，造成213人受傷。直到去年3月底，台鐵才將事發列車的第七、第八節車廂，從花蓮運到桃園的富岡機廠，以保留事故車廂，用於日後的員工訓練，警惕所有人安全至上。

這是由11名罹難者家屬組成的團體——「太魯閣的眼淚」提出的四大訴求之一。為此，台鐵還申請暫時封閉蘇花公路，拖板車晚上10點出發，繞了四分之一圈的台灣，抵達目的地已是隔天清晨。

化眼淚為力量，推動台鐵改革

近兩年來，他們不但要與失去至親的傷痛共處，還得反覆與台鐵來回開會，只為了讓這家近百年的機關有所改變。

事故發生時，「太魯閣的眼淚」發起人陳先生原本要回台東過清明節，一家六口都在第六節車廂，妹妹和當時4歲大的女兒當場罹難，其他人受到輕重傷。

但後續處理相關事務時，卻面臨二次甚或三次傷害。以回程車票退票為例，陳先生一家人是以實名制購買車票的花東居民，台鐵系統理應有相關紀錄，窗口仍要求他必須出示實體票才能辦理，但一家人的車票早已在事故現場遺失。

隨著事故證據指向人為疏失，家屬愈加憤怒。「一台車子掉下來，真的很荒謬，任誰都沒辦法接受，」陳先生在家屬群組中拋出想法，盼能推動台鐵改變。「我覺得他們的犧牲要有代價，」事發後三個月，陳先生發起的「太魯閣的眼淚」正式成立。

四大訴求中，「成立監督團體」無進展

團體成立初期，有賴律師陳孟秀、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君協助釐清方向。兩人陪著家屬反覆開會、給予情緒上支持，並參考日本的做法，擬出實質訴求。

陳孟秀觀察，團體成員會想盡辦法，尋找各方資源並向專家學者請益，「家屬都試著化為一股力量，讓家人的逝世有意義，幫助台鐵變好，」她直言，「我們恐怕是這個社會上最在意，也是最希望台鐵變好的人。」

去年2月，「太魯閣的眼淚」成員到行政院與當時的院長蘇貞昌會面，多數家屬到場聲援並提出四大訴求，包括保留太魯閣事故車廂、強化台鐵員工安全教育、公開台鐵組織改革的期程與規劃、成立外部監督團體，與家屬對等協商、同擬定和解方案等等。

如今家屬陸續與台鐵完成協商，唯有外部監督團體遲遲沒有推展。去年8月，台鐵終於召開「台鐵安全改革外部監督機制」第一次籌備會議，但陳先生直言，台鐵當時在會議中表明，不清楚這個會議的目的，這讓家屬群起抵制當月底的第二次籌備會，皆未出席。

第三次籌備會議召開時，「太魯閣的眼淚」提出外部監督團體的建議架構，交通部、鐵道局卻沒有代表出席，「籌備會議一直沒有達到共識，」女兒在太魯閣號事件罹難的嘉芬說。

台鐵要追加檢討項目：文化

直到今年2月25日，台鐵直接召開「台鐵安全改革外部監督第一次會議」。根據《天下》取得資料，台鐵針對安全改革在目錄提出了六大策略34項方案，內容也是六大策略34項計劃，兩者卻不相符。完全一樣的只有6與34這兩組數字。

舉例而言，目錄的第六大策略是「推動安全管理系統」，簡報則是「其他重要工作項目－鐵路行車安全改善計劃」。

連簡報資料都草率提供，讓受家屬邀請出席會議的前交通部長賀陳旦嘖嘖稱奇，「問他們6+34是怎麼出來的，沒人能回應，不夠積極甚至於搞不清楚，」他直言，雖然台鐵局局長杜微隨後清楚解釋，這些方案是未來要持續精進的作為，但「更加暴露不清楚報告怎麼來的。」

家屬為此更難以與台鐵建立信任關係，「安全改革是要包括制度、教育訓練，還有最基本的文化都要從中檢討，才有辦法帶來『安全』，」陳先生強調。

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