不只搶飯碗…ChatGPT創造新工作 年薪直逼千萬

【編譯 張詠晴】

別再抱怨AI搶工作,它也創造新人才需求。根據一家AI新創,此職缺年薪直逼千萬台幣,不一定要會寫程式,英文系畢業也能做!

人工智慧(AI)技術飆速發展,OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT豔驚四座後,更加深AI將大搶人類工作的想法。但事實上,它也在不同產業創造了新的工作需求。其中一個人才,詢問度飆升,未來可能相當常見,薪資優渥。

由OpenAI前研究副總裁阿莫迪(Dario Amodei)成立的舊金山AI 新創公司Anthropic,近日徵求「指令工程師暨圖書館員」(prompt engineer & librarian),工作內容將全部圍著AI打轉。

根據工作描述,年薪折合台幣介於533萬元至1021萬2270元之間(17萬5000至33萬5000美元),大概只有四分之一時間需要進辦公室。

Anthropic旗下的機器人Claude還沒有開放公眾使用,但搶先試用的AI數據平台Scale認為,Claude會是ChatGPT強大的競爭對手。

Anthropic形容,Claude技術「世界最強大,也最安全」,但也坦承「大型語言模型是新型智慧,而教導機器學習以帶出最佳結果的技藝,依然處於嬰兒學步階段」。

創造厲害的大型語言模型急需善於下指令和教學的人才。指令工程師可以思考出指揮AI工具完成各種任務的最佳方式。

那為什麼需要圖書館員呢?因為必須將成果歸檔,「建立工具圖書館和一組教材,讓其他工具學習指令,或是在下一次接收到任務後,懂得搜尋到完成任務需要的對應指令」,有點類似圖書館員製作索引標籤的專業。

Anthropic坦言,這樣的人才有點難找,「因為整個指令工程領域也才存在兩年多」。

紐約Copy.ai公司的 指令工程師安娜(Anna Bernstein)大學是英文系,毫無理工背景。她形容,自己的工作就是讓AI工具回應出最佳解。

實際工作的情況會是,她撰寫文字訊息,然後餵給AI工具,久而久之,AI工具就可以自己產出高品質、文法正確和符合事實的部落格文章。

安娜舉例說,假如使用者輸入的是「幫我寫一個關於鞋子的產品描述」,安娜會在後台看到這個使用者輸入的訊息。安娜的工作就是根據使用者的提出的要求,設計餵給AI工具的指令,比方說:

•可遵循的範例是,「這裡是一些好的產品描述,針對這個寫一個類似這樣的介紹」("here are some good product descriptions, write one like this about this.")