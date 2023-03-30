不只搶飯碗…ChatGPT創造新工作 年薪直逼千萬

【編譯 張詠晴】

別再抱怨AI搶工作，它也創造新人才需求。根據一家AI新創，此職缺年薪直逼千萬台幣，不一定要會寫程式，英文系畢業也能做！

人工智慧(AI)技術飆速發展，OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT豔驚四座後，更加深AI將大搶人類工作的想法。但事實上，它也在不同產業創造了新的工作需求。其中一個人才，詢問度飆升，未來可能相當常見，薪資優渥。

由OpenAI前研究副總裁阿莫迪(Dario Amodei)成立的舊金山AI 新創公司Anthropic，近日徵求「指令工程師暨圖書館員」(prompt engineer & librarian)，工作內容將全部圍著AI打轉。

根據工作描述，年薪折合台幣介於533萬元至1021萬2270元之間(17萬5000至33萬5000美元)，大概只有四分之一時間需要進辦公室。

Anthropic旗下的機器人Claude還沒有開放公眾使用，但搶先試用的AI數據平台Scale認為，Claude會是ChatGPT強大的競爭對手。

Anthropic形容，Claude技術「世界最強大，也最安全」，但也坦承「大型語言模型是新型智慧，而教導機器學習以帶出最佳結果的技藝，依然處於嬰兒學步階段」。

創造厲害的大型語言模型急需善於下指令和教學的人才。指令工程師可以思考出指揮AI工具完成各種任務的最佳方式。

那為什麼需要圖書館員呢？因為必須將成果歸檔，「建立工具圖書館和一組教材，讓其他工具學習指令，或是在下一次接收到任務後，懂得搜尋到完成任務需要的對應指令」，有點類似圖書館員製作索引標籤的專業。

Anthropic坦言，這樣的人才有點難找，「因為整個指令工程領域也才存在兩年多」。

英文系畢業的她，教AI工具懂聊天

紐約Copy.ai公司的 指令工程師安娜(Anna Bernstein)大學是英文系，毫無理工背景。她形容，自己的工作就是讓AI工具回應出最佳解。

實際工作的情況會是，她撰寫文字訊息，然後餵給AI工具，久而久之，AI工具就可以自己產出高品質、文法正確和符合事實的部落格文章。

安娜舉例說，假如使用者輸入的是「幫我寫一個關於鞋子的產品描述」，安娜會在後台看到這個使用者輸入的訊息。安娜的工作就是根據使用者的提出的要求，設計餵給AI工具的指令，比方說：

•「寫有關這個的產品描述」(write a product description about this) •可遵循的範例是，「這裡是一些好的產品描述，針對這個寫一個類似這樣的介紹」("here are some good product descriptions, write one like this about this.")

鑽研指令程式的英國軟體開發者威利森(Simon Willison)說，自己和同儕被企業徵詢的機會真的大大增加，因為「我們被視為與人工智慧溝通的專家」。

指令工程師並不是真的使用程式語言，但精通於制定精確的指令，促使AI工具輸出更符合需求、彷彿真的經過思考的結果。許多企業開始找這樣的人，因為需求太高，甚至已經有專門找接案指令工程師的人力平台。

威利森說，為了讓各種AI模型發揮最大價值，指令工程師大概還會搶手好一陣子。

那麼指令工程師的面試會是什麼形式？怎麼確定找到對的人？Anthropic測試應徵者能力的方式是，讓他們與Claude互動一陣子，「展現他們可以透過厲害的指令，讓Claude完成複雜的行為」。

徵才頁面也說，很重要的是，適合的人選「會具備有創意的駭客精神，以及熱愛解決謎團」。他們同時善於溝通，具有組織意識，「熱切希望讓強大的技術安全無虞，且有利於社會」。

Anthropic列出的這個優渥職缺顯示，AI或許即將取代某些工作，但同時也帶來職場新需求。

Resumebuilder.com網站職場顧問霍樂(Stacie Haller)告訴Fortune雜誌，「正如過去幾十年技術持續發展並取代部分勞動力一樣，AI機器人可能會影響我們的工作方式。就像所有新技術一樣，而人工機器人現在只是剛剛起步」。

霍樂以ChatGPT為例子說，「使用ChatGPT的經濟模式也在不斷發展，觀察ChatGPT如何幫企業節省開支，又如何重組企業內人力將是一件有趣的事」。

(資料來源：Fortune, CBC.ca, Lever.co, Business Insider)

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