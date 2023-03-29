3年沒颱風、600天沒大雨 南台灣比百年大旱還慘 救命水哪來？

【文／林倖妃；圖片／黃明堂攝】

南台灣正遭逢比百年大旱還惡劣的旱象。隨著氣候變遷加劇，過去「十年一大旱」的說法正在快速縮短間距中，對正在加速發展產業的高雄和台南形成巨大威脅，救命的水到底要從哪裡來？

沿著省道29線從大樹往旗山方向行駛，車行到佛光山對面，駛入遼闊無車的停車場後，高屏溪赫然就在眼前。行水區內滿是搖曳的蘆葦伴著翠綠青草，一灘灘的水窪點綴其中，遠處的斜張橋上橫跨溪畔，構成一幅看似歲月靜好的美麗風景。

白鷺鷥不時隨著風成群飛起，然而相隔約50公尺的對岸卻有將近12部怪手，正在趕工疏濬泥沙；這一頭的河岸小徑，則不時有載著滿車泥沙的卡車呼嘯而過。

根據水利署資料，高屏溪在《天下》記者到訪的這一天，逕流量僅有每秒6.6立方公尺，為歷來同期最低，原本的滾滾大河僅剩幾漥溪水。

高屏溪攔河堰控制室。 （黃明堂攝）

南北降雨不均，高雄最慘烈

「南部今年的旱象，遠比百年大旱還要嚴重，」水利署署長賴建信感嘆。2020到2021年，台灣歷經56年來首次沒有颱風入境，為1947年以來最大規模乾旱事件。令人沒想到的是，從當時算起至今，已連續3年8個月沒有颱風登陸，創下歷史紀錄，讓一向仰賴颱風後降雨以蓄積水源的南部地區，陷入比以往更勝的乾旱。

氣候變遷對台灣的威脅愈來愈大。

換算下來，台灣已經長達1260天沒有颱風登陸，南台灣則已超過600天沒有大雨（降雨量大於200毫米），降雨南北不均的情況尤以高雄最為慘烈。

水利署南區水資源局副局長何達夫拿出數據，宜蘭西帽山去年全年累積降雨量12027毫米，高雄僅有971毫米，兩者相差11倍之多。

極端氣候對水資源運用形成極大挑戰。過去水利界曾有「十年一大旱」說法，如今間距愈縮愈短，2009年在莫拉克颱風來之前才飽受乾旱之苦，緊接2015年和2021年的百年大旱，距今不到3年旱象再度襲擊。

缺水情況到底有多嚴重？

曾文水庫的降雨量是歷年同期的63%，少了112毫米，相較之下，高屏溪上游集水區的降雨量僅同期平均52%，減少達416毫米。

「雨量比百年大旱時還要少，」何達夫說，水利署從去年8月發現降雨不如預期，颱風訊號又不明顯，於是啟動抗旱應變措施。

除透過甲仙堰將旗山溪溪水引流到南化水庫儲存，並從高屏堰取水處理後，每日輸送20萬噸提供台南，以減輕南化水庫供水壓力，保持「進多出少」，同時宣布嘉南平原一期稻作休耕，確保所剩水量足以繼續供水。

台南三年內二度休耕

被視為台灣米倉的台南因為缺水，竟在短短3年內進入第2次休耕。

時序已然進入春天，高鐵車窗外的稻田卻都披蓋枯黃乾草，一畦一畦的土地沒有綠色生機，「我們曾經估算，一期稻作需灌溉水約1.9億噸，」南水局副工程司李明軒說，曾文水庫水量現在僅有1.4億噸，何況還有民生和產業用水需求，休耕成為不得已的選擇。

在整體調節下，如今曾文水庫蓄水量還比百年大旱同期多2600萬噸，台南雖從3月初進入減量供水的橙燈警示，但「整體狀況比2021年時還要好些，」水利署副署長王藝峰不諱言。

相較之下，沒有水庫的高雄所面臨考驗更為嚴酷。但高雄卻遲到3月8日才從示警的綠燈，轉為夜間減壓供水的黃燈，賴建信說，總統蔡英文在2月底到高雄了解水情，當時高屏溪逕流量為每秒8.9立方公尺，在2015年旱災時相同流量已經採分區輪流供水，如今卻仍可以穩定供水，關鍵就在開源節流和調度備援。

「未來3個月的水情確實不太樂觀，」王藝峰表示，尤其高雄隨著產業發展，近年用水量激增，每日需水約145萬噸，所幸高屏溪是全台流域最大溪流，伏流水和地下水充沛，成為這波旱象下的救命水源。

事實上，前兩波旱象的供水條件大不相同。高雄市水利局局長蔡長展不諱言，2015年時既沒伏流水也沒再生水，到2021年的百年大旱時，除增加55萬噸的伏流水救急備用，鳳山再生水場也已啟用，另外鑿了62口抗旱水井，出水量約13.6萬噸。

今年更從3月陸續動工，要在高雄大樹和屏東鑿50口井，預計每日可增供13.2萬噸。《天下》記者到大樹九曲堂工作站，由市政府招標發包的鑿井工程正在緊鑼密鼓趕工中，隨著機械往地底下重擊，距離記者約5公尺的地面隱隱跳動。

高屏溪沿岸增鑿抗旱水井。 （黃明堂攝）

開源營造工程師林瑋哲指著週遭編碼從1至6號的機具，邊比劃說明這裡正在架設、那裡正在開鑿，「每口井的工法都不同，有的工期10天就完成，有的可能要25天，」井的深度淺從110公尺，深可到150公尺。

開鑿地下水，避免地層下陷

種種措施都是為了要在汛期來之前，仍有穩定水量足以供應。屏東科技大學名譽教授、前工學院院長丁澈士說，高屏溪每年流到海中有40億到100億噸的水量，伏流水和地下水是高雄、屏東的重要水源，只要水利署透過觀測井確認哪些地區水位可以開發，分散在不同地點，不至於有地層下陷疑慮。

觀測井猶如是探查地下水的眼睛，「透過觀測井網做管理，就不會有和農民搶水的疑慮，」丁澈士解釋，因為管路暢通，地下水井可以相互串聯調度運用，但畢竟是「救急」，長遠仍需要新增或提升既有的伏流水井。

為免因愈來愈頻繁的旱象影響產業發展，未來除在高屏溪中游里嶺段增設伏流水井，同時在橋頭和楠梓設置再生水廠供應產業，以增加民生供水量，明年中可先完成曾文水庫和南化水庫聯通管，屆時曾文水庫、南化水庫和高屏溪將形成管網，必要時聯合調度支援。

「旱象可能成為常態，」蔡長展說，「現在只能先做最壞的打算，未來要更多投資開發水資源。」

如今看來，從台南、高雄到屏東，已經成為用水的生命共同體，投入水利工程30多年，何達夫用台語俗諺比喻，人有在分縣市，但天沒有在分縣市，「水是公共財，這樣的難題要大家共同去面對，互相支援才能共度難關。」

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