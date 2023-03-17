SVB事件是投資人的大危機？兩個關鍵密碼解密

【文／嚴珮華 天下Web only】

矽谷銀行事件，對投資人而言，是引爆災難延長空頭走勢的大危機？將繫於兩個關鍵密碼：313與323。

「3月13日周一」是矽谷銀行爆出擠兌破產危機後重啟營運的日期。美國聯邦存款保險公司(FDIC)48小時火速宣布接管，並宣布3月13日周一重啟營運。

當矽谷銀行重啟營運後，存戶是否能取出錢？攸關矽谷銀行倒閉風暴是擴大還是止穩。

被FDIC接管後為什麼存戶可能領不出錢來？台新金控首席經濟學家李鎮宇說，因為矽谷銀行89％存款是沒有被保障。

依美國法規存戶的存款在25萬美金以下具美國存保保障。在台灣，每位存戶在台灣各銀行有300萬存款保險。

在此情況下，矽谷銀行存戶是否能順利取出錢來？涉及美國存款保險公司及美國政府相關單位的處理態度。

美國存保公司接管破產倒閉銀行後，依其過去處理方式，將可望先設一個虛擬的過渡銀行。李鎮宇解釋，因為需要對矽谷銀的存款與資產做盡職調查，把整體資產重新清算、分類再打包，最後才是出售或尋求買家。

但因矽谷銀行大部分的存戶與資金都來自於創投業者，大部分存戶帳上都不可能只有25萬美金，這些存戶的25萬美元以上的其他所有資金是不是受保障？成為焦點。

若依美國法規只保障存戶25萬美元，其他的等清算完後，存戶才會知道能領回多少錢，這時會立刻引發系統性的恐慌。

對銀行運作相當熟悉的李鎮宇說，若A創投的存款在矽谷銀行動彈不得，但A要發薪水、資金調度、要投資時該怎麼辦？A只好去提領其他銀行的存款。一旦矽谷銀行的存戶都這麼做，將引發其他銀行的提領風潮的骨牌效應。

加上，因為矽谷銀行的事件，令許多銀行存戶心驚膽顫，決定把其存款分散，或先分散後再提領。這兩種行為都會引發連鎖性的銀行系統性風險。

外媒已盤點矽谷銀行倒閉後可能會步上後塵的10家銀行。其中被點名同位於加州的第一共和銀行(First Republic Bank)，上周五股價一度腰斬逾五成，盤中數度遭熔斷。

銀行與客戶之間存在的就是信任與信心。已經有美國的創投業者說，美國政府應出來直接喊，「矽谷銀行存戶的每一分錢，我們都會付給你。」

如果，美國存保公司對外宣布，保障矽谷銀行的存戶的每一分存款都可獲得保障，李鎮宇預期，矽谷銀行的破產倒閉影響，將迅速框限在矽谷銀行，不會再向外擴大。這也是美國對矽谷銀行事件最安全的作法。

最新消息，美國聯準會決定提供250億美元，以應付各銀行擠提，矽谷銀行存款獲100%保障。同時，美國聯邦監管機構宣布，會確保在周五無預警倒閉的矽谷銀行所有儲戶的存款，都能獲得全額償還。聯準會、財政部和聯邦存款保險公司發布聯合聲明，「存款人從3月13日周一起，都將能取得所有的錢。納稅人不會承擔與矽谷銀行解決方案相關的損失」。

矽谷銀行的單一事件不會引發連鎖系統性風暴與金融災難，但李鎮宇強調，先要觀察3月13日周一矽谷銀行重啟營運後的實際情況，以及美國政府相關單位的態度。

第二關鍵密碼是323。

也就是3月23日聯準會的利率決策會議決定是升1碼或是2碼？

原本市場對聯準會3月升息兩碼預期逾70％，且今年年底前不會降息。但矽谷銀行倒閉事件發生後，根據CME的FedWatch工具顯示，交易員押注聯準會3月升息2碼機率由之前高於70％降至40％；升息1碼則回升至60％，同時開始重燃今年年底降息的聲音及機率。

外匯交易商Qanda高級市場分析師Edward Moya研判，目前聚焦在SVB的漣漪效應及3月14日的公布最新的通膨數字上，只要不出現過熱的通膨報告，聯準會應該會朝持續升息1碼的步伐前進。

若3月23日Fed決定升息1碼，投資市場明顯獲得舒緩。

但若升息2碼，市場將會更恐慌。李鎮宇認為，市場會解讀為，聯準會是否藉由矽谷銀行倒閉事件採取戰術性核武，即以矽谷銀行來引發小型地區性的小核武爆發，將整體美國經濟景氣向下打，下壓通膨。此舉將引發投資市場的災難與危機。

若313矽谷銀行事件處理不佳，323 Fed又決定升2碼，人心惶惶的華爾街會率先開始拋售股票，可能再次引發股市的大危機。摩根大通認為，第一季就是今年美股的最高點。摩根士丹利更悲觀，3月熊重現登場。

若全球股市火車頭的美股下跌，站上年線的台股，也欲振乏力。空方重新掌控。

若矽谷銀行事件得處理得當，Fed升息1碼。雖美股與台股今年開春後，氣勢如虹，紛紛站上年線。市場上由空轉多的呼聲日隆。但李鎮宇認為，整體股市歷經去年的空頭大崩跌後，不易出現V型反轉，原本在攀高即高處不勝寒，空頭還沒有結束。他認為，台股今年前三季在14000-16000點區間橫盤。美股標普約在3600-4000點震盪。

現階段，投資人該如何因應？

首先近日密切觀察矽谷銀行倒閉影響多大，以及美國政府如何處理。

第一金投顧董事長陳奕光認為，若台股失守15300點，將下測15136點年線支撐。

富邦投顧董事長蕭乾祥則說，近一個月股市在15500-16000點間無法帶動量上攻，久盤不攻必拉回，壓回在季線15000點尋求支撐。

因美國兩家銀行問題，引發美國金融股大跌8.5％。雖台灣各金融機構曝險部位有限，但短期仍宜先避開金融股、小型股與新創股。元大投顧認為，銀行倒閉，重創金融股；信用風險升高，使得小型股跌勢將加重，轉向藍籌股與高股息相對具支撐。

由於擔心金融體系存在系統性風險，投資人湧向了債券避險，2年期美債殖利率短短2天內下跌了46個基點。元大投顧認為，信用不佳債券首當其衝，避開非投資等級債券，優先選擇公債與投資等級債券。

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