不只攝理教 為什麼韓國邪教這麼多？

【編譯 田孟心】

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》令人詫異，經濟強盛、影視文化輸出大國韓國，為什麼這麼多邪教？這個專家估計有200萬邪教徒的社會，如何走到這一步？

這部紀錄片共有8集，提及韓國攝理教（JMS）、五大洋、嬰兒花園及萬民中央教會的教主，是如何對信徒思想洗腦，並進行髮指的性侵或教唆自殺、殺嬰等。它們的共通點是，都以上帝的名義匯聚信徒，透過話術使他們卸下心防，甚至真心相信自己的行為是在為信仰服務。

教主們常見的手法是稱自己為「彌賽亞」（救世主之意），教徒必須透過教主的救贖才能進入天堂，從而要求他們做出所有獻身、獻祭的行為。察覺不對勁的信徒，也因為承受教會輿論與暴力，難以申訴。目前，異端宗教仍是韓國犯罪新聞的常客，且仍有幾位罪證確鑿的教主逍遙法外。

雖然攝理教等因為紀錄片而成為主要關注焦點，但釜山長老會大學教授、韓國邪教專家Tark Ji Il曾告訴《外交家》雜誌，韓國的邪教可能有高達上百個。出版《韓國人》一書的記者布林（Michael Breen）也提過，在1960年代初期就已經有70名自稱是彌賽亞，並擁有追隨者的韓國人。

這讓人疑惑，如今韓國享受經濟起飛的果實並持續躍進，韓流文化更風靡全球，一個表面上看起來美好富足的國度，為什麼邪教卻在這裡如此盛行？

動蕩不安的歷史，混亂的人心

「邪教」的定義充滿爭議，當代歷史學家也會避免對於宗教做出價值判斷，但德州Brite神學院的韓國福音派專家李（Timothy Lee）提供三項指標：加入和脫離該團體的自由、領導層的透明度，以及該團體如何看待更廣大的社會——邪教對社會通常採取更加排外和譴責的態度。

不過，韓國有好幾個邊緣的教會組織，涉及欺詐、脅​​迫，甚至強暴與謀殺，無疑省去了專家對定義的煩惱，它們就是貨真價實的邪教。

這些異端宗教在韓國現代史的創傷時期蓬勃發展，在1910至1945年的日本殖民時期、1950至1953年的韓戰和1970、80年代的軍事獨裁、威權主義當道的階段，都可以看到一波飆升的新興宗教潮。

根深柢固的服從文化，崇尚競爭的社會風氣

不過，為什麼在國家結束動蕩之後，邪教還是不曾在韓國社會淡去，還有愈演愈烈之勢？

專家李指出，這與社會文化也有關係。「與西方人相比，韓國人往往不那麼個人主義，更注重集體，傾向於加入組織，而這些組織通常會呈現出某種家庭形式，」「如果組織的領導人發動一種『被更大的社會所蔑視』的宗教呼籲，並聚集了追隨者、堅持排他主義，那麼就有了邪教的開端。」

民族主義更是召喚集體意識的好工具。目前，韓國許多新興宗教團體都是「彌賽亞式」的，意即具有超凡魅力的領袖，聲稱自己擁有神一般的地位，並且高度以韓國為中心，擁護一種將「韓國人」視為上帝選民的精神民族主義形式。根據Tark Ji Il的研究，很多韓國人相信，新的救世主會是韓國人，神的國度也將在韓國建立。

韓國社會看重的「長幼尊卑」價值，也助長了邪教領袖的「偉大」。「你讓那些年長的韓國人穿上西裝，年輕的韓國人就很難質疑這一點，尤其是當一名新成員被帶到一個成員很多的宗教環境中時。」戴利說。

另外，當韓國終於走出歷史上的三個苦難時期，並不代表折磨就此終結。現代韓國的經濟快速發展，產生了高度競爭以及以地位為中心的文化，這讓部分聲稱能夠協助信徒通往物質繁榮之路的邪教，備受歡迎。

牧師觀察，這群加入邪教的人，心理狀態與毒品成癮的病症相似。他認為，最好的治療方法是為這些人找到一個支持社群，並提升社會的共好意識。否則，這群認為自己與社會格格不入的人，只會因為外部攻擊而與邪教綁得更牢。

根據韓國基督教異端研究所所長Park Hyung-tak估計，該國現在大約有200萬人是邪教信徒。當人們觀看邪教釀成的悲劇影視作品時，不妨反思什麼樣的社會容易養出異端。

（資料來源：The Diplomat, The Economist, Korea Herald, SCMP）

【延伸閱讀】

你待的是公司還是邪教？經濟學人：6指標檢視

台積、廣達都中過的勒索病毒 科技廠如何阻駭客入侵護國群山？

3年沒颱風、600天沒大雨 南台灣比百年大旱還慘，救命水哪來？

台灣人一年狂吃80億顆蛋，平均比美日都多！缺蛋、高蛋價為何難解？

15萬如何買下2300萬人？《天下》深入白帽駭客圈，還原個資賤售荒唐錄

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載