台灣缺200種藥還是15種？解析台灣十年來最大缺藥風波

【文／彭子珊；圖片／黃明堂攝】

台灣缺藥嚴重嗎？是缺200種，還是缺15種？歷經一個多月來的爭議，衛福部終於定調，優先處理15項藥品，其中又以兒科用藥、抗生素安莫西林最為棘手。但台灣面臨的藥品斷鏈難題，恐怕不會就此告終。

台灣缺藥到底多嚴重？從農曆年後一路延燒，醫藥界各方代表爭議不休。

中華民國藥師公會全聯會副發言人、台北予志藥局執業藥師王明媛表示，供貨量跟不上需求的藥品至少200個。「大家說是30年來最大缺藥潮，真的不誇張，」她說。

2月27日，衛福部緊急召開缺藥因應記者會回應，次長王必勝除了宣示將成立「防缺藥處理中心」之外，並列出要優先處理，沒有同成分、同劑型、同含量「三同」可以替代，或是「獨門」生產的15個缺藥品項。

基層藥局說缺200個藥品，官方說缺15個，是怎麼回事？

缺的是特定品牌，有同成分的藥可取代

部份原因是認知不同，衛福部部長薛瑞元告訴《天下》，農曆年前，中華民國醫師公會全聯會就針對131個缺藥品項進行調查，「後來發現（缺藥）沒有那麼厲害，」部份是社區藥局缺、醫院沒缺，有些是特定品牌缺，但同成分的藥並沒有缺。」

台大醫院藥劑部主任黃織芬表示，新冠疫情後的缺工、缺原料，烏俄戰爭及歐洲供電不穩等，都是讓藥品「斷鏈」主因。從統計數字來看，台大醫院院內這一波缺藥品項，確實是至少近十年新高。

但是目前對病人權益影響仍不大，去年台大醫院院內供應不及的藥物品項約90個，但真正無替代藥可用的品項不超過10個。院方一旦發現沒有替代藥品，就會請醫師改變開藥選項，「台大醫院的病人可能會覺得，最近幾年換藥頻率比較高，而不是沒有藥，」黃織芬說。

但對於基層藥局及周邊的患者而言，缺藥危機就在眼前。

天下雜誌提供

採訪王明媛過程中，就有患者來到藥局卻領不到藥。而王明媛的手邊還放著厚厚一疊空藥袋，都是缺貨多時的人工淚液，遲遲等不到藥可以交給患者。

但這款人工淚液愛特淚（Artelac）並沒有列入食藥署的缺藥名單，因為許多醫院還有藥可用。

台灣臨床藥學會理事長、台北榮總藥劑部主任張豫立比喻，基層診所或社區藥局就像是「神經末梢」。只要廠商開始控制出貨量，雖然部份醫院還沒有缺，「對供應末梢的人來說，就是缺藥了。」

衛福部列出15個缺藥品項，多數可於3月正常供應

抗生素最獨特、兒童糖漿更難替代

衛福部列出優先處理的15個缺藥品項，最關鍵的就是全球都短缺的安莫西林（Amoxicillin）單方和複方抗生素。去年底，因為流感和呼吸道融合病毒（RSV）提早流行，就讓美國食品藥物管理局（FDA）率先發出缺藥通知，西班牙、英國、德國等也陸續示警。

單方的安莫西林用途廣泛，無論是泌尿道感染、鼻竇炎、支氣管肺炎等，大人小孩都可以用。但同樣是安莫西林，也有分膠囊、懸浮液用粉、糖漿等不同服用方式，缺貨原因也各有不同，兒童用藥的問題就更為複雜。

例如，台灣的永豐化學工業上個月就向食藥署通報，兒童用的安莫西林單方「萬博黴懸液用粉」即將停產，供貨到今年底為止。永豐化工行銷部主任李奕志解釋，主要因為烏俄戰爭後，原料供應就出現問題，再加上設備老舊，更新不敷成本，才做此決定。

通常，單方安莫西林缺藥，醫師就會改開安莫西林跟酵素製成的第二線複方抗生素。其中又分為荷蘭葛蘭素史克（GSK）的原廠安滅菌（Augmentin）、諾華的學名藥諾快寧（Curam），以及國產學名藥等三大類。其中，安滅菌、諾快寧都已也登上食藥署的缺藥通報資訊平台，提醒醫師換成替代藥品因應。

台大兒童醫院小兒部專任主治醫師、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，安滅菌是中耳炎、鼻竇炎、肺炎的呼吸道疾病患者的常用藥，而這款複方抗生素確實從兩個多月前就開始缺，還是有藥可以替代，但成分比例不同，開劑量的時候要重新計算。因此有時寧可換成其他抗生素。

然而，「每一種抗生素都是獨特的，你很難用另外一種來完全取代，殺菌範圍總是不完全重疊，」黃立民解釋，兩個月的短期替代還可以，時間一長就會有抗藥性的問題。

食藥署目前已專案處理安莫西林的缺藥問題，「請GSK、諾華儘量出貨，國產學名藥廠同時擴大產能，把供應不足的量補上，」一位食藥署官員解釋。

缺藥早已好轉，但兒童用藥難題未解

黃立民表示，這波缺藥潮已開始緩解，但長期來講兒童用藥不足仍是結構性問題難解。例如，就是抗生素做成容易服用的糖漿跟懸液用粉愈來愈少。尤其是糖漿使用方便，5歲以下的兒童都需要，但糖漿的保存期限不長，成本比較高。但台灣健保採購價低，廠商進口意願不高。

石崇良說，部份藥品用量太小，導致廠商不願進口，未來也考慮從兒童用藥試辦政府統一採購來解決。

短期而言，15個缺藥品項幾乎都可以在3月陸續緩解。但「缺藥一直是常態，」藥師公會全聯會副秘書長兼副發言人陳玉瑩說，「醫院不怕缺藥，只要你早點告訴我們，我們都有足夠因應能力。」

未來缺藥的通報機制如何改善，讓大型醫院到診所、藥局都來得及因應？

把缺藥當作國安議題

衛福部正規劃常設防缺藥處理中心。王必勝表示，細節仍在規劃中，但跟現有通報機制最大的差別，就是跨單位的整合，「因為缺藥的樣態愈來愈多元，甚至是跨司局處、跨部會，還有藥品進口的問題。」

不僅要從價格、市場機制防堵關鍵藥品流失，還要有足夠替代選項，不影響治療品質。長遠來說，許多醫師和藥師憂心的是，更大的挑戰可能還在眼前。

天下雜誌提供

自己是耳鼻喉科開業醫師的周慶明坦言，自己也是糖尿病患者，「每次看到兩岸緊張，我就想到如果真的打過來，我現在吃的這些藥就拿不到了。」因此他在衛福部的緊急應變會議上提到，應該藉由這次的機會，把缺藥當做國安議題，思考戰備儲藥的可能性。

藥師公會全聯會理事長黃金舜也有類似的擔憂，「藥品安全存量應該是國防的一環，」他說。

【延伸閱讀】

15萬如何買下2300萬人？《天下》深入白帽駭客圈，還原個資賤售荒唐錄

沒有One Boy的廣告預算，怎麼做到One Boy的效果？電商鬼才王志仁親自解惑

熱度超越高爾夫！自行車為何變最受歡迎的EMBA運動？