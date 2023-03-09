IG創辦人回歸！用ChatGPT技術打造「文字版抖音」 會成為下個世代的熱門嗎？

【編譯．田孟心】

將IG以7億多美元賣出的兩位創辦人，這次挾著最新AI技術，推出「優質新聞App」。外媒封它為「文字版抖音」，能創造出抖音的旋風嗎？

自從ChatGPT爆紅以來，人們不斷討論著聊天機器人的各種可能性，不過，AI能做的事情還有很多，近期一款運用ChatGPT技術的新App「Artifact」就吸引了科技媒體的目光。

Artifact是AI驅動的「新聞社群媒體」，它的名字是文章（Article）、事實（Fact）和人工智慧（Artificial Intellengence）的融合。創辦人西斯特羅姆（Kevin Systrom）與奎格（Mike Krieger）你或許曾耳聞，不然，至少也聽過他們過往開發、後來賣給Meta的圖像社群媒體Instagram。

兩位創業者在以7.15億美元賣掉Instagram後，捲土重來打造了這款AI新聞App，主因是看到依賴廣告作為商業模式的社群媒體，出現了許多惡意行為，例如發布假訊息、煽動情緒的貼文與圖片。西斯特羅姆為此感到遺憾，因此希望運用現在更進步的AI技術，創建一套更好的內容系統。

Artifact想做什麼？

理解Artifact最簡單的方法，是將它視為一種「文字版抖音」。抖音追蹤用戶喜歡哪些影片，或花更多時間觀看該些影片，來推播滿足他們興趣的影音內容；同樣地，Artifact會衡量用戶點擊哪些新聞來源與主題、衡量他們閱讀文章的時間，再透過演算法推播更多類似的作品。

Artifact使用的演算法，和ChatGPT的底層技術一樣，都是Google在2017年發明的「Transformer」，它可以幫助機器學習系統以更快的速度改進，為用戶找到他們真正更想閱讀的內容，而不是那些得到最多讚的內容。

在App上的媒體出版商包括《紐約時報》等領先的新聞機構，以及各式主題內容網站、部落格。不過，並不是任何內容都能登上Artifact，西斯特羅姆與奎格目前採取較嚴格的審查標準，只有一線媒體和公認專業可信的部落格能通過。

除了作為個人化的新聞閱讀器，Artifact似乎還向Twitter等文字型社群媒體下戰帖，它有分享功能、可以看見朋友都在閱讀哪些新聞內容，也可以對共享的文章按讚和評論。當用戶創建帳號並匯入聯絡人，就可以與朋友展開基於新聞事件的線上交流。

此外，Artifact具有統計功能，用戶可以掌握自己最常閱讀的類別、最常看的出版商。同時，他們也可以指名不喜歡的出版商，App就會減少顯示。

如果擔心新聞會隨著自己的閱讀口味趨於一致，用戶可以點擊「頭條」看各報的綜合頭條新聞，避免過於陷入單一主題的困擾。

實際使用過的科技記者Tae Kim分享，原本他以為Artifact就是一個行動版的Google News，但愈使用愈發現它的神奇之處，「AI內容個性化是有效的，我經常在Artifact的主頁上發現我想閱讀的好文章，在其他地方都找不到。」

會是下一個世代的潮流App嗎？

在眾聲喧嘩的網路世界，要找到高品質的新聞變得困難，因此Artifact主打高質感媒體內容、流暢好用的App使用者體驗，算是有市場。

《The Verge》記者牛頓（Casey Newton）也看好，「在很多方面，我認為這種產品的時機已經成熟，AI確實讓消費型App中的新事物成為可能。​​」他也提到，馬斯克領導下的Twitter每況愈下，給具有社群媒體經驗的Artifact團隊一個機會。

不過，質感新聞內容型App，與風靡全球的抖音、TikTok終究有很大的距離。事實上，它們某種程度上是邏輯相反的產物——一個內容很長，一個很短。

過往有不少人嘗試打造優質的個性化新聞服務，像是2014年出現的Zite和Pulse，但它們都無法培養用戶長期的使用習慣。上個月，總部位於東京、也是使用AI進行個性化新聞推薦的SmartNews，亦面臨用戶群下滑，裁撤了美國和中國40%的員工。

目前，Artifact甚至還沒有明確的商業模式，先用西斯特羅姆與奎格自己的資金撐著。基於他們過往做出Instagram的成功，投資者可能很快會找上門來，但Artifact要成為下一個Twitter，可能還需更多功能演進；而成為下一個抖音，更要看Z世代的閱聽習慣，是否又從輕薄短小的影音，回到長篇文字。就這一點而言，並不是太樂觀。

（資料來源：Barrons, The Verge, engadget, Platformer）

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