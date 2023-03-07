獨家專訪》國防部長邱國正：當你認為不可能開戰 就危險了

【採訪 陳一姍、史書華、吳靜芳、辜樹仁】

曾在立法院表示「2025年中國有全面進攻台灣的能力」，國防部長邱國正接受《天下雜誌》獨家專訪，解析他如何評估開戰時間，以及兵役延長的必要性。

問：你在立院說，2025年中國有全面進攻台灣的能力；美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）則是直指2027年。開戰時間要怎麼評估？

答：不光2025，2027、2035......哪怕中國現在要打，是有能力的。

但共軍一樣要考慮，發動「目的」何在？所處地位為何？資源何在？最後要用什麼手段？

如果只是要給台灣一個教訓，這跟中國喊出來的口號「中國人不打中國人」，背道而馳。當然中國絕對反台獨，「不放棄武力統一台灣」這句話他絕對不會放手，因為潛在性沒辦法得到保障。

究竟什麼時候開戰，要看徵候。大軍未動，糧草先行。大部隊要動，一定先有徵候、有所動作。有天動作如果突然停止，也是一種徵候。軍人要更冷靜觀察，這也是為什麼需要跟其他國家交流，早點準備，爭取時間。

用生命保衛國家，這不是口號

問：現在你看到的徵候狀況如何？

答：軍人不能明說哪一天開戰。軍中傳統是當你認為不可能，也許就有危險了。

國軍對下個鐘頭、明天、下個星期，都得準備。我要求部隊主官逢年過節，不能離營區太遠。我也不想搞那麼緊張，但軍人本務就是要準備，這不是要做給外面看，是做給自己的袍澤看。我從軍40多年，我認為沒有領導統御問題，只有個人修養問題，如果本身做得不好，下屬怎麼會服氣？要以身作則。

問：國軍要怎麼讓民眾感覺生活、投資台灣是安全的？

答：一旦大敵當前，國軍絕對要用生命來保衛國家，我要一再強調，這不是口號，要知廉恥、辨生死、負責任、重氣節。這是每個幹部、每位官兵，都要從內心深處建立的認知。

強化戰鬥訓練，一年役期一定夠

另外，整體部隊要不斷檢討哪裡不夠？近期的役期調整、兵力增加，不是因為要作戰了才這樣做，是最近情勢逼得我們不光是想，還要思考、要有作為。

明年新兵就要報到了。我要求在9月、10月底之前配套計劃要全部做完，這樣還有一季來強化、改進。

問：之前國軍歷經數波人力精簡案，現在要延長役期，最大的瓶頸是什麼？

答：我想先說一下4個月為何走偏，因為我自己在內，很多當時參與規劃的同仁現在都還在位。當時招募狀況很好，兵役人數目標都可以達到。而且義務役沒有取消，一直保持徵募並行。

原本4個月是希望經由基礎戰鬥動作訓練，培養成為戰鬥兵，教召後能有戰鬥技能。後續透過教召來純熟技能。但執行上沒辦法那麼精準。也有很多人覺得4個月役期沒有學到什麼。匍匐前進、臥倒、怎麼超越障礙、利用地形地物，還有刺槍術對他們來講很枯燥。「都什麼年代了，」種種的負評就出來了。

我前年到任，大家都在批評4個月軍事訓練不夠。我認同，也檢討。後來又發生烏俄戰爭，發現我們役期真的不夠，跨部門也願意支持，機會來了。為什麼是一年？因為一年以內，國防部可以自行調整。超過就要經過立法院冗長討論，可能最後就無疾而終。

另外，我可以篤定講訓練一年夠。即使是職業軍人，在部隊待滿一年，大概各種演訓都碰過。從入伍、駐地訓練，以及基地訓練；每一季或半年一次，拉到野外作射擊戰鬥訓練。

明年開始，會要求國軍結合駐地工作。透過這套過程，一旦要動員，兵員能力會比原來4個月的好很多。

國軍就是為國家，中華民國的國號、青天白日滿地紅的國旗而戰。國家、責任、榮譽，這不僅僅是一個口號。我不去跟你談國號和國旗，你自己界定。你把自己分內工作做好，平平安安交差，就是榮譽。唯獨責任我不跟你討價還價，沒做好就不行。

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