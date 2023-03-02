台灣不是唯一 美、日也缺蛋！ 全球蛋荒3大罪魁禍首

【文．蔡立勳】

近兩年，雞蛋供應不足問題反覆在國內上演，但這一次連美國、日本也嚴重受害。行政院長陳建仁承諾缺蛋問題可望於3月初緩解，但在多重因素交互影響下，高蛋價恐是未來新常態。

「我昨天去全聯買不到蛋，」上班族林小姐一早進辦公室，便與同事討論缺蛋問題，其他人紛紛附和沒買到蛋。鄰近她辦公室的日本連鎖餐廳也貼出公告，「因近期雞蛋供貨量不穩，部份相關餐點將不定期停售，或以其他食材代替。」

不只台灣，美國、日本都缺蛋

大眾持續關注國內缺蛋、蛋價上漲，但其實美國、日本等國也面臨相似情況。

移居美國德州6年多的曾先生指出，他家附近的超市架上還有蛋，價格卻是今非昔比。以前買一打蛋只要2至4美元，如今眼前的盒裝蛋全高於4美元。換句話說，一顆蛋至少得花11元台幣，接近過往價格的2倍。

無論是位處美國西岸的加州或是中南部的德州，大賣場與超市皆和台灣一樣，每名消費者限購2盒雞蛋。其中，加州推動人道飼養法案，要求進入當地的雞蛋都得出自非籠飼農場，推升飼養成本，使得一打雞蛋從7美元起跳，甚至可能買不到，被視為全美國雞蛋最貴的州。

移到太平洋的另一頭，日本過去將雞蛋視為「物價優等生」，但截至今年2月中旬，作為雞蛋批發參考價的東京地區M尺寸雞蛋，每公斤約76元台幣，是去年同期的2倍，也創下30年來新高。

缺蛋原因：天異常、玉米貴、雞太老

從2021年下半年起，缺蛋問題頻頻躍上版面，首要關鍵在於全球氣候變遷引起的禽流感等家禽疾病。再加上，國人食安意識抬頭，衛生單位要求雞蛋須藥物零檢出，雞農普遍已有共識，不在飼養蛋雞的過程使用促進生長等各式藥物，也削弱雞隻的抗疫病能力。

一位養雞30多年的雞農說，一旦雞蛋被驗出藥物殘留，不僅罰錢，更連帶影響商譽，反而拖累後續訂單。

其次是受到烏俄戰爭影響，國際原物料價格上揚，玉米等飼料成本相應調漲，近2年從每公斤約11元上漲至近17元，偏偏飼料佔了養雞成本7成，導致雞農飼養意願減低。

第三是雞農利用春節期間讓蛋中雞換羽休產、汰換老雞，但換羽期間最長可達60天，產蛋雞隻因此減少。

3招搶救「產蛋即戰力」

農委會日前表示，國內目前每日產蛋量約2260萬顆，換算是11.3萬箱，足供國人使用，又強調將持續加強雞蛋調度。然而，農委會主委陳吉仲21日又在臉書貼文坦承，國內的雞蛋需求量於最近3、4年間增至每天12萬箱，現階段供應量仍有段差距。

行政院長陳建仁更承諾，預計3月初可緩解缺蛋問題。眼看3月在即，這波蛋荒近日即可能終結嗎？

事實上，農委會正規劃透過多元方案緩解雞蛋供需失衡。一是平常大概有10%至15%的雞蛋，會送到食品加工廠做成蛋液等原料，因應缺蛋荒將調度5%的加工蛋原料支援日用蛋。

其次是增加種雞進口量。一直以來種雞進口數量受到管制，每年約20萬隻，去年提高到23萬，今年將再度調到30萬隻，並直接進口蛋中雞，成為產蛋即戰力，也翻轉產蛋效率低的老雞撐場現況。

三是行政院自4月至6月底，將持續減免玉米營業稅，以減輕蛋農的飼料成本壓力。

種種措施是否可以立即見效，尚未可知，然而，消費者也該體認到，全球多重因素交互影響，飼養成本短期內沒有下降的趨勢，高蛋價或將成為新常態，必須有因應的心理準備。

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