可能被ChatGPT取代 風險最高的4種白領工作

【編譯 樂羽嘉】

人工智慧（AI）或許可以幫一些白領工作者省去不少時間，但也可能會取代他們。哪4種白領工作被AI取代的風險最高？

《商業內幕》指出，撰寫電腦程式的工程師和金融工作者，或許得擔心像OpenAI的ChatGPT這類人工智慧聊天機器人是否會搶走他們的飯碗。

美國卡內基梅倫大學（Carnegie Mellon University）電腦科學教授克尼策（Vincent Conitzer）先前告訴《商業內幕》：「聊天機器人存在很長一段時間了，但它們的能耐從現在起似乎出現了重大變化。」

人工智慧的進步，或許不只代表會把任務自動處理掉並替人類節省時間，也可能取代部分工作，包括以下四種不同的白領工作：

1.科技工作（程式設計師、軟體工程師、數據分析師）

程式設計師等科技工作可能面臨威脅，因為ChatGPT可以撰寫程式、去除部分程式漏洞。

AI確實可以幫助科技業者節省掉寫一些程式的工夫，而布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員木羅（Mark Muro）相信，像ChatGPT這類機器人可以快速撰寫程式碼，所以就不需要那麼多人來做這些事了。

凱洛管理學院（Kellogg School of Management）金融助理教授西米露（Bryan Seegmiller）認為，包括數據分析這類工作也有危險，特別是那些專門回收、分析大量資訊但不需要太多判斷或詮釋的數據工作。

不過程式分享網站GitHub執行長冬克（Thomas Dohmke）相信ChatGPT是有幫助的。

他告訴《Computer Weekly》，「我認為下一代開發者會習慣使用AI，成果會很棒。」

「ChatGPT這類科技會提供新的學習方式，所以年輕的開發者可以與AI互動並以自己的步調學習。」

2.金融工作（金融分析師、個人理專）

木羅點出有部分牽涉到操縱大量數據的金融工作，可能會有危險，AI可以利用一間金融公司的數據預測更好的投資組合。

木羅認為，這代表有很多薪資優渥的金融工作者可能變成聊天機器人。

3.法律工作（法律助理）

一旦ChatGPT這類聊天機器人愈來愈熟習使用法律語言，部分法律工作可能面臨危險。

麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）合夥人馬加卡（Anu Madgavkar）認為，科技在分析、詮釋、創造語言文本等方面愈來愈聰明，而這正是許多專業的核心所在。

早在ChatGPT問世前，AI就已經讓部分法律工作面臨威脅，像是法律助理、合約律師、法庭顧問都是《彭博》2019年認為未來可能被取代的工作。

4.媒體工作（行銷、內容創造、技術寫作、新聞）

馬加卡告訴《商業內幕》，各式各樣的媒體工作都可能被ChatGPT及其他AI工具影響。

不過AI做媒體工作可能會有問題。《CNET》嘗試過一個內部AI引擎來產生部分文章，上架前會先由人類編輯。但依然有少數文章需要大幅修改，有部分報導出現公司名稱不全、資深編輯認為模糊不清的轉換數字和語言等小問題。

另一個問題是資訊錯誤。《商業內幕》也做過實驗，請ChatGPT寫一篇記者已經寫過的吉普車工廠報導，但在這個實驗中，ChatGPT編造了汽車公司執行長沒說過的話並予以引用。

《CNET》編輯也讓ChatGPT替自己在約會app寫個人檔案，發現ChatGPT認為如果她自稱有樹懶圖案的襪子，就能夠在約會app中配對成功，但她並沒有樹懶圖案的襪子。

克尼策表示，這些模型是試圖依照模型編造出可信的文本，並不一定符合真實。

OpenAI技術長牧拉提（Mira Murati）曾告訴《TIME》，ChatGPT本質上是個大型對話模型，一張中立的大網，受訓練去預測下一個詞彙，它遇到的挑戰跟底層大型語言模型類似，就是可能捏造事實。

（資料來源：Business Insider、CNET）

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