熊市退休「可能很慘」 為什麼多工作一年差很多？

【編譯 樂羽嘉】

根據金融科技公司SmartAsset新研究，在熊市退休，長期來說可能會傷害你的投資組合，即便市場後來有收復跌幅。

這與「報酬順序風險」有關，也就是說，當你從投資組合提出現金，投資報酬率的順序會影響你投資組合的整體價值。一般來說，

SmartAsset金融教育主編史迺德（Susannah Snider）說，你退休的具體時間點很重要，退休的頭幾年非常重要。

在標準普爾500指數下跌近20%的2022年過後，SmartAsset回測前兩次熊市（2001年和2008年）的狀況，檢視在空頭年開始退休，對長期退休存款有怎麼樣的影響、程度有多大。

這項研究設定，在一個空頭年的年初，每位投資人於一個投資帳戶中持有100萬美元。每位儲蓄者的提領率是4%，在遇到歷史性通膨率時，提領率會增加。為了簡單化，SmartAsset假設這些帳戶並沒有強制最低提款規定或要求授權提款。

這些準退休人士，每人都維持混合投資組合，其中50%放在標準普爾500指數，50%綁定一個債券指數共同基金的績效。

投資人之間的唯一差別，只在於提領退休金的日期。

在每次熊市，一個投資人在空頭年開始提領退休金並早早套牢。另一個投資人等到市場開始復甦的那一年才開始提領退休金。

兩種人後來的遭遇天差地別。

以2001年熊市為例，退休人士A君早一步退休並開始提領退休金。退休人士B君決定延後提領退休金，選擇工作久一點或先靠現金存款過活，再撐3年。

SmartAsset在研究中寫道：「儘管經歷相同的年化報酬率、通膨率且都在之後提領，兩種人後來遭遇的差別非常巨大。」

A君的帳戶現在值83萬3934美元（約新台幣2511萬元），等到市場反彈才開始提款的B君帳戶則有133萬2513美元（約新台幣4013萬元），多了49萬8579美元（約新台幣1501萬元）。

在2008年熊市的情境下，A君退休，開始提錢，現今帳戶裡有116萬3628美元（約新台幣3504萬元）。

B君只多等了一年，在2009年市場反彈時退休，現在帳戶裡有126萬2926美元（約新台幣3803萬元）。只多等一年，帳戶裡的錢就差到9萬9297美元（約新台幣299萬元）。

史迺德說，「大家常說等30年，市場終究會漲回去，不要擔心，但我們發現，頭幾個空頭年有非常重大的影響。」

所以現在準備退休的人，該如何看待震盪的市場及可能衰退的前景？

史迺德建議，若你打算很快退休或剛退休，找理財顧問或考慮延後退休或許是個好點子。

當然基於健康問題或生活環境等因素，並不是每個人都有辦法再多工作幾年。

史迺德表示你不一定要全職工作，也可以打些零工、只在幾個季節工作，總之要有些收入，對你幫助很大。也可以降低提領的趴數，如本來提領4%，降低成只提領2%投資資金。

史迺德認為，最不痛的選項，就是在市場復甦前先不要有大筆開銷。像是度假、遊艇之類可以調整的花費先忍一下，晚點再花。

史迺德並不建議嘗試擇時進出市場。在市場下跌時，至少一年把提領的金額最小化、重新評估狀況，或許是明智的做法。

美股還會漲嗎？

接下來股市會怎麼走？摩根士丹利財富管理投資長夏磊特（Lisa Shalett）認為，相信熊市已經結束的投資人「愚昧無知」。

投資人的樂觀並非沒有理由，市場一路軋空，企業獲利高於預期，就業強勁，聯準會在放緩升息。

但夏磊特說，這些投資人都錯了，她相信隨著聯準會升息降低了經濟成長，美股即將迎來更大的跌幅，投資人還沒有把經濟衝擊反映在股價上。

夏磊特不同於華爾街多數同業，她不期待聯準會短期內降息，儘管升息是長期利多。她預測美國正在產能復興的邊緣，這將點燃美國資本投資循環，焦點從金融和科技轉移到半導體、自動化、AI。

高盛美股策略長寇斯汀（David Kostin）週一表示，美股股價已經反應了軟著陸的狀況。即便避免衰退，2023年企業獲利也不太可能大幅成長。

寇斯汀把標準普爾500的年底目標價從3600升到4000，但認為債限爭議可能會是關鍵風險。

美股今年的大反彈，肯定大出寇斯汀等許多專家意料之外。

美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）全球投資策略長李偉則認為，「看看今年市場的定價，甚至沒有反映軟著陸，它反映的是經濟起飛、通膨降溫、成長、整體避免衰退、今年年中各國央行降息，市場的定價反映最完美的狀況。」

「短期來看，除了FOMO和追漲動力，很難看到股市繼續上漲的基本面因素。」

（資料來源：MarketWatch、Yahoo News、CNN）

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