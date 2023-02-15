幣圈大崩盤，但此刻很樂觀！林之晨：現在正是逢低買進好時機

【文／天下編輯部；圖片／謝佩穎攝】

自2021年比特幣幣價崩盤以來，幣圈與鏈圈進入熊市，多數人對加密貨幣與區塊鏈的應用失去信心。但AppWorks董事長暨合夥人林之晨認為，這僅是受總體經濟影響而陷入短期震盪，長期仍呈緩步成長趨勢，且軌跡一如當年網路的發展，值得期待。

2021年11月加密貨幣價格崩盤，以以太幣為例，價格從最高點到現在掉了四分之三，用大崩盤形容不為過。

崩盤看似可怕，讓投資人失去信心，但我認為這只是短期現象，長期而言，加密貨幣與區塊鏈的前景仍非常值得期待。

與2020年1月比較，3年以來以太幣價格其實漲了8倍。如果有資產可以漲8倍，我相信多數人還是會投資。

「去中心化」像買保險，讓系統有韌性

我不會把這視為區塊鏈獨有的崩盤。從前年11月到現在，同期不只有加密貨幣崩盤，許多知名股票價格也巨幅下跌。市場受聯準會升息和總體經濟影響，造成資產價格全面修正。

延伸看DeFi，我同樣樂觀。

DeFi（去中心化金融）全稱為Decentralized Finance。Decentralized指「去中心化」，這麼做是為了提升系統韌性，概念有點像買保險，讓系統不會因為單一節點毀壞而崩毀。

舉例來說，一台車只有一顆引擎，引擎壞了，車子就壞了；反觀飛機，機體有3到4顆引擎，不會因為單一顆引擎毀壞就墜機。這就是去中心化的好處，讓系統變得更有韌性且持久。

再舉一個和金融較相關的例子，新台幣發行前所用為舊台幣，舊台幣之所以失敗，是因為當時對岸發生戰爭，通膨連帶影響台灣，國民政府為了穩定經濟，捨棄舊台幣而發行新台幣。

強調去中心化，就是為了避免像這樣的事情發生。錢是人民日常生活所需，是交易的介質，價值穩定很重要，問題是我們把錢的價值委託給政府，官員會有很多不理性的政治考量，造成通膨，人民因而受苦。

過去我們之所以把貨幣制度委託給政府，是因為群眾無法自己做，交給政府比較穩定；如今DeFi出現，我們有機會透過區塊鏈技術，由眾人制定貨幣交易的遊戲規則，並交由程式自動執行，運作不會受人為政治判斷的干擾，更開放也更透明。

加密貨幣擴散快速，如90年代的網路

DeFi世界已經長出許多服務，如知名匯兌平台UniSwap，人們可以自由設定手續費轉換加密貨幣，背後完全沒有人為操作；又如Aave，使用者可以在上面自由放貸與借貸，同樣是由程式自動執行。

觀察這兩個平台和其他DeFi的應用可以發現，雖然從幣圈崩盤以來，新用戶少了很多，但每月重複用戶並沒有減少太多。舊用戶會持續回購，代表這是一個被信任的機制。

換句話說，儘管短期有震盪，但整個生態系並沒有因為資產價格崩盤而毀壞，這是相對健康的現象。

我很喜歡一個比較，1990年代以來，網路用戶數的成長曲線，和加密貨幣用戶數的成長曲線疊合，兩者的擴散速度相類似。

我相信加密貨幣和DeFi有韌性，未來會持續成長，並應用擴散到更多場域。如果因為短期泡沫而錯過，將會非常可惜，亞馬遜在2000年升息時，股價曾因升息而崩跌。但若把時間軸拉長，看長期走勢，會發現當年崩跌的跌幅超小，如今亞馬遜的股價已經是當年的數倍。

比爾蓋茲曾說過，我們對一項技術在短期內的改變預期往往太過樂觀，對十年後的發展則過於悲觀。我認為加密貨幣也是如此，我們對未來十年後加密貨幣的前景太過悲觀。

如果要問我投資建議，我會說現在是加密貨幣逢低買進的好機會，但需要學會分散風險，不要單押。看待加密貨幣與DeFi，現在是應該保持樂觀的時候。

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