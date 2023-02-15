50歲後當起小編 聖德科斯靠「媽媽店員」收服客人

【文／康陳剛；圖片／黃明堂攝】

半數店員超過50歲，聖德科斯以「媽媽」當先發，將心比心讓客人買單。在服務業裡成為沒有缺工困擾的異數。

當其他零售同業都在苦惱缺工難題，聖德科斯無疑是個異數。這間主打生機和保健食品的連鎖超市，幾乎感受不到年輕人出走服務業所帶來的缺工危機。

因為在聖德科斯全台300多位門市店員裡，有一半都超過50歲，其中又有半數是年資不到一年的新人。

這意味著，在服務業多是板凳替補的中高齡員工，到了聖德科斯反而成為主力球員，是維持門市運作、補充人力的要角。

為什麼聖德科斯願意採用這麼多中高齡員工？這一群多是退休後二度就業的中高齡員工，又為何願意再出來工作？

在58歲的聖德科斯店員林銘慧身上，我們可以發現一些答案。

她年輕時從事百貨業，後來到居家裝修賣場，從基層收銀員做起，一路晉升到部門主管，管理超過20人的收銀與售後服務團隊。

但緊張的工作環境帶來過大壓力，加上疫情間的健康考量，她毅然決定在兩年前申請退休。

「原本覺得年紀到了，就完全不要工作，可是真的歸零之後，又好像缺失了什麼，」告別一待就是20年的工作崗位，林銘慧如釋重負，卻也頓失生活重心，像是斷了和社會的連結。

她回想，「後來覺得我快要『枯萎』，不行再待在家裡了。」

喜歡和人接觸的林銘慧個性開朗，去年9月正式到聖德科斯報到，擔任PT（兼職）。從大主管變小PT，「我的心情就是從零開始，儘管年紀不年輕，可是我在店裡是資歷最年輕的，」林銘慧很清楚，自己雖有多年賣場服務經驗，但到了新的產業和環境，一切必須歸零，從頭學習。

與主客群年紀相仿，理解需求

聖德科斯和平安和門市店長何佳怡觀察，相比年輕員工的好奇心重，需要給予一些「空間」多方嘗試，重回職場的中高齡員工更需要的是「時間」，要先讓他們適應新的職場生活，再慢慢教專業知識。

林銘慧二度就業找回自己。天下雜誌提供

在服務品質上，聖德科斯（統健實業）總經理梁文源指出，中高齡店員因為與主力客群如家庭主婦、退休族群年紀相仿，會更理解他們的需求，「其實人到50歲就會開始重視健康，他們在這裡，就能服務跟自己一樣重視健康的客人。」

他也發現，上班族、年輕媽媽們在挑選生機和保健食品時，對中高齡店員有更多的信任感；只要再經過專業知識培訓，講解產品時都能發揮很高的說服力，強化門市銷售和服務效益。

除實體服務，聖德科斯每一家門市都會經營Line群組，不少中高齡員工還擔任「小編」，負責分享最新產品資訊給老顧客們。

何佳怡認為，有了中高齡的「媽媽同事」幫忙經營群組，可以提供更多題材創造互動，像是他們會比其他人更注意年節習俗、節氣進補，並以此促銷商品，讓門市有了更多和顧客接觸的機會。

林銘慧現在一個月上班60小時，主要支援店內最需要人力的下班及補貨尖峰時刻，就算是週末也正常到班。

「以前沒這份工作，就這樣耗時間，對自己好像不太負責，」她笑了笑說，「目前的工作狀態，我覺得很好、很滿意。」

【延伸閱讀】

前台大教授失業2年，從小助理爬上企業教練：我學會把腰彎下來

67歲退休主管，種菜2個月就放棄田園生活 重返工廠「找樂趣」

想退休又怕永遠存不夠？李偉文：沒錢也能擁有好生活